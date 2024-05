Der badische Kommunikationsanbieter hat die neue "Starface App für macOS" für seine UCC-Plattform Starface 8 freigegeben. Ab sofort können auch hier Apple-Kunden die innovative App für Telefonie, Chat, Videokonferenzen und mehr in ihren Macs nutzen und diesen so in eine Kommunikationszentrale verwandeln. Die Arbeitsbereiche können frei angeordnet und mit weiteren Apps ergänzt werden.

Flexibel und bedienfreundlich

Die bewährten Features der Vorversion wurden zu einer flexibleren und bedienfreundlicheren Lösung weiterentwickelt. Auffälligste Neuerungen sind die von der aktuellen Windows-App bekannten "Workspaces". Durch die variabel einteilbaren Arbeitsbereiche sind die Kernfunktionen der UCC-Plattform jederzeit leicht zugänglich. Standardmäßig sind die Workspaces Anrufe, Call Manager, Chat, Meetings und Kontakte angelegt.

Der Bereich "Anrufe" organisiert den Zugriff auf die Telefonie-Funktionen der Anlage. Anwender können hier Anrufe initiieren, eine Rufliste erhalten, Anrufe als "zurückgerufen" markieren oder Kommentare hinzufügen. Mit dem Workspace "Call Manager" lassen sich die laufenden Anrufe managen. Er fasst alle Informationen zum Gespräch zusammen - mitsamt farbkodierter Status-Informationen der Kontakte.

Der Arbeitsbereich Chat dient nicht nur zu Rückfragen oder dem Schwätzchen mit Kollegen sondern verfügt auch über einen komfortablen File-Transfer via Drag & Drop. Beim Workspace "Meetings" wurde das Videomeeting-Tool Starface Neon nahtlos in die neue App als eigener Workspace integriert. Damit können mit einem Klick Konferenzen gestartet, interne oder externe Teilnehmer eingeladen und auf die UCC-Features zugegriffen werden. Unter dem Workspace "Kontakte" unterstützt die Starface App eine Adressbuch-Integration mit verzeichnisübergreifender Suchfunktion und Wählen per Mausklick.

Fremde Web-Lösungen und Telefonie

Über die vordefinierten Workspaces hinaus lassen sich weitere Web-Anwendungen wie MS Teams, Web-CRMs oder ERPs in die Oberfläche integrieren. Damit entfällt das ständige Wechseln zwischen App und Browser, sodass alle Kommunikationsaufgaben direkt in der Starface-Oberfläche erledigt werden können, heißt es weiter aus Karlsruhe. Telefonieren können Nutzer bei der kostenlosen Basisversion der App über ein klassisches Tisch- oder DECT-Telefon, in der Premium-App ist ein Softphone mit SIP-Client enthalten. Damit wird der Mac mit einem Headset zum vollwertigen Komforttelefon.

"Die nahtlose Integration in Mac-Umgebungen war schon immer ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal unserer UCC-Plattformen und ist ein wichtiger Grund, warum sich sehr viele Apple-affine Unternehmen für Starface entscheiden", erklärt Starface CEO Florian Buzin. "Mit unserer 'Starface App für macOS' geben wir diesen Anwendern jetzt ein zeitgemäßes und flexibel individualisierbares Kommunikations-Cockpit an die Hand. Das macht es ihnen leicht, alle digitalen Kommunikationskanäle in einheitlicher Qualität zu managen und für ihre Kunden jederzeit erreichbar zu bleiben."

Mehr Informationen über Starface und die UCC-Lösungen für macOS und PC gibt es für Interessenten auf der Starface-Homepage. Dort findet sich auch ein Link zur Kontaktaufnahme für weitere Details.