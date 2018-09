Isabell M. Welpe ist seit April 2009 Inhaberin des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre - Strategie und Organisation an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität München (TUM). Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) sowie am Massachusetts Institute of Technology in Boston (MIT) und einem Masterstudium an der London School of Economics wurde Welpe an der Universität Regensburg am Lehrstuhl für Technologie- und Innovationsmanagement promoviert (2003) und an der LMU zum Thema Innovation und Organisation habilitiert (2007).

Alles zum DIGITAL INNOVATION AWARD

Prof. Dr. Rudolf Aunkofer ist Global Director Business Development Technology bei der Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). In dieser Position untersucht er die globalen Vertriebsstrukturen der ITK-Branche. Außerdem ist Aunkofer Professor für Information & Supply Chain Management an der Hochschule für angewandtes Management. Seinen ersten Job bei der GfK ist Rudi Aunkofer 1995 angetreten und hat dort die GfK Supply Chain Navigator-Studie erfolgreich weiterentwickelt. Aunkofer hat Betriebswirtschaf an der LMU München und an der Universität Regensburg studiert und dort auch promoviert.

Dr. Andreas Liebl ist Managing Director am UnternehmerTUM, dem Zentrum für Innovation und Gründung an der TU München. UnternehmerTUM bietet Gründern einen Rundum-Service von der ersten Idee bis zum Börsengang. Liebl berät Mittelständler und Großkonzerne in ihrer Innovationsstrategie und deren Umsetzung. Er bringt fünf Jahre Berufserfahrung vom Strategie- und Managementberatungsunternehmen McKinsey mit. Liebl hat Technologiemanagement an der Universität Stuttgart studiert und dort als Diplom-Ingenieur abgeschlossen, daneben war der noch der University of British Columbia und der ETH Zürich wissenschaftlich tätig. Der Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes hat am TUM Entrepreneurship Research Institute promoviert.

Bewerben Sie sich um den "DIGITAL INNOVATION"-Award unter: innovation@idg.de.

Hier finden Sie die Bewerbungsunterlagen