US-Hersteller Dell Technologies bringt eine Vielzahl von KI-PCs auf den Markt, die nicht nur ein neues Produktivitätsniveau versprechen, sondern auch Maßstäbe in puncto Selbstheilung und Nachhaltigkeit setzen wollen. Das Line-up von Latitude-Notebooks und Precision-Workstations erstreckt sich von Einstiegsgeräten bis hin zu Ultra-Premium-PCs, die allesamt Intel-Core-Ultra-Prozessoren mit Intel vPro und Neural Processing Unit (NPU) mitbringen.

NPU als Game Changer

Die NPU fügt den Prozessoren eine eigene KI-Beschleunigung hinzu, die spezielle Aufgaben übernimmt und so CPU- und GPU-Ressourcen für andere Rechenoperationen entlastet. Dadurch entstehen komplett neue Ebenen an Produktivität, Effizienz und Sicherheit. Im Wesentlichen sollen Nutzer effizienter kollaborieren, Content schneller erstellen und ingesamt flüssiger arbeiten können. Weiterhin soll das Arbeiten in hybriden Umgebungen sicherer werden.

Als Beispiele nennt Dell etwa die Auslagerung von Funktionen wie Autoframing, Hintergrundunschärfe oder Eye Tracking auf die NPU. In Kombination mit der Energieeffizienz der Intel-Core-Ultra-Prozessoren sollen sich so die Akkulaufzeiten bei Zoom-Konferenzen verlängern oder etwa Generative KI-Bilder rund fünfmal schneller erstellen lassen. Die neuen Geräte kommen mit der von Microsoft geforderten Copilot-Taste, die auf Tastendruck die KI-Assistenten öffnet.

Zahlreiche Anbieter entwickeln laut Dell gezielte Anwendungen für KI-PCs. So kooperieren Dell Technologies, CrowdStrike und Intel an Lösungen, um Sicherheitsfunktionen über die NPU anstatt in der Cloud auszuführen. Damit seien bösartige Websites und Sicherheitsschwachstellen schneller zu erkennen, so Dell.

KI-basierte Services für weniger Ausfallzeiten in Unternehmen

Die neue ProSupport Suite von Dell enthält Funktionen für die Selbstheilung von PCs. Verbunden mit SupportAssist stehen Unternehmen Telemetrie und KI zur Verfügung, um Probleme ohne menschliches Eingreifen zu beheben, so der US-Hersteller weiter. IT-Abteilungen sollen Dell-autorisierte Skripte aktivieren können, die Schwierigkeiten wie Bluescreen-Fehler oder die Überhitzung von PCs automatisiert beheben.

Neue Managed Services für Planung, Bedarfsprognose und Supply Chain Management sollen für gezielten, pünktlichen und budgetgetreuen Rollout von Geräten unterschiedlicher Hersteller sorgen. Darüber hinaus gibt es neue Digital Employee Experience Services für generative KI. Damit erhalten Mitarbeiter Tools und Technologien, die exakt auf ihre Aufgaben zugeschnitten sind und mit denen Firmen GenAI einfacher einführen können.

Die Highlights der neuen Geräte

Der Star des neuen Latitude-Portfolios ist das Latitude 7350 Detachable. Es kann vollständig angedockt am Schreibtisch als Desktop-Ersatz und unterwegs als Tablet oder Notebook verwendet werden. Eine neue 8-Megapixel-HDR-Kamera sorgt für gute Bildqualität. Zudem wurden einige Notebooks der Reihen 5000, 7000 und 9000 aktualisiert, so auch die Latitude Ultralights 7350 und 7450, die 13,3- und 14-Zoll-Geräte für den Business-Einsatz. Die neuen mobilen Workstations sind jetzt mit den Laptop-Grafikkarten Nvidia RTX 500 und 1000 der Ada-Generation für den Einsatz von KI-Funktionen ausgestattet.

Neben dem Precision 3280 CFF, den Dell insbesondere für die KI-Entwicklung und den Einsatz von Kreativ-Anwendungen empfiehlt, bringt der Konzern fünf komplett neue Headsets auf den Markt. So unterdrückt das Premier Wireless ANC Headset störende Geräusche mithilfe von KI. Sie kann menschliche Sprache von Hintergrundgeräuschen unterscheiden und passt den Grad der Geräuschunterdrückung automatisch an die Umgebung des Nutzers an. Ein Sensor schaltet das Headset stumm, sobald ein Nutzer eine Hörmuschel anhebt. Es lässt sich bequem per intuitiver Touch-Bedienung steuern.

Umwelt und Kreislaufwirtschaft weiter im Fokus

Bei seinen neuen Geräten hat Dell Technologies den Anteil an recycelten Materialien und Mineralien weiter erhöht. So bestehen beispielsweise die Akkus der neuen Latitudes zu 50 Prozent aus recyceltem Kobalt. Das Latitude 7350 Detachable ist besonders wartungsfreudig, indem sich etwa das Display einfach reparieren lässt. Die Recovery and Recycling Services helfen Unternehmen dabei, ihre Altgeräte nachhaltig zu entsorgen. Damit stellen sie sicher, dass möglichst wenig Elektroschrott anfällt und Produkte und Materialien länger im Umlauf bleiben.

"Wenn Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben wollen, kommen sie an der Einführung von Künstlicher Intelligenz nicht mehr vorbei", erklärt Ute Riester, Senior Manager Field Product Management Client Solutions Germany bei Dell Technologies. "KI-PCs spielen dabei eine zentrale Rolle. Von komplexen KI-Workloads auf Workstations bis zu alltäglichen KI-Anwendungen auf Notebooks - KI-PCs ebnen Unternehmen den Weg zu mehr Produktivität und Effizienz. Mit unserem Portfolio können sie sich dabei schon heute zukunftssicher aufstellen."

Preise und Verfügbarkeiten

Die Digital Employee Experience Services für generative KI stehen schon bereit. Die mobilen Dell Precision-Workstations sollen ab dem 12. März 2024 zur Verfügung stehen. Ihnen folgen die Managed Services für die Erneuerung von PC-Beständen ab dem 15. März und der Desktop-PC Precision 3280 CFF am 26. März. Das Latitude 7350 Detachable soll im zweiten Quartal 2024 kommen und die neue Generation Premier Wireless ANC Headset startet ab dem 14. April. Die Funktionen der ProSupport Suite für die Selbstheilung von PCs soll gegen Ende April verfügbar sein. Preise für die Services nennt Dell Technologies auf Anfrage und für die Geräte bei Erscheinen der Modelle.