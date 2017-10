Jedes zweite Produkt in Deutschland wird inzwischen online bestellt und gekauft. Laut Handelsverband Deutschland (HDE) wächst das Volumen des Onlinehandels seit 2005 kontinuierlich. Für 2017 erwartet das Institut ein Umsatzwachstum von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 48 Milliarden Euro. Auch im internationalen Vergleich gehört Deutschland zu den fünf größten E-Commerce-Nationen - mit stark wachsender Tendenz.

Keine Branche ist durch die Digitalisierung in den vergangenen Jahren so stark einem Wandel unterzogen worden wie der Einzelhandel. Der Prozess ist noch lange nicht abgeschlossen, der E-Commerce wird weiter kräftig wachsen. Dennoch kann nicht uneingeschränkt von einer Erfolgsstory gesprochen werden, denn gerade in der Einzelhandelsbranche werden nun auch die Fehlentwicklungen der Digitalisierung sichtbar.

Es muss mit einem weiteren Händlersterben in den deutschen Innenstädten gerechnet werden, wenn nicht gegengesteuert wird. Und auch die Frage, welche Umweltbelastungen durch Millionen von Paketen entstehen, die tagtäglich per LKW transportiert werden, ist nicht abschließend geklärt.

Unklare Ökobilanz

Lange Zeit dachte man, das Internet wäre gut für die Umwelt: Die Menschen bestellen per Mausklick und fahren nicht mehr mit dem Auto in die Stadt. Das senkt den CO2-Ausstoß. Doch die unzähligen Retouren verhageln seit Jahren die schöne Ökobilanz - und nicht nur die: Der Online-Riese Zalando verdient beispielsweise wegen der zahlreichen Rücksendungen bis heute kein Geld. Forscher der Universität Bamberg haben sogar einmal ausgerechnet, dass knapp 290 Millionen Retourenpakete jährlich so viel Klimagift produzieren wie täglich 1.400 Autofahrten von Hamburg nach Moskau.

2015 kam zwar Entwarnung durch eine Studie des Deutsche Clean Tech Instituts (DCTI), die im Auftrag der Otto Group und Hermes erstellt wurde. Danach belastet der Online-Handel das Klima nicht mehr als der stationäre Handel - und das trotz der Retouren und mehrfachen Anfahrten durch die Paketzusteller. Die Autoren kommen sogar zu dem Schluss, dass Online-Einkäufe weniger CO2-Emissionen verursachen. Dieses Ergebnis lässt jedoch reichlich Platz für Spekulation.

Weltweiter Warenverkehr

Spätestens mit dem Blick über nationale Grenzen hinweg bekommt das Bild vom umweltfreundlichen Online-Handel Risse. Denn immer mehr Menschen in Deutschland kaufen in ausländischen Online-Shops ein und lassen sich Waren aus der ganzen Welt nach Hause liefern. Das zeigt eine Studie des US-Paketdienstleisters FedEx von 2015.

Neun Herausforderungen für B2B-E-Commerce-Plattformen

Hersteller, Zulieferer und Großhändler im B2B haben die Potenziale des E-Commerce für die Steigerung ihrer Vertriebsergebnisse erkannt. Als integraler Bestandteil der Softwarelandschaft eines Unternehmens bildet er die perfekte Plattform, um Multi- und Omnichannel-Strategien zu steuern. In Kooperation mit der E-Commerce-Agentur netz98 präsentieren wir Ihnen neun Anforderungen, die E-Commerce-Lösungen im B2B-Bereich erfüllen sollten. 1. Direktvertrieb

Der digitale Vertrieb über E-Commerce-Plattformen ist mehr als ein Kanal. Er soll die Wertschöpfung des B2B-Unternehmens steigern. Durch das Umgehen von Zwischenstufen lassen sich die eigenen Leistungen mit mehr Gewinn verkaufen. Gleichzeitig erhöht er die Reichweite, gibt dem Marketing neue Möglichkeiten und steigert damit in der Regel auch den Umsatz. 2. Neukunden

Der Onlinekanal eignet sich auch im B2B perfekt für kurzfristige Kaufentscheidungen. Ein digitaler Vertrieb kann den Absatz niedrigpreisiger, schnelldrehender Produkte verbessern und hier Neukundengeschäft generieren, wenn etwa die Zielgruppenanalyse eine hohe Onlineaffinität zeigt. 3. Kostenoptimierung

Im B2B E-Commerce geht es zudem um die Senkung der Vertriebskosten durch eine Digitalisierung bestehender Prozesse. Der Anbieter profitiert etwa von einer vollständig automatisierten Abwicklung der Bestellprozesse. Eine Reduzierung der Kosten steigert eben auch den Gewinn. 4. Kundenbindung

Eine B2B E-Commerce Plattform muss Nutzer bei operativen und administrativen Prozessen entlasten. Kann eine wiederkehrende Bestellung mit wenigen Klicks ausgelöst werden, spart dies dem Kunden Zeit und damit Kosten. Kostenreduktion und höhere Servicequalität stärken die Kundenbindung. 5. Internationalisierung

Eine B2B-Plattform bietet eine kosteneffiziente Möglichkeit, Geschäftspartner im Ausland zu erreichen und neue Märkte zu erschließen. Ein Multi-Store-Konzept sowie ein leistungsfähiges, skalierbares Hosting unter Nutzung eines Content Delivery Networks (CDN) bilden die perfekte Basis. Ohne eine Anpassung der Supply Chain Managements, des Fullfilments und der Kommunikation an internationale Bedürfnisse kann aber auch die beste B2B E-Commerce-Plattform keine Vertriebserfolge erzielen. 6. Interne Kommunikation

Fehlende Expertise bei Online- und insbesondere E-Commerce-Projekten führt häufig dazu, dass Fachabteilungen den Eindruck haben, ihre Budgets und Kompetenzen schützen zu müssen und so gegeneinander arbeiten. Die Unternehmensführung muss das Projekt entsprechend hoch priorisieren, um vermeintliche Verteilungskämpfe zu vermeiden. 7. Proof-Of-Concept mit Zukunft

Pilotprojekte bzw. die schrittweise Ausdehnung des digitalen Vertriebs auf das Gesamtportfolio erleichtern den Change und den Aufbau einer internen Expertise. Dazu muss die Lösung aber leistungsseitig und funktional problemlos skalieren – damit der Ausbau ohne finanzielle Überraschungen erfolgen kann. 8. User Experience

Um dem Nutzer eine schnelle und sichere Auswahl sowie überzeugende User Experience zu bieten, muss der B2B-Shop die Abhängigkeiten zwischen komplexen B2B-Produkten in allen Bereichen präzise abbilden: in der Seitenstruktur, den Produktdetailseiten, der zielführenden Navigation und der intelligenten Suche bzw. Filterung – was die Integration von leistungsfähigen Suchtechnologien und die optimale Strukturierung der Produktdaten voraussetzt. 9. Flexibles Framework

Über den Grad der Wertschöpfung einer E-Commerce-Lösung entscheiden Zuverlässigkeit, Flexibilität und ein breites Funktionsspektrum. Ein kosteneffizientes Customizing der Lösung für die spezifische Anforderung ist für eine schnelle Einführung wie auch die Zukunftsfähigkeit relevant.

Laut der Studie bestellt jeder fünfte Online-Käufer in Deutschland mindestens einmal im Monat in einem ausländischen Online-Shop - bevorzugt in China, USA und England. Umgekehrt liefern deutsche Online-Shops in die ganze Welt - mitunter Tausende von Kilometer per Schiff, Flugzeug, Bahn oder eben per LKW. Wer also der realen Öko-Bilanz von Online-Handel näherkommen will, muss anteilig die CO2-Emissionen von Containerschiffen und anderen Transportmitteln hinzurechnen.

Steuerung im Sinne der Nachhaltigkeit

In Deutschland bestimmen längst Transporter von Paketdienstleistern wie DHL, Hermes und Co. das Straßenbild. Sie sind mitverantwortlich für Straßenschäden auf Autobahnen und Bundesstraßen, die laufend saniert werden müssen. Bezahlt wird dies am Ende durch Steuergelder. Und auch hier haben schon viele Umweltschützer angesetzt: Der Staat soll nicht den Transport auf der Straße subventionieren, sondern auf der Schiene.

Die neuen Entwicklungen im Online-Versandhandel sollten zugunsten der Nachhaltigkeit gesteuert werden. Denn viele Kunden achten auf Nachhaltigkeit, auch wenn sich dies zurzeit noch vor allem auf die gekauften Produkte konzentriert. Aber auch nachhaltiges Wirtschaften der Verkäufer gewinnt an Bedeutung.

Der Gesetzgeber sollte Anreize zur Steuerung der Entwicklung setzen. Die regionale Produktion von Waren kann beispielsweise stärker gefördert werden, um die Transportwege wieder zu verkürzen. Eine andere Möglichkeit wäre, Transportkosten durch Steuern zu verteuern. Wird die Ware durch höhere Transportkosten im Internet teurer als im Geschäft vor Ort, könnte die Nachfrage in den Innenstädten wieder steigen. (haf)