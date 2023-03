Immer mehr IT-Dienstleister bieten ihre Lösungen und Tools im Cloud-Betrieb an. Gerade im Bereich Software as a Service (SaaS) ist der Trend zu Cloud-Lösungen ungebrochen. Dennoch zögern viele Unternehmen bei der Nutzung der Cloud und setzen weiterhin auf den Betrieb im eigenen Rechenzentrum. Auch, wenn es beim On-Demand-Betrieb einiges zu beachten gibt, sind Cloud-Modelle die Zukunft von Managed Service Providern (MSP) und bieten, wenn sie strategisch und methodisch korrekt umgesetzt werden, drei zentrale Vorteile:

Unbegrenzter Speicherplatz

Einer der Vorteile von On-Demand-gehosteten Lösungen liegt in dem quasi unbegrenzten Speicherplatz. Denn gerade im digitalen Zeitalter häufen sich täglich neue Datenberge an und der Speicherplatz in lokalen Datenzentren ist schnell ausgereizt. Die Erweiterung von lokalem, physischem Speicherplatz und die entsprechende Integration in bestehende Systeme können dabei zu langen Wartezeiten und Ausfällen im laufenden Betrieb führen. Werden die Daten und Systeme dagegen in einer Cloud betrieben, ermöglicht der unbegrenzte Speicherplatz eine einfache Skalierbarkeit, auch bei einer starken Auslastung, und führt damit zu einer erhöhten Verfügbarkeit von Systemen.

Entlastung der IT-Abteilungen

In Zeiten des Fachkräftemangels sind Fachabteilungen chronisch unterbesetzt. Auch, um IT-Admins zu entlasten, lohnt sich der Umzug in die Cloud: Installationen, Implementierung und das Einspielen von Updates und Bugfixes erfolgen automatisiert über den Dienstleister, der gleichzeitig die Verantwortung für die Wartung und das Aufsetzen von Backups übernimmt. Auch neue Releases und Updates müssen nicht manuell von der internen IT eingespielt werden, sondern werden - meist über Nacht - automatisch vom On-Demand-Anbieter eingespielt. Das verhindert nicht nur unnötige Downtime, sondern sorgt auch dafür, dass Updates bei Sicherheitslücken wie bei Log4J oder Spring4Shell in kürzester Zeit eingespielt werden können. Das entlastet nicht nur die IT, sondern sorgt darüber hinaus auch für ein erhöhtes Maß an Sicherheit.

Erhöhte Sicherheit

Denn der entscheidende Vorteil des Cloud-Betriebs ist gleichzeitig auch der am häufigsten genannte Grund, warum Unternehmen beim Einsatz von On-Demand-Lösungen zögern: das Thema Sicherheit. Gerade in Zeiten wachsender Cyberbedrohungen und der angespannten politischen Lage ist es unerlässlich, Sicherheitsupdates und Features so schnell wie möglich einzuspielen.

Im Cloud-Betrieb geschieht das automatisch - und Schwachstellen sowie mögliche Hintertüren können schnell und effizient geschlossen werden. Darüber hinaus sind die Sicherheitsstandards von Cloud-Anbietern meist höher als bei firmeneigenen Servern. Der Betrieb von professionellen, hochsicheren Rechenzentren und das Einhalten von gesetzlichen Vorgaben wie der DSGVO sind hier Standard - immerhin ist die Sicherheit von Daten und den betriebenen Systemen entscheidend für das Bestehen von SaaS-Anbietern und deren Erfolg.

Eine zusätzliche Orientierung für die Qualität der angebotenen Services bieten entsprechende Zertifizierungen wie BSI C5 oder ISO Standards. Verfügen Anbieter über diese Art von Siegeln und Zertifikaten, ist garantiert, dass ihre Dienste von unabhängiger Seite überprüft wurden und den strengen Kriterien entsprechen.

Ein Serverstandort in Deutschland garantiert darüber hinaus, dass die Daten nach europäischem Datenschutzgesetz verwaltet werden. Da die Sicherheit gerade beim On-Demand-Betrieb eine große Rolle spielt, unterziehen viele Dienstleister ihre Services sogenannten Pentests, in denen die Lösungen von Experten auf Herz und Nieren geprüft werden. Wenn ein erhöhtes Maß an Sicherheit erforderlich ist, können Unternehmen diese Art von Überprüfungen beim Dienstleister anfragen.

Auch FTAPI verfolgt eine Cloud-First-Strategie und tauscht sich vom 15. bis 16. März auf dem c.m.c.-Kongress in München über neue Trends, Technologien und die Geschäftsmodelle der Zukunft aus.