Vom "Digital Workplace" oder dem "Arbeitsplatz der Zukunft" wird seit Jahren gesprochen. Seit Anfang 2020 hat die Diskussion mit der radikalen, erzwungenen Verlagerung von Hunderttausenden von Angestellten aus den Büros ins Homeoffice allerdings richtig an Fahrt gewonnen. Vielfach dominieren jedoch Notlösungen. Mit zunehmender Dauer und Akzeptanz wird sich das aber ändern.

Der erste Impuls beim Wechsel ins Homeoffice war es, die plötzlich "mobil" gewordenen Mitarbeiter mit Notebooks auszustatten. Nach mehreren Monaten zeigt sich aber, dass die für den echten mobilen Einsatz unschlagbaren Rechner beim Dauereinsatz Zuhause Wünsche offenlassen: Gerade bei weniger technikaffinen Nutzergruppen ist die Administration aufwändig und es ist generell schwer, das geforderte Sicherheitsniveau herzustellen.

Zudem ist Ergonomie bei der Notebook-Nutzung schon seit jeher ein wunder Punkt. Er wurde bislang meist verdrängt. Mitarbeiter nahmen diesbezüglich Nachteile in Kauf, weil sie durch echte mobile Nutzung - beim Kunden, im Zug, am Flughafen im Hotelzimmer oder bei der Konferenz - Produktivitätsvorteile hatten. Beim Dauerbetrieb am Schreibtisch Zuhause machen sich Nachteile bei der Ergonomie allerdings wesentlich deutlicher bemerkbar. Eine Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen, sind Maus, Tastatur und ein externer Monitor. Doch hat dafür nicht jeder den erforderlichen Platz. Außerdem fallen erneut Kosten an. Die Wartungs- und Sicherheitsfrage ist dadurch ebenfalls nicht geklärt.

Großes Potenzial für langfristige Lösungen

Klar ist aber auch, dass die Veränderungen der Arbeitswelt in den vergangenen Monaten langfristige Auswirkungen haben. Laut einer Umfrage von Eurofound, der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, arbeiteten seit März 2020 EU-weit 46 Prozent aller Befragten das erste Mal aus dem Homeoffice, ein Drittel der Befragten war seitdem sogar ausschließlich von Zuhause aus tätig. Der tiefgreifende Wandel der Arbeitswelt wird deutlich, wenn man diese Zahlen mit den vom Statistischen Bundesamt für 2019 in Deutschland erhobenen Werten vergleicht. Damals haben 12,9 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland von Zuhause gearbeitet. Davon nutzen 5,5 Prozent täglich oder mindestens die Hälfte der Arbeitszeit das Homeoffice. Weitere 7,3 Prozent arbeiteten an weniger als der Hälfte der Arbeitstage von daheim.

Das theoretische Potenzial für Homeoffice hat die OECD schon 2018 ermittelt. Laut der Studie der Welthandelsorganisation war in Deutschland der Anteil der Erwerbstätigen, die ihre Tätigkeit ortsunabhängig ausüben können, in der Region Hamburg mit 44 Prozent am höchsten, in der Region Chemnitz mit 28 Prozent am niedrigsten. Der deutschlandweite Durchschnitt lag bei 36 Prozent. Die Zahlen wurden Ende 2020 veröffentlicht.

Es darf davon ausgegangen werden, dass die Werte inzwischen noch etwas höher liegen, haben doch auch Branchen, die zuvor Homeoffice als unmöglich bezeichneten, dies inzwischen zumindest einem Teil ihrer Belegschaft ermöglicht. Es stimmt eben doch: Not macht erfinderisch.

Neue Büros ermöglichen neue Arbeitsplatzkonzepte

Aber auch in den Büros ändern sich die Ansprüche an den Arbeitsplatz. Arbeitszeitmodelle werden flexibler, die Nutzung von Videokonferenzen selbstverständlich und die nun massiv vorangetriebene Umstellung auf papierlose Prozesse macht es einfacher, Büroarbeitsplätze nicht mehr fest zuzuordnen, sondern nach Bedarf zu vergeben. Diese Entwicklung geschieht nicht von heute auf morgen, aber jeder auslaufende Mietvertrag für Büroräume bietet die Gelegenheit, sich grundlegende Gedanken über die Ausstattung des neuen Büros zu machen

Solche Lösungen lassen sich auch leichter verwalten als klassische Umgebungen mit PCs und Notebooks. LG bietet dafür mit dem LG Cloud Device Manager eine eigene Lösung an. Wo schon vorhanden, können aber auch die Lösungen der Technologie-Partner Citrix, VMware, Microsoft, Stratodesk und IGEL Technology eingesetzt werden. Sie ermöglichen dann komfortablen Remote-Zugriff und Multi-Protokoll-Konnektivität für VDI-Umgebungen von Citrix, VMware und Microsoft Virtual Desktop.

Das erleichtert es sowohl Arbeitsumgebungen bereitzustellen als auch Service-Leistungen zu erbringen. Weil neue Anwendungen, Updates und grundlegende Wartungsarbeiten zentral durchgeführt werden, lassen sie sich leichter als externe Dienstleistung erbringen.

Mehr Sicherheit und Flexibilität

Eine Hürde für Homeoffice waren lange Zeit die Aspekte IT-Sicherheit und Datensicherheit. Die in letzter Zeit zunächst übergangenen Bedenken diesbezüglich rücken jetzt wieder in den Vordergrund. Auch dabei helfen Cloud-basierende Lösungen mit Cloud Devices. Daten müssen, ja können dabei nicht mehr lokal gespeichert werden. Vertrauliche Dokumente landen so nicht - beabsichtigt oder unbeabsichtigt - auf externen Datenträgern oder privaten Computern.

Außerdem entfällt die Notwendigkeit, umständlich Backups der Daten auf den Clients anzufertigen. Und schließlich arbeiten die Mitarbeiter dank zentraler Bereitstellung immer mit der aktuellen Software - auch das bringt ein Plus an Sicherheit und deutlich weniger Aufwand für die Administration.

Der große Vorteil für Anwender ist, dass sie bei der Bereitstellung mittels Cloud Computing ihren digitalen Arbeitsplatz an jedem physischen Arbeitsplatz vorfinden und überall gleich nutzen können - sowohl innerhalb des Unternehmens als auch Zuhause. Besonders wertvoll ist das in Bereichen, in denen Angestellte von unterschiedlichen Stellen aus arbeiten möchten, etwa im Gesundheitswesen oder im Bildungswesen. Es bietet aber auch in klassischen Büroumgebungen die Möglichkeit, flexible Nutzungsmodelle einfach und effizient umzusetzen.

Gleichzeitig ergibt sich daraus eine hervorragende Skalierbarkeit. Neue oder nur zeitweise benötigte Arbeitsplätze lassen sich in kürzester Zeit zentral aufsetzen. Die Anwender schalten lediglich ihr Cloud Device an, melden sich an und schon können sie produktiv arbeiten.

Die Cloud Devices von LG im Überblick

Die Cloud-Monitore von LG sehen auf den ersten Blick wie klassische PC-Monitore aus. Durch die Integration von Prozessor, Arbeitsspeicher und passenden Anschlüssen sind die "All in One"-Clients jedoch vollwertige Arbeitsgeräte und erlauben sogar Multi-Monitor-Setups.

Alternativ bietet LG mit den "Box Type"-Clients kompakte Geräte an, die einer Set-Top-Box ähneln. Auch sie liefern in Kombination mit einem klassischen Monitor die erforderliche technische Ausstattung für einen vollwertigen Arbeitsplatz. Dieser Ansatz empfiehlt sich, wenn gerade erst neue Monitore angeschafft wurden, wenn Arbeitsplätze häufig räumlich verändert werden oder einzelne Abteilungen immer wieder zusätzliche Arbeitsplätze nur vorübergehend benötigen. Auch in Service-Bereichen oder bei beengten Platzverhältnissen bieten sie sich an.

Der UltraWide™ All-in-One Thin Client LG 34CN650 stellt mit leistungsfähigem Quad-Core-Prozessor und USB-Type-C-Anschluss flexibel einen sicheren und ergonomischen Arbeitsplatz zur Verfügung.

Der All-in-One-Client 24CN650 unterstützt bis zu zwei weitere Displays und eignet sich damit auch für anspruchsvolle Multi-Monitor-Setups.