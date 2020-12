Auch wenn das Pixelsterben dank moderner Herstellungsverfahren in heutigen Bildschirmen selten geworden ist - es kommt noch immer vor. Testen Sie doch mal Ihren Monitor mit Freeware auf tote Punkte. Außerdem: Ein zweiter Monitor hält auf immer mehr Schreibtische Einzug. Mit Tools optimieren Sie den doppelten Desktop! Haben Sie sich auch schon einmal früh am morgen an den PC gesetzt, um schnell Mails zu checken, und sind dabei von einem viel zu hellen Monitor geblendet worden? Per Freeware regeln Sie das ab sofort automatisch nach Tageszeit.

(PC-Welt)