Da Frau Reimold von Wiesbaden aus ihrem Tagwerk nachgeht, bekommt Sey-IT dadurch eine weitere Niederlassung. Bisher ist der IT-Dienstleister schon in Zell unter Aichelberg bei Stuttgart, in Offenbach, München und in Hamburg vertreten. Die Zahl der Beschäftigten dürfe die 20-er Marke überschritten haben.

Mit Hilfe von Andrea Reimold möchte der Sey-IT-Gründer Seyit Üzümcü den Kundenservice erweitern sowie effektiver und individueller auf die Kundenbedürfnisse eingehen. Außerdem will er Zusammenarbeit mit weiteren Partnern und Herstellern ausbauen.

Für diese Aufgabe bringt Reimold alle Voraussetzungen mit. Die ehemalige Telekom-Managerin ist seit über 20 Jahren in der IT-Branche und verfügt über viel Erfahrung im Vertrieb und Kundenservice. Bei der Deutschen Telekom leitete sie das Sales-Team für Großkunden und war dort zuletzt für das Qualitätsmanagement der Kundenbeziehungen zuständig.

Ende 2019 verließ Reimold ihre Komfortzone und hat sich fast zwei Jahre lang - auch im Ausland - weitergebildet. Sie belegte Sprachkurse, absolvierte eine Ausbildung zur Yogalehrerin, wurde zertifizierten Wirtschafts-Mediatorin und Systemischer Coach. Sie schnupperte in die Biolebensmittelbranche und leitete zuletzt über ein Jahr lang die Filiale eines Bestattungsunternehmens in Wiesbaden.

Nun kehrt sie wieder zurück zur IT-Branche, worüber der ehemalige Telekom-Manger Seyit Üzümcü sehr glücklich ist.: "Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit Andrea Reimold, die durch ihre Fach- und Führungskompetenz wichtige Eigenschaften für den gemeinsamen Erfolg der Firmengruppe mitbringt."



