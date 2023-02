Web-Browser sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und in vielen Berufen ein wichtiges Werkzeug. Deshalb sind auch Browser-Erweiterungen sehr beliebt, denn sie können dem Programm nützliche Funktionen hinzufügen. Wir haben sieben Erweiterungen zusammengestellt, auf die Sie bald nicht mehr verzichten möchten.

Gut zu wissen: Neben Google Chrome basieren auch viele weitere Browser auf Chromium, das als Open-Source-Projekt kostenfrei zur Verfügung steht. Dazu zählen Microsoft Edge, Opera, Brave und Vivaldi. Alle Chrome-Erweiterungen funktionieren auch mit diesen Browsern. Falls Sie lieber Mozilla Firefox nutzen, finden Sie auch dafür die entsprechenden Links in diesem Artikel.

Dark Reader - alle Websites im Dark Mode

Die Erweiterung Dark Reader verpasst jeder Website, die Sie aufrufen, ein dunkles Design und schont so nicht nur Ihren Akku, sondern auch Ihre Augen. Dafür invertiert Dark Reader helle Farben auf der Website und erhöht den Kontrast, sodass Schrift weiterhin gut lesbar bleibt. Außerdem hat der Nutzer viele Einstellungsmöglichkeiten bezüglich der Darstellung und kann auch einzelne Websites ausschließen, sodass diese weiterhin normal angezeigt werden.

Dark Reader für Google Chrome & Chromium-Browser herunterladen

Dark Reader für Mozilla Firefox herunterladen

Return Youtube Dislike - Dislikes bei Youtube anzeigen

Wie der Name schon suggeriert, bringt die Erweiterung Return Youtube Dislike die Anzeige der Dislikes, also der "Daumen nach unten", auf der weltgrößten Videoplattform Youtube zurück. Das zu Google gehörende Unternehmen hatte die Anzeige im November 2021 entfernt, um nach eigenen Aussagen eine bessere Atmosphäre auf der Plattform zu schaffen und Creator zu schützen. Viele Nutzer kritisieren aber diesen Schritt, weil so die Qualität eines Videos nicht mehr durch das Verhältnis von Likes und Dislikes ersichtlich ist.

Return Youtube Dislike für Google Chrome & Chromium-Browser herunterladen

Return Youtube Dislike für Mozilla Firefox herunterladen

Awesome Screenshot - bessere Screenshots im Browser

Mit Awesome Screenshots können Sie direkt im Browser Screenshots anfertigen, und zwar genau so, wie Sie sie brauchen. Sie können zum Beispiel nur den sichtbaren Bereich, die komplette Websites oder auch einen von Ihnen ausgewählten Bereich digital abfotografieren. Außerdem können Sie auch Videos innerhalb des Browsers aufnehmen.

Awesome Screenshot für Google Chrome & Chromium-Browser herunterladen

Awesome Screenshot für Firefox herunterladen

LastPass - geräteübergreifender Passwortmanager für Ihren Browser

LastPass ist ein bekannter Passwortmanager, der auf vielen verschiedenen Geräten und auch in Ihrem Browser installiert werden kann. Ihre Passwörter werden dann zwischen den einzelnen Geräten synchronisiert. Die Nutzung ist kostenlos und Sie können Ihre Passwörter mit Sicherheitsmechanismen wie einer Zwei-Faktor-Authentifizierung absichern.

LastPass für Google Chrome & Chromium-Browser herunterladen

LastPass für Firefox herunterladen

LanguageTool - Rechtschreibprüfung im Netz

Die Browser-Erweiterung LanguageTool prüft alle Arten von Texten, die Sie im Netz schreiben, auf Rechtschreib- und Grammatikfehler. Das Tool unterstützt mehr als 25 Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch. Das Tool entdeckt aber nicht nur Fehler, sondern gibt auch stilistische Hinweise - zum Beispiel, wenn Sie in einem Absatz ein Wort besonders häufig wiederholen.

LanguageTool für Google Chrome & Chromium-Browser herunterladen

LanguageTool für Firefox herunterladen

Evernote Web Clipper - interessante Websites abspeichern

Sind Sie schonmal über interessante Inhalte im Netz gestoßen, hatten aber gerade keine Zeit? Dann ist die Browser-Erweiterung Evernote Web Clipper vielleicht genau das Richtige für Sie. Mit Evernote können Sie Websites, Artikel oder auch PDF-Dateien lokal abspeichern und später wieder aufrufen.

Die Erweiterung hilft dabei, nur die Inhalte abzuspeichern, die Sie benötigen. Sei es ein Abschnitt oder eine gesamte Website. Werbung und Navigationsmenüs lassen sich dabei ausblenden. In der Oberfläche von Evernote Web Clipper werden ihre gespeicherten Inhalte organisiert und lassen sich frei sortieren und durchsuchen.

Evernote Web Clipper für Google Chrome & Chromium-Browser herunterladen

Evernote Web Clipper für Firefox herunterladen

The Great Suspender - Arbeitsspeicher sparen und so flüssiger arbeiten

Vor allem Google Chrome ist bekannt dafür, bei vielen gleichzeitig geöffneten Tabs viel Arbeitsspeicher Ihres PCs einzunehmen und so die Leistung zu beeinträchtigen. Hier kommt die Browser-Erweiterung The Great Suspender ins Spiel, die Tabs, die Sie länger nicht genutzt haben, aussetzt und so Speicher sowie CPU-Kapazität einspart.

Dabei erkennt die Erweiterung automatisch Tabs, die Sie möglicherweise nicht ausgesetzt haben möchten, zum Beispiel Musikplayer oder Tabs mit einem Eingabeformular. Sie können aber auch einzelne Websites auf die Whitelist hinzufügen, sodass diese nie ausgesetzt werden. Für Firefox gibt es alternativ die Erweiterung New Tab Suspender, die im Grund das Gleiche vollbringt.

The Great Suspender für Google Chrome & Chromium-Browser herunterladen

New Tab Suspender für Firefox herunterladen

(PC-Welt)