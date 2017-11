Mit der steigenden Zahl der zu betreuenden Kunden muss sich der Aufwand keinesfalls linear erhöhen. Unter Ausnutzung von Standards und Automatisierungsroutinen sinkt der Aufwand pro Kunde beträchtlich. Bisher galt diese Devise aber nicht bei Security-Lösungen, weil sie dafür zu komplex waren. Hinzu kamen die sich stark voneinander unterscheidenden Kundenbedürfnisse.

Doch das ist Vergangenheit: Mit den neu auf den Markt drängenden Cloud- und Nextgen-Lösungen lässt das Sicherheitsniveau eines jeden Kunden erhöhen, ohne dass dafür der Verwaltungsaufwand für Security-Services steigt - ja, er sinkt sogar.

Wie genau das so funktionieren kann, das erklärt Sören Kohls, Channel Account Manager bei Kaspersky Lab, in einem 45minütigen Webinar am Dienstag, den 21. November, von 15:00 bis 15:45 Uhr.

