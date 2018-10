Gregor Bieler, General Manager Partner Business bei Microsoft Deutschland, gibt im Interview eine Vorschau auf die Themen der Deutschen Partner Konferenz vom 23. bis zum 25. Oktober 2018 in Leipzig.

channelpartner.de: Herr Bieler, wie entwickelt sich aktuell der Channel von Microsoft?

Gregor Bieler, General Manager Partner Business bei Microsoft Deutschland: Für uns ist der Channel von zentraler Bedeutung. Die Partner sind wesentlicher Bestandteil unserer DNA. Unser Partnerökosystem ist um ein Mehrfaches größer als das unserer wichtigsten Wettbewerber, allein in Deutschland haben wir rund 30.000 Partner. Die Entwicklung im letzten Jahr war rasant: Nach unserer Neuaufstellung im Juni 2017 haben wir mit der Programmatik "One Commercial Partner (OCP)" das Go-To-Market und damit unsere Partnerorganisation komplett neu aufgestellt. Die drei Bereiche "Build With" für die Partnerentwicklung, "Go-To-Market" für das gemeinsame Marketing und "Sell With" für den gemeinsamen Vertrieb werden sehr gut angenommen.

channelpartner.de: Wie werden Managed Services im Channel angenommen?

Gregor Bieler, Microsoft Deutschland: Managed Services sind die Zukunft. Unsere Partner steigen immer stärker in das Geschäft mit Managed Services ein. Große Lizenzpartner machen mittlerweile signifikanten Umsatz damit. Es geht nicht mehr nur um klassischen Lizenzvertrieb, sondern darum, Komplettlösungen zu verkaufen. Und dafür sind Managed Services genau das Richtige.

Lesetipp: Microsoft setzt sich für Linux ein

channelpartner.de: Sind Ihre Partner bereit, mit Microsoft mitzuziehen?

Gregor Bieler: Wir sind auf einem sehr guten Weg. Der Markt schreit nach Innovationen. Ich bin sehr zufrieden, vor allem mit dem Commitment unserer Partner zu Microsoft. Wir bringen unsere Partner aktiv ins Geschäft und befeuern uns gegenseitig.

channelpartner.de: Wie sehr sind Ihre Trainingsangebote bei den Partnern gefragt?

DIGITAL INNOVATION Award - bewerben Sie sich jetzt! DIGITAL INNOVATION Award

Gregor Bieler: Die Nachfrage ist groß, wenn es um den Aufbau von Knowhow rund um Zukunftsthemen geht. So erhält unsere neue Cloud Sales Academy viel Zuspruch. Sie soll helfen, Cloud-Lösungen besser zu verkaufen. Wir sind förmlich überrannt worden. Im Moment bieten wir den sechsmonatigen Kurs an vier Standorten an und überlegen uns, diese Zahl zu verdoppeln. Neben zahlreichen Webinaren bieten wir in unserem Büro in München auch noch alle drei bis vier Wochen technische Bootcamps.

channelpartner.de: Lasen Sie uns doch ein wenig über die DPK plaudern. Was können Partner dort 2018 erwarten?

Gregor Bieler: Die Deutsche Partner Konferenz wird dieses Jahr noch größer, spannender und innovativer. Wir erwarten über 2.500 Partner und Kunden in der Messe Leipzig. In mehr als 100 Sessions greifen wir aktuelle Trends auf und zeigen, wie die traditionelle Industrie mit moderner Technologie angefeuert werden kann.



Erstmalig haben wir mit der Impulse18 einen eigenen Innovationstag ins Leben gerufen, an dem wir Kunden und IT-Entscheider mit Partnern zusammenbringen und den Ideenaustausch unter anderem mit 40 Sessions aus der Unternehmenspraxis fördern. An allen drei Tagen haben unsere Besucher außerdem die Möglichkeit, auf der Experience World die Zukunft schon heute zu erleben.

Lesetipp: Cloud-Academy für Microsoft-Partner

channelpartner.de: Wie werden Sie auf der DPK aktuelle Entwicklungen darstellen?

Gregor Bieler: Jeder wird sein Zuhause finden. Es wird Workshops zur Datenschutzgrundverordnung, künstlicher Intelligenz, dem Internet der Dinge und Big Data geben. Wir werden Industrie Verticals ebenso demonstrieren wie das Intelligent Home, Smart City und horizontale Lösungen.

channelpartner.de: Ihre Cloud-Strategie hat sich 2018 geändert. Sie haben sich von der "Cloud made in Germany" verabschiedet?

Gregor Bieler: 2015 haben wir die Microsoft Cloud Deutschland angekündigt, um Kunden mit besonders strengen Compliance-Richtlinien oder Regulierungsvorgaben den Einstieg in die Cloud zu erleichtern. In den letzten drei Jahren haben sich die Anforderungen unserer Kunden weiterentwickelt. Unsere Kunden wünschen sich umfassendere Funktionalitäten und die Konnektivität mit unserer globalen Cloud-Infrastruktur. Aufgrund dieser veränderten Kundenanforderungen bilden die neuen Cloud-Regionen nun den Schwerpunkt unserer Cloud-Strategie in Deutschland. Der Rollout unserer Cloud-Dienste aus den neuen deutschen Cloud-Regionen wird 2019 starten.



Ein festliches Abendessen macht den Auftakt zur Abendveranstaltung des systemhauskongresses "CHANCEN" in Düsseldorf.

Folker Lück (Tellyou) hat sich den begehrten Platz bei Stefanie Kurzinsky und Tanya Quijano (beide DextraData) gesichert.

Das Van-der-Valk-Team sorgt für ein delikates Buffet.

Carlos Wagner (Cwcon.de) und Achim Heisler (A-H-S) lassen mit CP-Chefredakteur Ronald Wiltscheck den langen Kongresstag gemütlich ausklingen.

Alexander Eggers (epc), Karlheinz Siewi (Synaxon), Maria Kornhoff (iTeam) und Marco Schmittnägel (Lansco).

Mirko Eisele (Itas) und Werner Schwarz (Cancom).

Friedrich Pollert (Synaxon Akademie) mit Henning Meyer (Acmeo) und Martin Hörhammer (Medialine EuroTrade).

Dirk Lieder und Simon Vieth vom Hennefer Systemhaus Conet Technologies.

Gegen später wird das Netzwerken an der Bar fortgesetzt.

Die Netzwerkspezialisten Andreas Gröger (Netkom) und Peter Marwan (ChannelPartner) versehen unter Networking nicht nur Kontaktpflege.

Ein "Gefällt mir!" für den Systemhauskongress: Christian Zander (Freedom Manufaktur Isso) und Oliver Lorenz (Kelobit IT-Experts).

Milena Tadic und Markus Berka (Tes-Amm Dataserv) mit Peter Ossege (Nfon).

Matthias Kohlhardt (Profi Engineering Systems) und Mathias Speh (Medialine EuroTrade).

Armin Weiler (ChannelPartner) beim Verkosten der ortsansässigen Bierspezialität. Roland Kastner (Fujitsu/PFU) hält sich da lieber an das gewohnte Weißbier.

Andreas Preisser (Singhammer), Kevin Totzauer und Sven Thiemann (beide Step Ahead) haben sich zu Saskia van der Kraaij (ChannelPartner) gesellt.

Gruppenbild mit Kaktus: Axel Böhme und Frank Kwasnitza (beide Bluechip) mit Dominik und Nicole Carl (Krämer IT).

Thomas Jank (ChannelPartner) mit Lutz Hohmann (Profi Engineering Systems).

Stefan Mennecke und Reza Sieth (beide Soti) bei ihrer gelungenen Systemhauskongress-Premiere.

Erik Leo (GFI Software) mit Regina Hermann (IDG).

Regina Böckle (ChannelPartner), Maria Kornhoff (iTeam), Friedrich Pollert (Synaoxon Alademie) und Ronald Wiltscheck (ChannelPartner) nehmen noch einen letzten Absacker an der Bar.

channelpartner.de: Kunden fragen immer mehr nach Multi-Cloud. Wie sieht dort ihr Angebot aus?

Gregor Bieler: Wir unterstützen Multi-Cloud-Szenarien ebenso wie hybride Cloud-Szenarien. So befähigen wir unsere Kunden, Cloud-Technologien auf die Weise und in dem Maße zu nutzen, wie es am besten zu ihnen passt. Microsoft Azure ist unsere globale Cloud-Plattform mit 54 bereits angekündigten Azure-Regionen - mehr als jeder andere Cloudanbieter.



Microsoft Azure Stack bietet Geschäftskunden zudem die Möglichkeit, Dienste der Microsoft Cloud-Plattform Azure auch im eigenen Rechenzentrum einzusetzen. So profitieren sie von der Skalierbarkeit und dem effizienten Management einer Public-Cloud-Lösung, ohne auf die Kontrollmöglichkeiten eines eigenen Rechenzentrums verzichten zu müssen.



Windows Server 2019 wird ab Oktober 2018 allgemein verfügbar sein. Die neuste Generation von Windows Server erleichtert es, bestehende lokale Umgebungen mit Azure zu verbinden und über das Windows Admin Center Azure-Dienste wie Azure Backup oder Azure Site Recovery in On-Premises-Umgebungen zu nutzen. Weitere Azure-Dienste werden nach und nach integriert.

channelpartner.de: Wie sieht Ihre Partnerstrategie in der Zukunft aus?

Gregor Bieler: Wir wollen die Geschwindigkeit beschleunigen. So viele Partner wie möglich sollen auf den Transformationszug aufspringen und ihr Geschäftsmodell entsprechend anpassen. Denn die Zukunft liegt eindeutig in den Managed Services und entsprechenden Mehrwertdiensten. Wie schon eingangs erwähnt, ist die Zusammenarbeit mit unseren Partnern für Microsoft von zentraler Bedeutung. Aber nicht nur das. Um gemeinsam erfolgreich zu sein, sollen Partner noch häufiger mit anderen Partnern zusammenkommen und gemeinsam moderne Lösungen für die Kunden entwerfen.