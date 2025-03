So knapp ging es beim ChannelPartner Race noch nie zu! In der hart umkämpften Herrenwertung des berühmten Skirennens für die ITK-Branche lagen zwischen Platz eins und Platz vier nur 24 Hundertstelsekunden. Sieger Robert Kreillechner hatte gerade einmal eine Hundertstelsekunde Vorsprung auf den zweitplatzierten Dominik Feilen. Mit drei Hundertstelsekunden sicherte sich ebenfalls äußerst knapp Torsten Nowack vor Achim Ritz noch einen Stockerlplatz.

Bei den Damen kamen nur zwei Rennläuferinnen in die Wertung: Emily Raidt konnte sich mit knapp drei Sekunden Vorsprung vor Natascha Demeter platzieren. Bei den Snowboardern setzte sich Florian Seidl vor Tristan Peter und Rene Joachim durch.

Ionos gewinnt Königsdisziplin

Die Königsdisziplin, die Teamwertung, konnte die Mannschaft Ionos 1 klar für sich entscheiden. Der zweite Platz ging bei traumhaften Rennbedingungen auf dem Pitztaler Gletscher an Syfit vor den CP Allstars. Die inoffizielle Après-Ski-Wertung konnte nicht exakt ermittelt werden, doch es gab einige vielversprechende Kandidatinnen und Kandidaten für die ersten Plätze.

Ein besonderer Dank geht an die Sponsoren BB-Net, Fujitsu, G Data, Ionos, Riba:businesstalk und Syfit. Ohne diesen Einsatz könnte das ChannelPartner Race nicht stattfinden. Unser Dank geht auch an die Helfer des WSV Zaunhof, die nicht nur eine perfekte Rennlogistik bereitstellten, sondern auch für hervorragende Bewirtung im Vereinsheim Zaunhof sorgten, sowie an das Team in der Almbar Hexenkessl, den Pitztaler Gletscherbahnen für die professionelle Präparierung der Rennpiste.

Die Ergebnislisten der einzelnen Wertungen sowie die besten Bilder von den Partys und dem Rennen findet Ihr auf den folgenden Seiten.