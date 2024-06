Im Rahmen seiner Partner-Roadshow 2024 hat Sophos auf der Station in München die vier erfolgreichsten Sophos-Partner in Deutschland ausgezeichnet. Der Award "Partner of the Year" in Deutschland ging an die Imbit GmbH. Die Auszeichnung "MSP Partner of the Year" wurde an die Göppinger mars solutions GmbH verliehen. SoftwareOne Deutschland wurde zum "MDR Partner of the Year" gekürt und als "Distributor des Jahres" ehrte Sophos Infinigate.

"Unsere Partner sind als regionale Anbieter vor Ort der entscheidende Baustein und leisten dort einen Service, den wir als internationaler Hersteller in diesem Umfang allein nicht umsetzen könnten", sagt Stefan Fritz, Director Channel Sales für Sophos EMEA Central. "Mit den begehrten, jährlich verliehenen Auszeichnungen würdigen wir die Preisträger für ihren strategischen Fokus auf Cybersecurity, ihre Fachkompetenz und ihr Engagement bei der Bereitstellung der besten Produkte und Services für ihre Kunden."