Sie arbeiten im IT-Support oder helfen gelegentlich Familienmitgliedern und Freunden bei PC-Problemen? Dann kennen Sie einige dieser unausstehlichen Typen von PC-Hilfe-suchenden Zeitgenossen vermutlich aus eigener Erfahrung. Wir stellen die zehn besonders nervtötenden Anwender-Typen vor. Die jeden IT-Supporter das Fürchten lehren. Viel Spaß beim Gruseln.

1. Der immerwährende Neider

Das bloße Geflüster über neue Technikprodukte genügt, um den beständigen Neider zu überzeugen, dass er dieses Gerät unbedingt sofort benötigt.

Entweder ist es neue Hardware, wie zum Beispiel ein Prozessor mit noch mehr Kernen, ein aktuelleres Smartphone-Modell oder eine trendige neue Maus, die er auf irgendeiner coolen Webseite gesehen hat. Vielleicht ist es auch ein neues Wüstendesign, von dem er denkt, der IT-Supporter könnte es auf magische Weise während des Mittagessens auf sein Dienstsmartphone zaubern. Oder ist es eine neue Funktion, die in der Samsungwerbung zu sehen war und die ihm nun der IT-Supporter auf seinem Apple iPhone installieren sollen?

Was auch immer es ist, der beständige Neider weiß: Er braucht es so schnell wie nur irgendwie möglich, auch wenn er nicht einmal weiß, zu welchem Zweck. Und zudem keine Ahnung hat, welche Probleme sich daraus ergeben könnten.

2. Der Paranoide

Der Paranoide liest irgendwo immer sofort alles über eine neue Gefahr, die seine Geräte betreffen könnte und ist davon überzeugt, dass sein Gerät bereits betroffen ist oder es bald sein wird.

Der Paranoide war der erste Mensch, der davor Angst hatte, dass der Computercrash der Jahrtausendwende (das so genannte Jahr 2000-Problem) alle seine Daten löschen würde und lag deshalb zahllose Nächte schlaflos im Bett. Er wartet keine Minute ab, um in Ruhe die tatsächliche Gefahr abzuwägen und erst einmal nachzufragen, ob er vor dem neuesten PC-Virus oder vor der neuesten Android-Malware , die irgendwann Schlagzeilen macht, nicht ohnehin geschützt ist.

Kurz gesagt ist er der Hypochonder unter den PC-Anwendern. Und der IT-Supporter ist ungünstigerweise sein Arzt.

3. Der private-Hilfe-Benötiger

Es gibt einen Anwendertyp. der den IT-Supporter wie seinen persönlichen Assistenten behandelt. Er ist der, der immer Fragen zu seinem privaten, also nicht die Arbeit betreffenden Gerät stellt. Mal braucht er eine Kaufberatung für ein neues Gerät ("welchen Laptop sollte ich denn für meine Tochter kaufen?"), dann hapert es mit seinem Rechenknecht zu Hause ("mein PC macht komische Sachen, hast du eine Idee, was damit los ist?"), oder er braucht einfach nur einen Handlanger ("kannst du mir helfen meine Fotos von iCloud auf mein Android Phone zu übertragen?"). Und er sieht seine Forderungen niemals als lästige Zumutungen an.

Er ist der gleiche Typ, der Sie gleich nach Hilfe bei seinem Umzug fragt, obwohl Sie überhaupt erst einmal mit ihm gesprochen haben.

4. Herr/Frau Nicht-Wissen

Herr beziehungsweise Frau Nicht-Wissen kann noch nicht einmal einfache Grundprobleme selbst lösen und ruft deshalb konsequent den Kundendienst für höchstbanale Belange, wie zum Beispiel um Krümel aus der Tastatur zu entfernen. Obwohl er nicht einmal weiß, ob er sich darüber überhaupt Sorgen machen muss. Oder er weiß nicht, was zu tun ist, wenn sein Mail-Postfach nahezu voll ist.

Bei diesem Anwendertyp ist es nur sehr schwer vorstellbar, wie er sein sonstiges Leben auf die Reihe bekommt.

5. Herr/Frau Ich-weiß-alles-besser

Unser nächster nerviger Nutzer ist der Möchtegernexperte und somit das genaue Gegenteil von Herr/Frau Nicht-Wissen: Herr/Frau weiß-alles besser höchstpersönlich. Er/Sie ist die Person, die alles zuerst immer selbst versucht, bevor sie Sie anruft. Damit macht sie alles nur noch schlimmer. Vielleicht hat Sie versucht angeblich unnötige Daten von ihrem Computer zu entfernen, um Platz zu erhalten. Oder vielleicht hat sie in ihren Outlookeinstellung herumgespielt, damit diese besser funktionieren. In den frühen PC-Zeiten, also noch autoexec.bat und config.sys die DOS-Rechner beherrschten, fummelte dieser Anwendertyp immer so lange in diesen beiden Dateien herum, bis nichts mehr ging.

Und der IT-Supporter muss den Rechner dann wieder zum Laufen bringen.