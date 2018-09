Früher gehörte die Cebit zum Pflichttermin eines ITK-Resellers. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Mit derIFAfremdeln aber noch die IT-lastigen Fachhändler und Systemhausvertreter.

Dabei gibt es viele Argumente, warum sich auch für diese Zielgruppe ein Besuch der Funkausstellung lohnen kann. Auf kaum einer anderen Messe sieht man so viele Produktneuheiten, Trends und Anwendungsszenarien. Dazu kommen Formate wie IFA Next, bei denen Startups und Newcomer einen Platz finden. Dies bestätigt auch Wilfried Thom, Country Manager Deutschland und Vice President Western Europe beiAcer: Für uns ist die IFA die wichtigste Messe des Jahres und internationale Bühne für neue Produktvorstellungen und Weltpremieren", erklärt er. So nutzte der Hersteller die Messe zur Vorstellung des nach eigenen Angaben leichtesten 15 Zoll-Notebook der Welt, dem Swift 5.

Auch eher B2B-lastige Reseller kommen auf ihre Kosten, denn es dreht sich längst nicht alles um den privaten Endverbraucher. Viele Produktwelten verschmelzen und die Grenzen zwischen kommerzieller und privater Nutzung zusehends. Gamer wollen ihre Notebooks auch im Meeting nutzen, viele Smart-Home-Szenarien eignen sich auch für geschäftlich genutzte Räume und das Smartphone ist mittlerweile für viele ein unverzichtbares Arbeitsmittel. Das zeigt sich auch beim Auftritt vieler Hersteller, die nicht nur Consumer-Geräte mit auf die IFA gebracht haben.

"Die IFA wirkt als Katalysator für die digitale Welt", meint IFA Executive Director Jens Heithecker. Keine andere Messe sei so international und biete so viel Wachstumspotential für digitale Innovationen. Auch beiSamsunghatten nicht nur Consumer-Produkte Platz: "Auch 2018 konnten wir auf der IFA unseren Partnern neue Produkte zur Erweiterung ihres Portfolios präsentieren. Mit dem digitalen Flipchart 'Samsung Flip' ist es uns gelungen, eine neue Anwendungskategorie zu schaffen, die unseren Partnern neue Zugänge zu Kunden, Umsatz und Marge bringt", freut sich Markus Korn, Director Display Solutions, bei den Koreanern.



Auch 2018 ist die IFA in Berlin der Treffpunkt der CE-Branche.

Zahlreiche Distributoren sind auf der Messe vertreten: Hier macht sich Tech Data bereit für die Fachhandelsbesucher.

Andreas Schulz von Michael Telecom präsentiert am Stand PoS-Konzepte.

Auch bei Epson können Reseller sich über die Gestaltungsmöglichkeiten am PoS informieren.

Kim Jannsen von Comline zeigt eine interaktive Verkaufsoberfläche für Smart-Home-Produkte.

Wie schon zur Cebit ist Api auch auf der IFA mit einem großen Stand vertreten.

Vor Messebeginn herrscht bei Dell noch Ruhe vor dem Sturm.

HS Kim, CEO von Samsung Electronics, ist persönlich nach Berlin gereist, um die IoT-Philosophie seines Unternehmens zu erklären.

Was man mit LED-Bildschirmen alles machen kann, demonstriert LG im "LED Canyon".

Die Zeiten sind vorbei als Telefone immer kleiner wurden ...

Ergonomie-Experte Christof Otte erklärt zusammen mit Logitech-Produktspezialist Lars Lauridsen, warum eine vertikale Maus gesund ist.

Roboter können uns das Leben erleichtern. Beispiele gibt es am LG-Stand.

Auch Archos stellt einen interaktiven Lautsprecher auf Android-Basis vor.

Die Telekom zeigt Kundennähe am Messestand.

Mit IFA next stellt die Messe eine Plattform für Startups und Newcomer.

Klare Aufforderung an die Messebesucher!

Mike Lange von Z-Wave zeigt die neue Smart-Home-Marke Z-Wave Selection.

Amazon ist mit Alexa und Dash präsent.

Auf der Suche nach neuen Kunden und Händlern für Speicherprodukte aus Polen: Aneta Wladarz vom Speicherspezialisten Goodram.

Die Kindl-Lounge hat hier nichts mit dem E-Book-Reader zu tun

Der City-Cube am Eingang Süd ist ganz in Samsung-Hand.

Steigendes Ordervolumen

Über 1.800 Aussteller hatten ihre Stände auf rund 160.000 Quadratmetern unter dem Berliner Funkturm aufgeschlagen, darunter eine große Anzahl aus der ITK-Branche. Das ermöglicht eine effektive Termindichte. Zudem waren viele Hersteller und Distributoren präsent, die die IFA-Kontakte zur Erweiterung ihrer Händlerschaft nutzen wollten. "Wir erhoffen uns vom IFA-Auftritt eine breitere Bekanntheit im deutschen Markt und sind offen für weitere Fachhandels- und Distributionspartner", bestätigt Aneta Wladarz vompolnischen Speicherspezialisten Goodram.

Bei allen bunten Konsumenten, die sich zu Tausenden in den Messehallen drängen, ist die IFA trotzdem eine wichtige Fachmesse. Einkäufer stellen hier die Weichen für das Weihnachtsgeschäft. Auch für 2018 rechnet Hans-Joachim Kamp, Aufsichtsratsvorsitzender des IFA-Veranstaltersgfu Consumer & Home Electronicsmit einem " kontinuierlich steigenden Ordervolumen". 2017 wurden auf der Funkschau Order im Gesamtwert vom 4,7 Milliarden Euro geschrieben.

"Die IFA ist ein unverzichtbarer Branchentreff, der für uns das Jahresend- und Weihnachtsgeschäft einleitet", bestätigt Acer-Chef Thom. "Einerseits konnten wir die Messe nutzen, um unseren Partnern das vervollständigte NVMe-Line-Up zu präsentieren, andererseits ergaben sich auch interessante und partnerschaftliche Ansätze mit Unternehmen. Insbesondere im Lösungsbereich sehe ich viel Potential, um unser Geschäft weiter ausbauen zu können", sagt Samsung-Storage-Director Frank Kalisch.

PoS-Konzepte für den Fachhandel

Auffallend viele Distributoren waren auf der IFA vertreten. "Mit den Produktneuheiten, die rund um die Messe gelauncht werden, markiert die IFA für unsere Partner - und damit auch für uns - den Start ins Jahresendgeschäft", erläutert Andrea Fiedler, Unternehmenssprecherin derKomsa-Gruppe. Man nutze die Messe als wichtige Plattform zum Austausch mit den Industrie- und Handelspartnern.

Für den stationären Einzelhandel boten die Grossisten sowie Hersteller wie EpsonBeispiele, wie sich Ladengeschäfte attraktiv und effektiv gestalten lassen.Micheal Telecomunterhält eine eigenständige Business Unit, die sich mit interaktiven und digitalen Warenpräsentationen beschäftigt. "Wir nutzen die IFA, um dem Fachhandel die PoS-Themen nahezubringen", berichtet Andreas Schulz, PoS-Spezialist bei dem TK-Distributor.

Brandneu zur IFA präsentierte der Nordhorner TK-Grossist Eno seine Lösung "PoS Styling". Anhand einer Checkliste werden Fachhändler beraten, wie sie ihr Ladenlokal besser gestalten können. Nach Planung der Styling-Maßnahmen setzt ein Eno-Team das Ganze innerhalb von 24 Stunden vor Ort um, ohne dass der Händler seinen Laden dafür schließen muss.