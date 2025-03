Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften im Support-Bereich wächst weiterhin stark. Mit der positiven Gehaltsentwicklung steigt jedoch auch die zunehmende Komplexität und Verantwortung, die mit diesen Rollen verbunden ist.

Gerade im Einstiegsbereich sind die Gehälter von 2024 zu 2025 laut der Robert Half Gehaltsübersicht 2025 stark gestiegen. Im Schnitt gab es 44 Prozent mehr Gehalt zum Start in der Position. Im mittleren Bereich sind es immer noch mehr als 34 Prozent und selbst im erfahrenen Bereich sind es immer noch mehr als 16 Prozent.

Aktuelle Gehaltstrends im IT-Support

Laut der Robert Half Gehaltsübersicht 2024 lagen die Gehälter im Bereich Helpdesk (First und Second Level) in folgenden Spannen:

Einstiegsniveau < 33.500 €

Mittleres Niveau < 39.750 €

Erfahrenes Niveau < 54.000 €

Im Vergleich dazu liegen die absoluten Zahlen für 2025 deutlich höher. (First Level, Onsite, Anwendung):

Einstiegsniveau < 48.250 €

Mittleres Niveau < 53.500 €

Erfahrenes Niveau < 62.750 €

Anforderungsprofil im Support steigt

Automatisierung verändert die Aufgaben des First-Level-Supports erheblich. Standardanfragen werden zunehmend von Chatbots oder Self-Service-Portalen bearbeitet, während Support-Mitarbeiter sich auf komplexere Probleme konzentrieren. Dies macht den Second-Level-Support wichtiger denn je, da hier tiefere technische und analytische Fähigkeiten gefragt sind.

Erweiterte Skillsets

Die zunehmende Digitalisierung erfordert von Support-Mitarbeitern nicht nur technisches Wissen, sondern auch starke Soft Skills. Problemlösungs- und Kommunikationsfähigkeiten sind entscheidend, um effektive Unterstützung zu bieten und die Zufriedenheit der Anwender zu gewährleisten.

Hybride Arbeitsmodelle

Remote-Arbeit und global verteilte Teams erhöhen die Anforderungen an Flexibilität und technologische Unterstützung. Support-Teams müssen in der Lage sein, plattformübergreifend zu arbeiten und Anwender in unterschiedlichen Zeitzonen zu betreuen.

Wie sich Arbeitnehmer vorbereiten sollten

Arbeitnehmer im Support-Bereich müssen sich also aktiv auf die Veränderungen einstellen, um in einer zunehmend digitalisierten Arbeitswelt erfolgreich zu bleiben. Folgende Maßnahmen können dabei helfen:

Fortlaufende Weiterbildung

Arbeitnehmer sollten regelmäßig ihre technischen Fähigkeiten und Soft Skills ausbauen. Dies umfasst nicht nur den Umgang mit neuen Technologien und Tools, sondern auch das Entwickeln von Kompetenzen wie Kommunikation, Problemlösung und Zeitmanagement.

Anpassungsfähigkeit fördern

Die Fähigkeit, sich schnell auf neue Arbeitsmethoden, Technologien und Anforderungen einzustellen, wird immer wichtiger. Flexibilität ist besonders in hybriden Arbeitsmodellen und global vernetzten Teams ein Schlüsselfaktor.

Netzwerken und Austausch

Der Aufbau eines professionellen Netzwerks, etwa über Plattformen wie LinkedIn, hilft Arbeitnehmern, Trends in der Branche frühzeitig zu erkennen und von Best Practices anderer zu lernen.

Eigeninitiative zeigen

Arbeitnehmer, die proaktiv neue Technologien erlernen und Vorschläge zur Verbesserung von Prozessen einbringen, positionieren sich als wertvolle Teammitglieder und erhöhen ihre Karriereaussichten.

Auf Gesundheit und Work-Life-Balance achten

Die Herausforderungen durch hybride Arbeitsmodelle und globalen Support erfordern, dass Arbeitnehmer ihre mentale und physische Gesundheit aktiv schützen. Klare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sowie Strategien für Stressmanagement sind essenziell.

Wie sich Unternehmen vorbereiten sollten

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, sollten Unternehmen folgende Maßnahmen ergreifen: Mitarbeiter im Support benötigen regelmäßige Schulungen, um mit den neuesten Technologien und Tools Schritt zu halten. KI-gestützte Tools können den Arbeitsaufwand reduzieren und die Effizienz steigern. Unternehmen sollten in diese Technologie investieren, um die Attraktivität des Unternehmens zu steigern und Mitarbeitern einen modernen Arbeitsplatz bieten zu können.

Darüber hinaus wird das Gehalt immer wichtiger. Um qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen und zu halten, müssen Unternehmen konkurrenzfähige Gehälter und klare Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Die Rolle des 1st- und 2nd-Level-Supports wird in den kommenden Jahren anspruchsvoller und strategischer. Unternehmen, die diese Veränderung frühzeitig erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen, können nicht nur von einer höheren Effizienz profitieren, sondern auch Talente im hart umkämpften Markt anziehen. Die steigenden Gehälter, wie in der Robert Half Gehaltsübersicht aufgezeigt, sind ein klares Signal: Qualifizierte Fachkräfte im Support sind eine wertvolle Ressource - heute und in Zukunft.