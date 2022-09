Der neueste Z-Performance-Monitor sei zugleich auch der erste mit IPS Black-Display und Thunderbolt 4-Technologie, erklärt der kalifornische Hersteller. Der HP Z32k G3 4K USB-C, von HP als "digitale Leinwand" beworben, kann mit dieser Technologie tiefere Schwarztöne, lebendigere Farben und einen breiten Farbbereich von 100 Prozent sRGB sowie 98 Prozent P3 liefern. So soll die kreative Klientel ihr Potenzial besser ausschöpfen können.

Lange Feature-Liste

Neben dem Farbumfang, der serienmäßig protokollierten Werkskalibrierung, HDR 400-Kompatibilität und 4K-Auflösung zeichnet sich der 31,5-Zoll-Monitor durch USB-C- und Thunderbolt 4-Konnektivität aus. Mit weiteren Funktionen wie Single Power On für die Peripherie, KVM-Switch oder der Möglichkeit, einen zweiten 4K-Monitor mit einem einzigen Kabel anzuschließen, bietet der Z32k G3 vielseitige Möglichkeiten, um den Workflow im Büro, Studio oder Homeoffice zu optimieren.

Wie aus der zurzeit nur in Englisch verfügbaren Produktbeschreibung ersichtlich wird, verzichtet HP beim Z32k G3 komplett auf Audio-Merkmale. Dafür ist ein Gigabit-LAN-Port integriert, und per On-Screen-Display oder dem herunterladbaren HP Display-Center können zwei PCs nicht nur per Picture-in-Picture dargestellt, sondern auch mit nur einer Maus und Tastatur bedient werden.

Dafür sorgen unter anderem der 4-Port USB 3.2-Hub, ein USB-C mit 40Gbps Signalrate, PowerDelivery bis zu 100 Watt, DisplayPort 1.4 und HDCP-Unterstützung. Diverse DP 1.4- und HDMI 2.0-Ports sowie ein DisplayPort 1.4-Ausgang für den Zweitbildschirm minimalisieren den Kabelsalat auf und unter dem Schreibtisch. Erfreulich ist, dass HP die benötigten Kabel für Thunderbolt, USB-B, HDMI und DisplayPort mitliefert. Sogar ein VESA-Adapter ist dabei.

Preis und Verfügbarkeit

Das HP Z32k G3 4K USB-C Display soll voraussichtlich ab Mitte November 2022 in den Handel kommen. Die genauen Preisinformationen teilt HP zu einem späteren Zeitpunkt mit, eine unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer unter 1.000 Euro wäre allerdings eine Überraschung.