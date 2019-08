Eines der vielen Highlights auf dem "CHANCEN"-Kongress in Düsseldorf ist die Preisverleihung an Deutschlands beste Systemhäuser. Zum Ausklang eines interessanten und informativen Kongresstages wurden nicht nur die Stars der deutschen Systemhausszene ausgiebig gefeiert, sondern auch die während der Tagung geknüpften Kontakte intensiviert. So feierte die Systemhausgemeinde auf der Terrasse des Van der Valk-Hotels bis spät in die laue Sommernacht.

