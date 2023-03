Die durch den Zusammenschluss von drei Systemhäusern im Oktober 2022 entstandene Plenticon Group hat nun das Mitglied Nummer 4 gewonnen: die Microplan IT-Systemhaus GmbH aus Emsdetten im nördlichen Münsterland. Damit ist Plenticon nun flächendeckend in ganz NRW vertreten, denn mit dem Erwerb von Microplan kamen die Standorte Bielefeld, Bottrop, Lünen bei Dortmund, Düsseldorf, Kleve und Münster hinzu. Darüber hinaus verfügt man nun auch über eine Niederlassung in den USA (Miami/Florida).

Gleichzeitig hat sich die Gruppe mit Microplan viel Datev-Knowhow ins Haus geholt, das Angebot an Rechenzentrumsdienstleistungen ist ebenfalls deutlich nach oben gegangen. Das ist auch Christian Cramer bewusst: "Mit Microplan erhalten wir die Chance, unsere Kompetenzen auszubauen und unsere geografische Reichweite zu erhöhen, das Datev-Consulting ist für uns eine vielversprechende Ergänzung. Wir sind zuversichtlich, dass in den kommenden Wochen weitere Bereiche erschließen und gemeinsam mit unsere Kunden wachsen werden", so der Plenticon-CEO.

Für Microplan bedeutet der Beitritt zur Plenticon Group, dass nun auch die Unternehmensnachfolge geregelt ist, denn das Systemhaus beruft nun Jan Mauve in die Geschäftsführung und baut ihn als Nachfolger von Christoph Mauve und Kornelius Kreft auf: "Mit Jan Mauve haben wir einen erfahrenen IT-Experten, der das Unternehmen langfristig wirtschaftlich und personell auf Wachstumskurs halten und zukunftsorientiert aufstellen wird", so der Microplan-Geschäftsführer Kornelius Kreft.

Sein Kompagnon Christoph Mauve freut sich ebenfalls darauf, Teil der Plenticon Group zu sein: "Wir werden von vielen Synergieeffekten profitieren". Dazu zählen gebündelte Marketing- und Vertriebsaktivitäten, positive Personalentwicklung, mehr Teamspirit, die gegenseitige Unterstützung in größeren Projekten, der gemeinsame Einkauf und die höhere Sicherheit bei Investitionen in neue Technologien. "Insbesondere der Everything-as-a-Service-Ansatz der Gruppe ermöglicht esuns, unsere Kunden noch besser zu beraten", so Christoph Mauve weiter.

Für den Deal verantwortlich ist die Harald Quandt Industriebeteiligungen GmbH (HQIB) - gemeinsam mit Cadence Growth Capital. HQIB-Geschäftsführer Anselm Stiehl ist sich ganz sicher, dass sich der Plenticon Group mit dem starken Partner Microplan die Möglichkeit eröffnet, den eingeschlagenen Wachstumskurs fortzusetzen. Derzeit beschäftigt die Gruppe rund 420 Mitarbeiter an 13 Standorten.

