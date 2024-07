Steve Brazier hat als ehemaliger CEO des Marktforschungs- und Analystenunternehmens Canalys den weltweiten Channel über Jahre begleitet und mitgestaltet. Er ist weiterhin als "Informa Fellow" mit Canalys verbunden. Er kennt die Protagonisten hinter dem Also-Westcoast-Deal, Joe Hemani und Gustavo Möller-Hergt seit langer Zeit.

Der Westcoast-Chairman und der Also-Verwaltungsratspräsident gelten als Charakterköpfe im Channel. Da stellt sich die Frage, ob diese innerhalb der neu aufgestellten Also Holding, bei der Hemani "aktive Rolle" spielen will, auf Dauer harmonieren werden. Hier sieht Brazier kein Problem. "Gustavo und Joe kennen sich schon seit Jahren, das wird funktionieren", glaubt der Branchenkenner.

Synergieeffekte müssen genutzt werden

Auch für Brazier kam die Nachricht über den Zusammenschluss überraschend. Er hält ihn aber für einen "strategisch guter und offensichtlicher Schritt". Gerade in Zeiten, in denen das Channel-Geschäft immer häufiger auf Cloud-Marktplätze und durch technische Prozesse stattfindet, ist es einfacher, gemeinsam diese zu entwickeln und zu betreiben, als dass man dies unabhängig macht.

Auch für die Zulieferer hält der Branchenexperte den Deal für eine gute Sache. "Die werden das gut finden", ist sich Brazier sicher. Damit werden Westcoast und Also nicht nur wettbewerbsfähiger, sondern für die Hersteller wird das Geschäft auch einfacher, da man anstatt mit zweien nur noch mit einem Partner interagieren muss.

