Bisweilen spuckt Windows derart seltsame Fehlermeldungen aus, dass man sich das Lachen nicht verkneifen kann (vor allem dann, wenn es einen selbst nicht trifft). Windows-Witze wie der von den 100 Windows-Nutzern, die man braucht, um eine Glühbirne auszuwechseln (einer schraubt, 99 klicken die Fehlermeldungen weg), kommen nicht von ungefähr.

Doch fairerweise muss man dazu sagen, dass Windows seit den XP-Jahren und erst recht seit Windows 7 deutlich ärmer an Fehlern geworden ist. Auch wenn gemutmaßt wird, dass mit Windows 10 nun wieder mehr Bugs Einzug halten - und wenn es nur der Bug der vielen Sendeberichte an die Microsoft-Zentrale ist ...

Doch nicht nur Windows produziert bisweilen witzige Meldungen. Auch Entwickler von anderen Programmen, die unter Windows laufen, greifen manchmal die Lachmuskeln an. Wir beschränken uns daher nicht nur auf Microsoft und haben sogar den ein oder anderen Mac-Fehler in der Galerie.

Witziges Firefox-Easteregg

Keine Fehlermeldung, aber dennoch witzig: Geben Sie in Firefox mal in der Adresszeile "about:robots" ein. Die Firefox-Entwickler haben ein Easteregg eingebaut, in dem Roboter mit uns Menschen in Kontakt treten. Der Text "Gort! Klaatu barada nikto!" in der Titelzeile ist übrigens eine Anspielung auf den Science-Fiction-Film "Der Tag, an dem die Erde stillstand" aus dem Jahr 1951. (PC-Welt)