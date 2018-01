Damals – irgendwann zwischen Lochkarten und E-Commerce – war IT noch ein steter Quell der Freude. Software ging nie richtig, Bill Gates war das Feindbild, und außerhalb der Branche hat niemand kapiert, wofür IT eigentlich gut ist. Heute hat sich die Situation bis auf den letzten Punkt radikal gewandelt: Microsoft hat kein Witzemonopol mehr, Technologie ist nicht immer gleich Elektroschrott, Konzerne sind nicht mehr „evil". Der IT-Witz, wie wir ihn früher kannten, zieht nicht mehr. Er steckt in seiner vielleicht schwersten Krise.

Allerdings muss man auch eingestehen: Früher hat man noch über jeden Mist gelacht. Solange die Abkürzung DAU erwähnt wurde. Und Vorurteile wiederholt wurden. Und Bill Windows sein Fett wegkriegte. Vista war noch mal ein Höhepunkt des Spotts, ein letztes höhnisches Aufflackern. Aber schon hier wurden alte Witz-Modelle inhaltlich an die neuen Produktnamen angepasst, was den IT-Humor nicht voranbrachte.

Rückblickend betrachtet, haben sich in den vergangenen Jahren zwei Kategorien von Branchenscherzen ausgebildet: Witze, die man nicht mehr versteht, und Witze, die nicht witzig sind (eine Schnittmenge daraus bilden Mathematiker-Witze). Zudem existieren die meisten Witze in diversen Varianten, was sie nicht wirklich lustiger macht. Das Web ist zudem voll von Scherzen, in denen die Schreibfehler mitkopiert wurden („Scott McNeely"). Das stimmt traurig, aber in fünf Jahren wird es vermutlich nicht einmal mehr auffallen.

Daher kann diese Sammlung von 30 schattigen IT-Scherzen auch als Denkmal verstanden werden – für eine Zeit, in der die IT noch DV hieß und mehr versprach, als bloß die Effizienz der Geschäftsprozesse in enger Abstimmung mit den Fachbereichen zu gewährleisten. Man sollte sie daher mit einem lachenden und einem weinenden Auge lesen.

Booten

In einem Auto fahren ein Ingenieur, ein Physiker und ein Programmierer. Das Auto bleibt plötzlich mit einer Panne liegen. Da sagt der Ingenieur: “Mist, das liegt bestimmt an der Einspritzanlage, ich schau mir das mal an.” Sagt der Physiker: “Ach was, da ist nur ein Kabel lose.” Sagt der Programmierer: “Glaube ich nicht. Wir steigen alle mal aus, dann wieder ein, und dann wird’s schon wieder gehen.” Frauen

Die Server-Frau: Sie ist immer beschäftigt, wenn du sie brauchst. <br/><br/> Die Windows-Frau: Du weißt, dass sie viele Fehler hat, aber du kannst nicht ohne sie leben. <br/><br/> Die Powerpoint-Frau: Sie ist ideal, um sie auf Feiern den Leuten zu präsentieren. <br/><br/> Die Excel-Frau: Man sagt, sie könne viel, aber du benutzt sie nur für die üblichen vier Grundfunktionen. <br/><br/> Die Word-Frau: Sie überrascht dich immer wieder, und es gibt niemanden auf der Welt, der sie wirklich versteht. <br/><br/> Die DOS-Frau: Alle hatten sie schon, und niemand will sie mehr. <br/><br/> Die Internet-Frau: Mann muss bezahlen, um sich Zugang zu ihr zu verschaffen. Frauen

Die Backup-Frau: Du glaubst, sie hätte alles, aber wenn es darauf ankommt, fällt dir auf, dass ihr etwas fehlt. <br/><br/> Die Scandisk-Frau: Wir wissen, dass sie Gutes tut und dass sie nur helfen will, aber im Grunde weiß niemand, was sie wirklich kann. <br/><br/> Die Screensaver-Frau: Sie hat keine wirklich wichtige Funktion, aber es macht Spaß, sie anzuschauen. <br/><br/> Die Harddisk-Frau: Sie erinnert sich an alles, zu jeder Tageszeit. <br/><br/> Die E-Mail-Frau: Von den zehn Dingen, die sie erzählt, sind neun absoluter Quatsch. <br/><br/> Die Virus-Frau: Wenn du es am wenigsten erwartest, installiert sie sich in deiner Wohnung. Wenn du versuchst, sie zu deinstallieren, wirst du sehr viele Sachen vermissen; wenn du es nicht tust, verlierst du alles. Fahrrad

Zwei Informatik-Studenten fahren über den Campus. Sagt der eine: "Woher hast du das tolle Fahrrad?"<br/> Darauf der Andere: "Als ich gestern spazieren ging, fuhr ein hübsches Mädchen mit diesem Fahrrad an mir vorbei. Als sie mich sah, warf sie das Rad zur Seite, riss sich die Kleider vom Leib und schrie: "Nimm dir, was du willst!"<br/> Der erste Student nickt zustimmend: "Gute Wahl, die Kleider hätten vermutlich nicht gepasst!" Windows

Anruf bei der Hotline…<br/> Kunde: “Ich benutze Windows…”<br/> Hotline: “Ja…?”<br/> Kunde: “…mein Computer funktioniert nicht richtig.”<br/> Hotline: “Das sagten Sie bereits …” Bill Gates

Tony Blair, Bill Clinton und Bill Gates kommen in den Himmel. Gott fragt sie, woran sie glauben.<br/> Tony Blair antwortet: „Ich glaube, dass alles - ob groß oder klein - von Dir geschaffen wurde.“ Gott bittet ihn, zu seiner Rechten Platz zu nehmen.<br/> Bill Clinton antwortet: „Ich glaube, dass die Wahrheit frei macht.“ Gott bittet ihn, zu seiner Linken Platz zu nehmen.<br/> Bill Gates antwortet: „Ich glaube, Du sitzt auf meinem Platz!“ Tickets

Zwei Mathematiker und zwei Physiker fahren zusammen mit der Bahn zu einem Kongress.<br/> Auf der Hinfahrt unterhalten sie sich über die Systematik des Fahrkartenverkaufs, wobei die Mathematiker erwähnen, dass sie nur eine Fahrkarte für zwei Personen brauchen.<br/> Als nach einiger Zeit der Schaffner kommt, gehen die beiden Mathematiker zusammen auf ein Klo. Kurz darauf klopft der Schaffner an die Tür und verlangt die Fahrkarte, die Mathematiker schieben ihre unter der Tür durch, und alles ist okay.<br/> Auf der Rückfahrt haben sie Physiker dazugelernt und auch nur eine Fahrkarte gekauft. Die Mathematiker haben dagegen gar keine!<br/> Wiederum nähert sich bald der Schaffner, und die Physiker begeben sich aufs Klo. Kurz darauf geht ihnen ein Mathematiker nach und klopft an die Tür: "Die Fahrkarte, bitte!" Sun Microsystems

Drei Programmierer stehen in der Toilette am Pissoir. Der erste ist fertig und geht zum Waschbecken, um seine Hände zu waschen.<br/> Dann trocknet er sie sehr sorgfältig ab. Er braucht Papier um Papier, um jeden Tropfen auf seinen Händen abzutrocknen. Zu den anderen beiden gewandt, sagt er: “Bei Microsoft werden wir zu sehr genauer Arbeit geschult.”<br/> Der zweite Programmierer beendet sein Geschäft und geht zum Waschbecken. Er benutzt ein einziges Stück Papier und vergewissert sich, dass er jede mögliche Ecke des Papiers ausnutzt. Er dreht sich um und sagt: “Bei Intel werden wir nicht nur zu extremer Genauigkeit, sondern auch auf Effizienz trainiert.”<br/> Der dritte Programmierer ist fertig, geht direkt zu Tür und ruft über die Schulter: “Bei Sun pissen wir nicht auf unsere Hände.” Mathematik

Drei Männer fahren in einem Heißluftballon und verirrten sich in ein Tal.<br/> Einer von ihnen sagte: "Ich hab’ eine Idee: Wir rufen um Hilfe, und das Echo hier verstärkt unsere Stimmen. Dann sind wir bestimmt auch über eine große Distanz zu hören." Also lehnten sich alle drei über den Korbrand und brüllen:<br/> "Hiiiiiiiiiiiiiiiiilfäääääääääää! Wo sind wir?" Rund 15 Minuten später hörten sie eine Stimme: - "Haallooo! Ihr seid verloren!"<br/> Einer der Männer meint: "Das war bestimmt ein Mathematiker." Die anderen beiden sind etwas verwirrt: "Wieso das?"<br/> "Aus drei Gründen: Erstens brauchte er lange für die Antwort, zweitens hat er absolut recht und drittens war seine Antwort total überflüssig.“ Anwender

Ein Mathematiker, ein Physiker und ein Computer-Nutzer werden getrennt von einander eingeschlossen.<br/> Jeder erhält zwei Glaskugeln. Nach einer Stunde schaut man, was passiert ist.<br/> Der Mathematiker sitzt in seiner Zelle und berechnet das Volumen sowie die Oberfläche der Kugeln.<br/> Der Physiker hält die Kugeln gegen das Licht und berechnet Brechzahl und Absorptionskoeffizient.<br/> Als letztes schaut man beim Computer-Nutzer herein und stellt fest, dass eine Kugel fehlt und das Fenster zerbrochen ist.<br/> Auf die Frage, was denn passiert sei, zuckt der User nur mit den Schultern und sagt: "Ich hab' nichts gemacht...!" Support

DAU: „Mein Monitor geht nicht.“<br/> Helpdesk: „Ist er denn eingeschaltet?“<br/> DAU: „Ja.“<br/> Helpdesk: „Schalten Sie ihn doch bitte mal aus.“<br/> DAU: „Ah, jetzt geht's...“ Yesterday

Neuer Text für den Beatles-Song “Yesterday” <br/><br/> Yesterday, All those backups seemed a waste of pay.<br/> Now my database has gone away. Oh I believe in yesterday. <br/><br/> Suddenly, There's not half the files there used to be,<br/> And there's a milestone hanging over me<br/> The system crashed so suddenly.<br/> I pushed something wrong<br/> What it was I could not say.<br/> Now all my data's gone<br/> And I long for yesterday-ay-ay-ay. <br/><br/> Yesterday, The need for back-ups seemed so far away.<br/> I knew my data was all here to stay,<br/> Now I believe in yesterday.<br/> Bewusstsein

Was denkt ein Computer?<br/> "Gott ist groß, der Mensch ist klein, dann muss ich wohl dazwischen sein." Vater

Amerikanische Wissenschaftler haben einen allwissenden Computer entwickelt.<br/> Ein IT-Leiter möchte ihn vor dem Kauf testen und stellt eine Frage: "Wo ist mein Bruder jetzt?"<br/> Der Verkäufer gibt die Frage ein, der Computer rechnet, und nach einigen Sekunden druckt er aus: "Ihr Bruder sitzt in der Maschine LH474 nach Peking.“<br/> Der IT-Leiter ist begeistert, aber er fordert noch einen Test und lässt fragen: "Wo ist mein Vater jetzt?" Wieder rechnet der Computer und druckt schließlich aus: "Ihr Vater sitzt am Niederrhein und angelt."<br/> "Ha", schreit der Käufer. "Wusste ich’s doch, dass der Computer nicht alles wissen kann - mein Vater ist seit fünf Jahren tot!"<br/> Der Verkäufer ist bestürzt, holt einen Kollegen, und gemeinsam geben sie die Frage zur Kontrolle noch mal ein. Der Computer rechnet und rechnet und rechnet, und schließlich druckt er: "Tot ist der Ehemann Ihrer Mutter! Ihr Vater sitzt am Niederrhein und angelt.“ Frosch

Auf dem Weg zur Arbeit springt einem Programmierer ein Frosch vor die Füße. "Ich bin eine verzauberte Prinzessin, küss mich!" Der Programmierer steckt den Frosch in die Jackentasche.<br/> In der Mittagspause quakt es aus der Jacke. "Bitte, bitte, küss mich, ich bin eine verzauberte Prinzessin." Der Programmierer ignoriert den Frosch.<br/> Als er abends in der Kneipe das Tier aus der Jacke holt und vorführt, wird er gefragt, warum er den bettelnden Frosch nicht erhört?<br/> Darauf der Programmierer: "Für eine Freundin habe ich keine Zeit, aber einen sprechenden Frosch finde ich cool..." Wahrscheinlich

Ein Politiker erkundigt sich vor einer Fernreise bei einem Mathematiker, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Bombe im Flugzeug ist.<br/> Der Mathematiker rechnet eine Woche lang und verkündet dann: "Die Wahrscheinlichkeit ist ein Zehntausendstel!" Dem Politiker ist das noch zu hoch, und er fragt den Mathematiker, ob es nicht eine Methode gibt, um die Wahrscheinlichkeit zu senken.<br/> Der Mathematiker verschwindet wieder für eine Woche und hat dann die Lösung:<br/> "Nehmen Sie selbst eine Bombe mit! Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Bomben an Bord sind, ist dann das Produkt (1/10.000) x (1/10.000) = Eins zu Hundertmillionen. Damit können Sie beruhigt fliegen!" Burnout

Drei Programmierer müssen wegen Überbeanspruchung in die Nervenklinik. Nach einigen Wochen scheinen sie so weit hergestellt zu sein, dass sie ihren stressigen Job wieder aufnehmen können.<br/> Der behandelnde Arzt bittet den ersten in sein Büro, um einen letzten Test vorzunehmen. „Sagen sie, wieviel ist fünf mal fünf?“ Der Programmierer überlegt kurz und antwortet: „110.“ Der Arzt schüttelt den Kopf und bittet den Patienten, noch einige Zeit in der Klinik zu bleiben.<br/> Auch der zweite Programmierer überlegt eine Weile und antwortet auf die Frage, was fünf mal fünf ergibt: „Donnerstag.“ Wieder schüttelt der Arzt den Kopf und vertröstet ihn auf die spätere Entlassung.<br/> Der dritte Patient kommt herein, und er gibt eine schnelle Antwort auf die Frage: „25.“ Der Arzt ist hocherfreut und bereitet die Entlassungspapiere vor.<br/> Dann hakt er nach er: „Wie sind Sie denn so schnell auf die Lösung gekommen?' „Ganz einfach“, sagt der Programmierer: „110 geteilt durch Donnerstag!“ Glühbirne

Wie wechseln 100 Windows-Anwender eine kaputte Glühbirne?<br/> Einer schraubt, und 99 klicken die Fehlermeldungen weg. Zentimeter

Auf einer Wetterstation muss die tägliche Niederschlagshöhe manuell in den Computer eingegeben werden.<br/> Einer der Wettermacher vertippt sich und trägt statt „8,54 Zentimeter“ tatsächlich „8,54 Meter“ ein.<br/> Der Computer gibt folgende Fehlermeldung aus:<br/> "Baue ein Boot! Nimm von jeder Tierart zwei, ein männliches und ein weibliches..." Schuhe

Woran erkennt man einen extrovertierten Informatiker?<br/> Er schaut beim Reden auf <b>Deine<b> Schuhe. Mac

Streiten sich drei Männer über den besten Computer.<br/> Sagt der Erste: „Echte Männer arbeiten mit einem Linux-PC und lassen ihre Kinder mit einem Windows-PC spielen.“<br/> Darauf der Zweite: „Echte Männer arbeiten mit einer SUN und geben den PC den Kindern zum spielen.“<br/> Schließlich der Dritte: „Echte Männer spielen mit ihren Kindern und lassen den Mac für sich arbeiten!“ Fax

Bill Gates, Andy Grove von Intel und Jerry Sanders von AMD sitzen in einer Konferenz.<br/> Plötzlich entschuldigt sich Bill und spricht mit seiner Armbanduhr. Grove und Sanders schauen sich verblüfft an. „Das ist die neue Telefonfunktion von Microsoft und Timex. Kommt mit der neuen Windows Version“, erläutert Gates.<br/> Fünf Minuten später unterbricht Andy Grove die Konferenz – „Sorry, ein Anruf“. Er redet halblaut mit seiner Krawatte. Später sagt er: „Das ist die neueste Intel-Innovation - ein Satellitentelefon als Krawattennadel!“.<br/> Kaum hat er ausgeredet, kommt ein lautstarker Furz von Jerry Sanders: „Schnell Papier! Ich erhalte ein Fax!“ Chaos

Ein Mediziner, ein Bauingenieur und ein Informatiker streiten, welcher Beruf der älteste ist.<br/> Meint der Mediziner: "Schon in der Bibel steht, dass Gott eine Rippe Adams nahm und daraus Eva formte. Daraus folgt, dass Arzt der älteste Beruf überhaupt ist."<br/> Entgegnet der Bauingenieur: "Und wenn Du in der Bibel ein paar Seiten zurückblätterst, findest Du folgende Stelle: ‚Aus dem Chaos schuf Gott Himmel und Erde.’ Das ist definitiv Baukunst. Daher haben wir den ältesten Beruf."<br/> Der Informatiker lächelt überlegen: "Und wer, glaubt Ihr, hat mit Gottes Hilfe das Chaos erschaffen?" Berater

Ein Unternehmensberater und ein IT-Berater sitzen im Flugzeug nebeneinander.<br/> Dem Management-Berater ist langweilig, er fragt seinen Nachbarn, ob er Lust auf ein Spiel hat: "Ich stellen Ihnen eine Frage. Falls Sie die Antwort nicht wissen, zahlen Sie mir fünf Euro. Dann stellen Sie mir eine Frage. Wenn ich sie nicht beantworten kann zahle ich fünf Euro."<br/> Der IT-Berater lehnt ab und dreht sich zur Seite, um zu schlafen. Doch der Unternehmensberater gibt nicht auf. "Okay, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, machen wir es so: Falls Sie die Antwort nicht kennen, zahlen Sie fünf Euro; falls ich sie nicht kenne, zahle ich 50 Euro." Nun wird der IT-Berater hellhörig und willigt ein.<br/> Der Unternehmensberater beginnt: "Wie groß ist die Entfernung zwischen Erde und Mond?" Der IT-Berater zuckt mit den Schultern, nimmt seinen Geldbeutel und gibt dem Nachbarn die vereinbarten fünf Euro.<br/> Nun ist er an der Reihe: "Was klettert den Berg auf drei Beinen hinauf und geht auf vier Beinen wieder herunter?", fragt er.<br/> Der Management-Consultant ist ratlos. Er fährt sein Notebook hoch, loggt sich ins Netz ein, durchstöbert das Web, besucht Foren und Wissensdatenbanken und durchforstet Blogs, wissenschaftliche Wikis und Online-Lexika. Ohne Erfolg. Nach Stunden, der IT-Berater war schon wieder eingeschlafen, weckt er seinen Kollegen und überreicht im geknickt die versprochenen 50 Euro.<br/> Der IT-Berater nimmt den Schein wortlos an, steckt ihn ein und dreht sich wieder zur Seite, um weiterzuschlafen. "He", ruft der Unternehmensberater. "Wie lautet die Antwort?"<br/> Der IT-Berater wendet sich ihm zu, zückt erneut die Geldbörse, gibt ihm wortlos fünf Euro und dreht sich wieder zur Seite, um weiterzuschlafen. Frauen

Wie viele attraktive Informatik-Studentinnen braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln?<br/> Beide. Pizza

Treffen sich ein Kuhfladen und ein MS-DOS.<br/> Sagt das MS-DOS: "Hallo, ich bin ein Betriebssystem, und was bist du?"<br/> Darauf der Kuhfladen: "Wenn du ein Betriebssystem bist, bin ich 'ne Pizza!" Pause

Was isst ein Informatiker morgens um halb 10 in Deutschland?<br/> Knoppix. Administrator

Ein Programmierer stirbt und wird Petrus vorgeführt. Dieser meint: "Du warst kein guter Mann, aber auch nicht wirklich schlecht. Du darfst dir selber aussuchen, ob du in den Himmel oder die Hölle kommst!"<br/> Darauf meint der Programmierer: "OK, zeig mir den Himmel."<br/> Petrus führt ihn zu einem riesigen Raum, randvoll mit den schnellsten Servern, neuester Hardware, den besten Workstations.<br/> "Tja", meint Petrus, "du wirst hier programmieren."<br/> "Und wie sieht die Hölle aus?" - "Ist auch hier, aber dann bist du der Admin." Minus 1

Ein leerer Bus kommt an eine Haltestelle, zehn Fahrgäste steigen ein. An der nächsten Haltestelle steigen elf Menschen aus, und der Bus fährt weiter. Drei Wissenschaftler kommentieren das Geschehen.<br/> Biologe: "Ganz einfach! Die Fahrgäste haben sich vermehrt."<br/> Physiker: "Zehn Prozent Messtoleranz müssen immer drin sein."<br/> Mathematiker: "Wenn jetzt einer einsteigt, ist der Bus leer." 1024

Was ist der Unterschied zwischen einem Informatiker und einem Physiker?<br/> Der Physiker glaubt, ein Kilobyte sind 1000 Byte.<br/> Der Informatiker glaubt, ein Kilometer sind 1024 Meter.<br/> Affe

Ein Mann geht in eine Zoohandlung. Während er sich umschaut, kommt ein Kunde in den Laden und sagt zu dem Verkäufer: "Ich hätte gerne einen Excel-Affen!" Der Verkäufer nickt, geht zu einem Käfig und holte einen Affen heraus. Er macht eine Leine an den Affen, übergibt ihn dem Kunden und sagt: "Das macht 3.000 Euro."<br/> Der Kunde zahlt und verlässt das Geschäft. Erstaunt geht der Mann zum Verkäufer und sagt: "Das war aber ein sehr teurer Affe. Warum kostet der denn so viel?"<br/> "Der Affe kann Excel programmieren – sehr schnell, wenig Aufwand, keine Fehler und eben sehr günstig!"<br/> Der Mann schaut zu einem anderen Affen im Käfig. "Dieser ist ja noch teurer, der kostet ja 5.000 Euro. Was kann dieser denn?"<br/> "Oh, das ist ein Web-Affe! Er beherrscht das Design von Webseiten, kann programmieren, präsentieren und all dies nützliche Zeugs", sagt der Verkäufer.<br/> Der Mann schaute sich noch eine Weile um und sieht einen dritten Affen im Käfig. Der Preis an seinem Hals: 9.000 Euro.<br/> Erstaunt läuft der Mann zum Verkäufer und sagt: "Das Tier kostet ja mehr als alle anderen zusammen! Was zum Himmel kann der denn?"<br/> Der Verkäufer antwortet: "Tja, ich habe ihn noch nie etwas Nützliches machen sehen, aber die anderen Affen nennen ihn Administrator!"

