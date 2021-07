AOC gibt den Start seiner neuen Dachmarke Agon by AOC bekannt, welche die bestehenden Gaming-Monitore und Zubehör-Line-ups konsolidiert und das Portfolio für Casual Gamer, Competitive Gamer und ambitionierte eSports-Spieler mit neuen Modellen erweitert.

Dabei können alle Gamer – unabhängig von Level und Genres – in neue Welten eintauchen. Ob neugierige Abenteurer, erfahrene Helden oder professionelle Legenden: Mit Agon will AOC das beste Gaming-Ökosystem von der Maus bis zum Monitor erschaffen.

Start einer fantastischen Story

Um den Vertrieb herum entsteht ein Story-Universum, das in der Branche seinesgleichen sucht: Der Legende nach hat die Agon-Liga in einer dystopischen Realität die besten Krieger mit spezifischen Fähigkeiten versammelt, um gegen böse Mächte zu kämpfen. Nur gemeinsam sind sie stark genug, den Feind zu besiegen. AOC verspricht atemberaubende Darstellungen und detaillierte Charakterdesigns mit denen ein virtuelles Universum mit kontinuierlich wachsendem Gaming-Ökosystem entstehen soll.

„Die Gaming-Industrie und insbesondere der eSports-Sektor gehören zu den am schnellsten wachsenden Technologiemärkten – und sicherlich zu den spannendsten“, sagt Stefan Sommer, Head of Global Marketing bei AOC. „Wir sind mehr als stolz darauf, unser neues Markenkonzept und unsere Vision mit dieser einzigartigen Community zu teilen. Mit Agon by AOC wollen wir die Messlatte für Gaming-Ökosysteme höher legen – und das Spiel zahlreicher Gamer in aller Welt pushen.“