Adriana Grau ist seit 2014 in der IT-Branche tätig. Von 2017 bis 2021 war sie als Channel-Managerin bei dem US-amerikanischen Softwarehersteller MuleSoft tätig und dort zuletzt für die Region Zentraleuropa verantwortlich. Nun freut sie sich riesig auf die neue Herausforderung bei Grau Data: "Neben der Innovationskraft, der Agilität und den effizienten Entscheidungsprozessen schätze ich besonders, dass ich hier mit einer zukunftsweisenden Technologie auf die Kunden zugehen kann. Der Metadata-Hub ermöglicht es, verborgene und wertvolle Informationen aus den enormen Datenbeständen der Kunden an die Oberfläche zu bringen, herauszufiltern und für die weitere Nutzung zur Verfügung zu stellen. Der Metadata-Hub liefert den notwendigen Treibstoff für das Data-Driven Enterprise", so Adriana Grau.

Natürlich ist auch ihr Vater sehr stolz auf Ihren Einstieg in seiner Firma: "Mit ihrer internationalen Erfahrung und dem fundierten Wissen wird Adriana maßgeblich dazu beitragen, unser neues, innovatives Produkt am Markt zu etablieren. Wir sind schon lange mit dem Management und der Archivierung großer Datenmengen erfolgreich. Der Metadata-Hub ist der nächste wichtige und logische Schritt, hin zum Verstehen und zur Nutzung der großen Datenmengen, die unsere Kunden verwalten. Um solche Innovationen auf den Markt zu bringen, braucht man engagierte Mitarbeiter, die den Erfolg in der heutigen Marktdynamik sicherstellen", so Herbert Grau in seinem Plädoyer.

Grau Data gilt als "Hidden Champion" im Bereich Datenarchivierung und Metadata-Management. Das 1988 gegründete mittelständische Unternehmen mit Sitz in Schwäbisch Gmünd bei Stuttgart beschäftigt rund 30 Mitarbeiter. Die Software wird im Haus entwickelt, vertrieben wird sie ausschließlich über Vertriebspartner wie Systemhäuser, Integratoren und Hardwarelieferanten - in Europa und in den USA.

Die neue Metadata-Mining-Software "Metadata-Hub" wird zum ersten Mal am 17. und 18. Februar 2022 auf der Big Data Minds Europe in Berlin einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.



