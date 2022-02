Mitte Februar hat Bitdefender seine besten Reseller, Distributoren und Managed Security Provider in der DACH-Region ausgezeichnet. Bei der Auswahl spielten mehrere Kriterien eine Rolle. Neben Wachstum und Umsatz zählte dazu auch das Engagement der einzelnen Preisträger. Insgesamt wurden Preise in sechs Kategorien verliehen. Bekanntgegeben wurden die Preisträger im Rahmen des virtuellen Bitdefender Partner Update Webinars am 15. Februar. Die Übergabe der Preise erfolgte dann anschließend bei den Partnern vor Ort.

Ausgezeichnet wurden als bester Value Added Reseller DACH die Bechtle AG, als bester VAR in Deutschland die Firma QKomm aus Erkelenz im Rheinland und als VAR mit dem erfolgreichsten Neukundengeschäft Helmich IT-Security aus Marl.

Bei den Distributoren erhielt ADN die Auszeichnung als bester Value Added Distributor von Bitdefender in der DACH-Region. Nuvias wurde für seine Verdienste im MSP-Geschäft als Value Added MSP Distributor DACH ausgezeichnet. Value Added MSP Partner DACH 2022 ist die zur Netgo-Gruppe gehörende Berliner Commehr GmbH.