Auch 2024 haben wir in einer großen Erhebungen in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Context Reseller, IT-Dienstleister, Fachhändler, Systemhäuser und MSPs befragt, wie zufrieden sie mit ihren Herstellern und Distributoren sind. Fast 2.300 Antworten und eine akribische Auswertung später wurden die channelfreundlichsten Hersteller und Distributoren am 23. Januar 2025 in insgesamt 19 Kategorien ausgezeichnet.

Wer es durch ausreichende Fallzahl gute Bewertungen ins Ranking geschafft hat, ist "Preferred Vendo" beziehungsweise "Preferred Distributor". Das jeweils am besten bewertete Unternehmen jeder Kategorie erhält als besondere Auszeichnung den "Channel Excellence Award".

Rund um die Präsentation der Ergebnisse und die Award-Verleihung gab es natürlich auch wieder ausreichend Gelegenheit, sich zu treffen, sich kenennzulernen, Ansichten, Perspektiven, Meinungen und - sofern man die noch hat - Visitenkarten auszutauschen. Unsere Bildergalerie gibt einen kleinen Eindruck von der Feier. Viel Spaß - und vielleicht seid Ihr das nächste Mal ja auch dabei?