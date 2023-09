Allein in Deutschland sind derzeit noch ca. 60.000 Windows Server 2008/2008 R2 im Einsatz. Diese veralteten Systeme sind gefährlich und stellen für Ihr Unternehmen und Ihre Daten ein großes Sicherheitsrisiko dar. Jeder einzelne dieser Server bietet viele Angriffsflächen für Cyber-Attacken und erschwert auch den sicheren Umgang mit schützenswerten Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung.

"Warten Sie nicht bis zur letzten Minute!"

Die Server-Experten empfehlen, schon heute den rechtzeitigen Umstieg auf die moderne, sichere und performante Software von Windows Server 2022 zu planen: "Warten Sie nicht bis zur letzten Minute, denn die Auswahl an qualifizierten IT-Experten ist begrenzt." Außerdem bietet die aktuelle Hard- und Software viele Vorteile in Sachen Zuverlässigkeit, Energieeffizienz, Sicherheit, Performanz und Vereinfachung bei Nutzung und Management. Diese Optionen bietet Microsoft seinen SMB-Kunden: Modernisieren Sie On-Premise-Lösungen, behalten Sie die IT und komplette Verantwortung in Ihrem Unternehmen. Ersetzen Sie die in die Jahre gekommene Hardware durch leistungsstärkere, effizientere und sicherere Server. Oder migrieren Sie die Daten Ihrer Mail-, File-, Print- und Kommunikations-Server auf Microsoft 365 um. In dieser nutzerbasierten Lizenz sind Exchange-Online als Mailserver, SharePoint-Online und OneDrive for Business als Fileserver sowie Microsoft Teams bereits enthalten. Microsoft kümmert sich um die Hochverfügbarkeit Ihrer modernen Tools für die Arbeit von Zuhause oder im Office.

Häufig gestellte Fragen zu Windows Server 2022:

Was bedeutet "Digitalisierung der bereits in Ihrem Unternehmen genutzten Infrastrukturen" im Zusammenhang mit Windows Server 2022? Und wie profitiere ich davon?

Mithilfe von Windows Server 2022 können Sie bereits vorhandene Serverinfrastrukturen modernisieren, unter anderem die Hard- und Software, um Ihr Unternehmen effizienter und agiler zu machen. Eine digitalisierte Infrastruktur hat zahlreiche Vorteile, etwa effizientere IT-Operationen, nahtlose Speichermigration, erweiterte Sicherheitssteuerung und optimierte Verwaltung.

Was bedeutet "fortschrittliche, mehrschichtige Sicherheit" im Zusammenhang mit Windows Server 2022? Und wie profitiere ich davon?

Kommt Windows Server 2022 auf moderner Hardware zum Einsatz, profitieren Sie von vielfältigen Schutzfunktionen wie Secured-Core-Server, virtualisierungsbasierte Sicherheit, abgeschirmte VMs und privilegierte Identitäten, die nahezu alle Ebenen abdecken, sodass aktuelle und neue Bedrohungen entdeckt und abgewehrt werden.

Welche Editionen von Windows Server 2022 stehen zur Auswahl?

Neben den beiden Haupteditionen Windows Server 2022 Standard und Windows Server 2022 Datacenter steht auch Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition zur Verfügung. Letztere Edition ist insbesondere für diejenigen Unternehmen interessant, die von den Vorteilen der Cloud profitieren möchten, um Ihre virtuellen Maschinen aktuell zu halten und die Ausfallzeiten zu verringern. Entscheiden Sie sich für die optimal geeignete Edition, basierend auf der Größe Ihres Unternehmens und Ihren Anforderungen bezüglich der Virtualisierung und des Rechenzentrums.

Windows Server Essentials 2022 gibt es nur als Reseller Option Kit von verschiedenen namhaften Herstellern. Diese Edition eignet sich insbesondere für kleine IT-Umgebungen. In dieser Edition sind bereits 25 Benutzerzugriffs- und/oder 50 Gerätezugriffsrechte enthalten. Für Remotedesktopservices sind allerdings RDS CALs notwendig.

Sind Clientzugrifflizenzen zur Nutzung von Windows Server 2022 erforderlich?

Ja, für den Zugriff auf Windows Server 2022 Standard und Windows Server 2022 Datacenter sind Clientzugrifflizenzen (CALs) zwingend erforderlich. Erfolgen diese Zugriffe intern, benötigen Sie Benutzer-CALs (für einen Benutzer mit unendlich vielen Geräten) oder Geräte-CALs (für ein Gerät, das von unendlich vielen Benutzern verwendet wird); für externe Zugriffe sind Windows Server External Connector Lizenzen erforderlich. Darüber hinaus sind zur Nutzung spezieller Serverfunktionen, etwa Remotedesktopservices oder Active Directory Rights Management Services zusätzliche Clientzugriffslizenzen erforderlich.