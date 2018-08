Wir feiern ein kleines Jubiläum: Bereits zum 20ten Mal fragten wir die größten Systemhäuser in Deutschland nach den von ihnen erzielten Umsätzen, der momentanen Mitarbeiterzahl und der aktuellen Geschäftsausrichtung. Ferner wollten wir von ihnen wissen, was als Nächstes bei ihnen ansteht, welche Projekte in Zukunft angegangen werden und welche Herausforderungen dabei zu bewältigen sind.

Alle detaillierten Ergebnisse dieser Umfrage werden wir auf dem diesjährigen Systemhauskongress "CHANCEN" am 27. September 2018 in Düsseldorf vorstellen. Der komplette Berichtsband (ChannelKompass 2018) wird ab Mitte Oktober 2018 in unserem Online-Shop erhältlich sein.

Hier veröffentlichen wir aber schon Mal die Rangliste der größten Systemhäuser in Deutschland! Und gab es denn 2018 große Veränderungen im Vergleich zu 2017? Im Groben nicht, en detail entdeckt man aber spannende Entwicklungen.

Die Rangliste

Bechtle bleibt auch 2018 Deutschlands größtes konzernunabhängiges Systemhaus - mit einem Inlandsumsatz von über 2,5 Milliarden Euro. Computacenter kratzt schon an der Zwei-Milliarden-Euro-Umsatz-Marke in Deutschland, während die Cancom SE zum ersten Mal in ihrer Geschichte mehr als 1.000 Millionen Euro in Deutschland umsetzt. Diese drei Top-Systemhäuser in Deutschland konnten im Vorjahr ihre Erlöse um jeweils rund 15 Prozent erhöhen. Einige kleinere Häuser lagen mit Zuwachsrate sogar noch darüber. Sogar die Telekom-Tochter T-Systems konnte trotz ihrer internen Anstrengungen im Zuge der Neupositionierung und Umstrukturierung 2017 zumindest in Deutschland zulegen - und das um mehr als 20 Prozent! Damit ist eindeutig belegt, dass der IT-Dienstleistungsmarkt in Deutschland boomt wie schon lange nicht mehr.

Und sogar diese vier Milliarden-Schiffe an der Spitze unseres Systemhaus-Rankings decken den ITK-Markt nur zu einem Bruchteil, nämlich nur zu etwa acht Prozent ab. Der Branchenverband Bitkom schätzt das Gesamtvolumen des deutschen ITK-Markts im Jahre 2017 auf etwa 85,8 Milliarden Euro. Analysten von Lünendonk haben die großen deutschen IT-Dienstleister ebenfalls zu ihren Geschäftsaussichten für das kommende Jahr befragt.

Top 25 Systemhäsuer Deutschlands 2018 Rang Name Inlandsumsatz 2017 (in Mio. €) Inlandsumsatz 2016 (in Mio. €) 1 Bechtle AG 2.513,4 2.171,7 2 Computacenter AG & Co. OHG 1.965,0 1.700,0 3 T-Systems International GmbH 2) 1.400,0 1.150,0 4 Cancom SE 1.047,9 914,2 5 Comparex AG 1) 854,3 713,0 6 NTT Data Deutschland GmbH 2) 702,2 649,9 7 Atos IT Solutions and Services GmbH 2) 640,0 620,0 8 msg systems AG 2) 621,0 566,7 9 SVA System Vertrieb Alexander GmbH 550,0 403,0 10 Axians IT Solutions GmbH 518,0 520,0 11 Dimension Data Germany AG & Co. KG 1) 483,0 448,0 12 Allgeier SE 435,0 370,0 13 Infosys Ltd. 2) 390,0 330,0 14 Arvato Systems GmbH 2) 312,9 379,5 15 Ratiodata GmbH 265,0 250,0 16 adesso AG 2) 260,0 215,1 17 All for One Steeb AG 257,2 227,2 18 Controlware GmbH 253,0 244,0 19 ESG Elektroniksystem- und Logisitik GmbH 2) 246,9 220,0 20 Datagroup SE 223,1 175,0 21 Materna GmbH 2) 218,0 189,5 22 Logicalis GmbH 1) 186,0 196,8 23 ACP Holding Deutschland GmbH 180,0 175,0 24 Profi Engineering Systems AG 163,0 146,0 25 MR Datentechnik Vertriebs- und Service GmbH 159,0 148,0

Geschäftsjahr weicht zum Teil vom Kalenderjahr ab

1) Schätzungen von ChannelPartner

2) Laut Lünendonk-Listen 2018

keine Management-Beratung und Wirtschaftsprüfung, also ohne Accenture, Capgemini, Deloitte, EY, KPMG, Roland Berger und PwC

Treiber für das Wachstum des IT-Beratungsmarktes erwiesen sich demnach vor allem Projekte zur Digitalisierung der Fachprozesse, beispielsweise durch Automatisierung und Verlagerung in die Cloud. Zunehmend wird aber auch Einsatz von Machine Learning und Robotics nachgefragt. Außerdem werden die von Lünendonk befragten IT-Dienstleister von ihren Kunden zur Umsetzung derer Digitalisierungsstrategien und zur Integration der digitalen Lösungen in ihre IT-Systeme beauftragt. Die Digitalisierung der Geschäftsprozesse, Programmierung der richtigen Schnittstellen und die Anbindung der IT-Security-Systeme sind laut Lünendonk weitere zentrale Herausforderungen bei den Kunden. Hierfür benötigen sie die Unterstützung seitens der Systemhäuser, IT-Berater und sonstiger Dienstleister.

ChannelKompass 2018

Wir haben Deutschlands größte Systemhäuser aber nicht nur nach ihren Umsätzen und Mitarbeiterzahlen gefragt, sondern wollten von ihnen auch wissen, welche Sorgen und Nöte sie momentan quälen, welche Herausforderungen ihnen noch bevorstehen und wie sie sich geschäftlich in den kommenden zwölf Monaten aufstellen wollen.

