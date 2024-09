Die integer GmbH ist ein klassischer IT-Dienstleister mit 40 Beschäftigten, der Firmensitz befindet sich in Schrobenhausen in Oberbayern, also dort, wo Deutschlands bester Spargel wächst. Keinen Spargel, dafür aber Managed Services zu Festpreisen offeriert integer schon seit Jahren, unter anderem Security-Dienste wie den Betrieb einer Firewall und das Patch-Management, das Monitoring der IT-Infrastruktur beim Kunden vor Ort (Netzwerk, Storage, physische und virtuelle Server sowie Clients), Cloud-basierte Datensicherung und Telefonie, sowie natürlich die alle der kompletten Microsoft 365 Produktfamilie (Office, Outlook, Teams, Sharepoint etc.) verbundenen Managed Services. Zu dem wichtigsten Security-Lieferanten von integer zählt Sophos.

Bei integer legt man Wert langjährigen Partnerschaften mit den Technologielieferanten, um auf diese Weise auch die Beziehungen zu den Kunden konstant auf hohem Niveau zu halten. Man bündle die Produkte der Anbeiter zu effizienten, stabilen IT-Lösungen, die sich auf die Kundenbedürfnisse zuschneiden lassen, heißt es bei integer. Und eines ist den dort Verantwortlichen auch klar: Die individuellen Anforderungen an eine funktionierende IT unterscheiden sich von Kunde zu Kunde, deshalb ist die Beratung vom Vorfeld der Projekte für integer sehr wichtig.

Der Beitritt zu Valley IT war eine wohlüberlegte Entscheidung, die Luise Krammer, Head of People and Culture bei integer mit folgenden Worten begründet: "Die kommende Zusammenarbeit mit allen Unternehmen der Valley IT Group bringt uns große Vorteile, insbesondere bei den überregionalen Themen. Mittel- und langfristig sehen wir enormes Synergiepotenzial in unserem gemeinsamen Lösungs- und Serviceportfolio. Wir gehen einen weiteren großen Schritt, um uns für die Zukunft sicher aufzustellen. Insbesondere bleiben wird dadurch ein attraktiver Arbeitgeber für IT-Spezialisten in der Region", so die Geschäftsführerin weiter.

Durch den in Schrobenhausen ansässigen Managed Service Provider verstärkt Valley IT ihre Präsenz in Süddeutschland und baut ihr Angebot für Kunden in der gesamten DACH-Raum deutlich aus. "integers Beitritt ist für uns von immenser Bedeutung", meint Dennis Peter-Proske, Geschäftsführer und CFO der Valley IT Group. Seiner Analyse nach ergänzt die bei integer vorhandene Expertise im IT-Dienstleistungsbereich das Service-Portfolio von Valley IT in entscheidenden Marktsegmenten. "Nicht zuletzt das Industrie-IT-Know-how der integer wird uns helfen, unser Kundenspektrum zu vergrößern", meint Proske. Der Valley IT-Chef möchte dieses Industriewissen bei all seinen Marken genutzt sehen.



