Für die eine Generation sind es "Wickie und die starken Männer", für die andere sind es Uhtred von Bebbanburg oder Ragnar Lodbrok, Lagertha, Ivar der Knochenlose und Bjorn Eisenseite, die das Bild der Wikingerzeit prägen. Fakten oder Fiktion - Faszination geht von den Gestalten auf alle Fälle aus. Zugleich sind die sympathischen, rauhbeinigen, impulsiven aber manchmal auch etwas leichtsinnigen Gestalten ein passender Gegenpol zur immer kontrollierter, komplexer und dem Menschen entgleitenden Welt der IT-Security.

Dass beides - Wikinger und IT - dennoch gut zusammenpassen, bewies Boll Engineering mit seinem diesjährigen "Channel Happening" am Zürichsee. Rund um den Landgasthof auf der Halbinsel Au war über Nacht ein Wikingerdorf entstanden und hatte sich das Boll-Team in den Stamm der "Limmat-Wikinger" verwandelt.

Trotz martialischem Aussehen und schwer Bewaffnung (mit Polsterwaffen wohlgemerkt) begrüßten sie unter ihrem Clan-Chef Thomas Boll die Angereisten aus allen Kantonen und den Nachbarländern ausgesprochen freundlich. Selbst beim Axtwerfen, Met-Verkosen, Tätowieren und dem Wikinger-Coiffeur ging alles friedlich zu. Und ganz nebenbei wurde bei so manchem Gespräch mit einem Hersteller-Stamm durch den echten, verbindlichen Wikinger-Handschlag eine neue Zusammenarbeit vereinbart.