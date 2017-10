Die Kategorie Netzwerke hat zwar einen hohen Stellenwert, genießt offenbar aber nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Wurden 2015 noch knapp 1.400 und 2016 fast 1.180 Projekte von COMPUTERWOCHE-Lesern bewertet, waren es diesmal nur noch 919. Der Notendurchschnitt ist auch leicht gesunken, hält sich mit der Note 1,69 nach 1,65 im Vorjahr aber immer noch auf sehr hohem Niveau.

Schnelleres WLAN und VLAN

Viele der Netzwerk-Projekte bei den Kunden drehten sich in der aktuellen Befragung um neue Komponenten, schnelleres LAN oder WLAN. Auch das Interesse an Virtualisierungslösungen wie VLANs nimmt zu. Eine mächtigere Firewall und andere Sicherheitslösungen bewegen die Unternehmen in diesem Zusammenhang ebenfalls im zunehmenden Maße.

"Beste Systemhäuser im Bereich Netzwerke"; Quelle: COMPUTERWOCHE, Juli 2017 Rang Systemhaus Schulnote 1. Systemhaus Cramer 1,02 2. Medialine Eurotrade 1,04 3. Schneider & Wulf 1,09 4. IT-Haus 1,18 5. StarCom-Bauer 1,28

Die Spezialisten weiter vorn

So wie in den Vorjahren liegen die kleineren Spezialisten weit vor den großen IT-Dienstleistern. Aufs Siegertreppchen schaffen es abermals nur Systemhäuser mit einem Umsatz von weniger als 50 Millionen Euro.

Und das sind die Gewinner des Jahres: Das Systemhaus Cramer auf Platz 1 konnte sich mit der Note 1,02 im Vorjahresvergleich noch einmal deutlich verbessern. Medialine dicht dahinter hat die microstaxx GmbH auf Platz 2 abgelöst, die in diesem Jahr nicht die nötige Mindestfallzahl zur Aufnahme ins Ranking schaffte und dort deshalb nicht mehr vertreten ist. Einen fulminanten Aufstieg von Platz 8 auf Platz 3 hat Schneider & Wulf hingelegt. Noch bemerkenswerter ist der von StarCom-Bauer: 2016 noch gar nicht im Security-Ranking vertreten, haben es die Limburger im Nu in die Top 5 geschafft. (rw)