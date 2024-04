Die deutsche Wirtschaft ist 2023 geschrumpft, für die IT-Dienstleistungsbranche ging es hingegen auch im Vorjahr weiter bergauf. So konnte beispielsweise der Digital Engineering-Spezialist Nagarro seine Erlöse 2023 gegenüber 2022 um 6,5 Prozent auf 912,1 Millionen Euro erhöhen. In Deutschland fiel das Wachstum mit plus 13,3 sogar mehr als doppelt so hoch aus. Nagarros Erlöse hier zu Lande stiegen von 170,2 auf 192,9 Millionen Euro an.

Das bereinigte EBITDA-Ergebnis lag im Jahr 2023 bei 126,1 Millionen Euro - gegenüber 148,5 Millionen Euro im Jahr 2022. Ausschlaggebend für diesen Ergebnisrückgang waren Überkapazitäten, die durch das unerwartet abgeschwächte Wachstum entstanden.

Die Anzahl der Kunden, mit denen Nagarro jährliche Umsatzerlöse von mehr als einer Millionen Euro erzielt, stieg dafür von 159 auf 181. Für den IT-Dienstleister ist das ein wichtiger interner Indikator für das Wachstumspotenzial in 2024.

Die liquiden Mittel von Nagarro blieben auch Ende 2023 bei rund 110 Millionen Euro. Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte das Unternehmen 18.413 Fachkräfte.

In der Zukunft rechnet Nagarro mit positiven Einflüssen der KI auf das Geschäft. Demnach werde die Produktivität in der Softwareentwicklung dank generativer KI steigen. "Gleichzeitig könnte die generative KI unsere Kunden dazu veranlassen, höhere Investitionen in Daten- und Digitalisierungslösungen zu tätigen", heißt es im Geschäftsbericht.



