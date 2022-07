In Umgebungen, an denen Mitarbeiter ohne festen Arbeitsplatz Zugriff auf einen Computer benötigen, etwa im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, im Gastgewerbe oder im Bildungsbereich sowie in Kundenservice-Bereichen bekommt jeder durch die Anmeldung Zugriff auf seinen persönlichen Desktop - und kann dadurch effizienter arbeiten, weil alle Einstellungen vertraut sind.