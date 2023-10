Wenn sich gut 2.000 Top-Verantwortlich des europäischen Channels in Barcelona treffen, das machen sie das nicht nur des guten Wetters in der katalanischen Metropole. Das Canalys Forum ist bereits seit Jahren die Standortbestimmung für die Branche.

Die Agenda spiegelt wider, was Hersteller, Systemhäuser, IT Service Provider und Distributoren bewegt. Canalys CEO Steve Brazier sprach in seiner Keynote die drängenden Probleme der weltweiten IT-Wirtschaft an. Angesichts der nicht endenden Kette von globalen Krisen spricht er von der Notwendigkeit des "Derisking". Stichpunkte sind für ihn die komplexe und kostspielige Lieferkette, die Abhängigkeit von China und die hohen Zinsen, die Investitionen erschweren. Hier gilt es für alle Protagonisten, das Risiko zu minimieren.

Brazier hat aber auch positive Nachrichten im Gepäck: Während das Geschäft bei Herstellern und Distributoren stagnierte oder gar rückläufig war, haben große Managed Service Provider ordentlich zugelegt. Die "Channel Titans", wie Brazier sie nennt, haben laut Canalys im ersten Halbjahr 15 Prozent an Wachstum hingelegt.

Der Channel habe in "einer schwierigen Situation einen unglaublich guten Job gemacht", meint der Canalys-Chef. Für ihn gibt es daher keine wirkliche Alternative zum indirekten Vertriebskanal: "Der Channel erweitert den Markt für Hersteller", bekräftigt Brazier. Zudem sei es für die Vendoren günstiger, über den Channel zu vertreiben.

Die Vorhersagen der Analysten

Traditionell werden vom Publikum die Vorhersagen Braziers und seiner Analystenkollegen gespannt erwartet. Für einen Zeitraum bis 2026 prognostizieren die Experten folgendes:

· Über 40 Prozent der Kunden werden die neuen EU-Nachhaltigkeits- und Emissionsvorschriften nicht einhalten können. Damit wird die Durchfallquote höher sein als bei der Einführung der DSGVO

· 15 der 20 leistungsstärksten Supercomputer werden in der Hand von Unternehmen sein

· Ein Viertel aller Codes wird von Personen ohne spezielle Programmierausbildung erstellt

· Generative KI wird in den meisten Software- und Hardwareprodukten integriert und eingebettet sein - ohne zusätzliche Kosten

Damit bezieht sich ein Teil der Vorhersagen auch direkt auf die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz. KI und deren Auswirkungen sowie Chancen für den Channel war eines der bestimmenden Themen des diesjährigen Forums. Einer Canalys-Umfrage zufolge erwarten immerhin 59 Prozent der Partner der EMEA-Region, dass sie mit KI in den kommenden zwei Jahren Business generieren können. So hatte Brazier noch eine eigene, etwas süffisante Vorhersage für das Auditorium: "Mindestens zehn Personen in diesem Raum werden ihren Job aufgeben, um KI-Beratungsunternehmen zu gründen, zehn bis 20 Mitarbeiter einzustellen und das alles dann für Millionen von Dollar an globale Systemintegratoren zu verkaufen", so Brazier.

Positives Fazit der Teilnehmer

Ergänzt wurde das Tagungsprogramm durch den Dialog mit Top-Managern der Branche wie HP-CEO Enrique Lores, Lenovo-SVP Luca Rossi oder Cheryl Cook, SVP Global Channel bei Dell, die sich den kritischen Fragen des Publikums stellten. Ein wesentlicher Bestandteil des Kongresses sind auch hunderte von Meetings im Speed-Dating-Format.

So fällt das Fazit der Teilnehmer durch die Bank positiv aus. Für HP-Deutschlandchef Adrian Müller war es das erste Canalys Forum. Der sportliche HP-Manager nahm nicht nur am frühen Morgen das Laufangebot am Strand von Barcelona wahr, er lobt auch das "hochkarätige Publikum. "Die Veranstaltung war hocheffizient, da man viele Leute in kurzer Zeit treffen konnte", schildert er seine Erfahrungen bei der Premiere. "Die Veranstaltung war inhaltlich sehr gut, die Themen wurden richtig gesetzt", meint Robert Laurim, Vice President & General Manager Channel Germany bei Dell. Als Beispiel nennt er die im besonderen Fokus gestandene KI-Thematik.

Zum Ende hatte Canalys CEO Steve Brazier dann noch eine kleine Überraschung parat: Da in Barcelona durch die Segelregatta des Americas Cup Hotelzimmer extrem knapp sind, wird die europäische Ausgabe des Forums 2024 in Berlin stattfinden. Die Teilnehmer werden sich wohl auf deutsches Herbstwetter statt Spätsommer in Barcelona einstellen müssen.

W Hotel

Unter der markanten Silhouette des W Hotels in Barcelona haben sich die Canalys-Teilnehmer zur Strandparty unter dem Motto "Beach Chic" eingefunden. Frischer Wind

Anna Otterberg (APC by Schneider Electric), Frank Kwasny (Dresdner Prosoft) und Karin Hernik (APC by Schneider Electric) lassen sich durch den kräftigen Seewind nicht aus dem Konzept bringen. Gelungene Veranstaltung

Daniela Mota und Anthony Tripyear (beide Startech) freuen sich mit Canalys-CEO Steve Brazier (Mitte) über die gelungene Veranstaltung. Strand-Laune

Bester Laune am Stand von Barcelona: Timo Frank (Caprocorn Consulting) und Oliver Roth (Prianto). Distributoren

Distributoren sind wichtig für den Channel und für die Canalys Beach Party: William Geens (Prianto) und Michael Görner (TD Synnex). Canalys Pool

Nach Einbruch der Dämmerung verlagert sich die Party rund um den Pool des W Hotels. Partner im Fokus

Die Partner sollten immer im Mittelpunkt des Interesses der Hersteller stehen: Robert Laurim (Dell, links) und Bernhard Fauser (HP, rechts) haben das schon lange verinnerlicht und Martin Mayr (Cancom) in die Mitte genommen. Beach Chic

Lukas Schneider (Seidl Software) und Tom Brunner (Also) in bestem "Beach Chic". HP

Adrian Müller und Benoit Bonnafy (beide HP). Verdienter Drink

Ben Caddy, Angela Wong und Elsa Nightingale (alle Canalys) haben sich nach vielen Tagen der Vorbereitung auf das Forum nun einen Drink verdient. Glanz

Jade Leung und Rachel Lashford (beide Canalys) bringen Glanz auf die Party. Channel VIPs

Wenn die Channel-Prominenz feiert, dann dürfen die VIPs Martin Mayr (Cancom) und Katja Neumann (Vertiv) auf keinen Fall fehlen. Lenovo

Claus Appelt und Oliver Rootsey (beide Lenovo). Entspannter Abend

Lukas Schneider (Seidl Software), Carolin de Lorenzi (Computacenter) und Bernhard Fauser (HP) genießen den entspannten Abend in Barcelona. Gute Gesellschaft

Gut behütet in guter Gesellschaft: Armin Weiler (ChannelPartner) mit Tom Brunner (Also).

