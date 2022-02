Kauft man ein iPhone, sind Apps für die wichtigsten Lebenslagen bereits vorinstalliert. Dazu gehören erstklassige Apps wie Safari und Notizen, mit Wallet, Musik und Health sind sogar Bereiche wie Einkaufen, Medien und Gesundheit schon abgedeckt. Der App Store bietet aber oft noch bessere Alternativen, wir zeigen Ihnen zehn besonders interessante Apps aus den Bereichen Wetter, Gesundheit, Büro, Kommunikation, Foto und Medien, die auf jedes iPhone gehören.

Wetter

Wetter App

Apple vorinstallierte App ist elegant und komfortabel, aber hat schon viele Nutzer „im Regen stehen lassen“. Die Daten stammen nämlich aus den USA und sind oft recht ungenau. Als Alternative empfehlen wir die App WarnWetter des Deutschen Wetterdienstes, die zuverlässige Informationen bereitstellt. Die kostenlose Version bietet zwar nur Grundfunktionen, mit 2 Euro ist der Aufpreis zur kostenpflichtigen Version aber sehr moderat. Diese bietet dann neben Wind- und Niederschlagsvorhersagen eine Wochenvorschau und ortsbezogene Wetterwerte. Die neuen Widgets werden ebenfalls unterstützt.

Gesundheit:

Corona-Warn-App

Die Corona Warn-App muss eigentlich nicht mehr vorgestellt werden, gehört aber einfach auf jedes Smartphone. Hauptaufgabe war eigentlich die Anzeige des eigenen Gefährdungsgrades, noch wichtiger ist für viele wohl die Verwaltung von Impfzertifikaten – müssen Sie doch noch immer bei vielen Gelegenheiten ein gültiges Impfzertifikat vorweisend. Eine Scanfunktion für das Einlesen der Test- und Impf-Nachweise ist integriert, für das Einlesen nutzt die App die Kamerafunktion eines iPhones. Eine der neueren Funktionen: Haben Sie ein solches Impfzertifikat nicht zur Hand, haben es aber abfotografiert, können Sie alternativ diese Bilddatei importieren.

Büro:

Google Tabellen

Auch auf dem iPhone benötigen Sie gelegentlich Office-Programme, allein schon für zugeschickte Dateien. Apples Textverarbeitung Pages und die Tabellenkalkulation Numbers sind aber nicht jedermanns Sache. Empfehlenswert finden wir Google Tabellen, eine gut auf Smartphones optimierte Online-Tabellensoftware. Nützlich ist die App für Gruppenarbeiter, aber auch Vereine, Unternehmen und Schulen nutzen sie für Termine, Arbeitspläne und tausend andere Aufgaben. Voraussetzung ist ein Google Account, dann kann man über die Tabellenkalkulation komfortabel Tabellendokumente aller Art verwalten, erstellen und konvertieren. Die besondere Stärke von Google Tabellen ist die Freigabe einer Tabelle für andere Anwender, dank guter Web-Anbindung können Sie die Daten besonders einfach mit Android, Windows oder auch Chromebook-Nutzern austauschen.

Threema

Die auf dem iPhone beliebtesten Chat-Programme sind sicher Whatsapp und Apples Nachrichten. Suchen Sie nach einer Alternative – etwa weil Meta (Facebook) Ihnen suspekt und die App Nachrichten nur auf Apple-Anwender beschränkt ist, sollten Sie sich Threema einmal ansehen. Die App stammt aus der Schweiz, bietet guten Funktionskomfort und erfüllt besonders hohe Datenschutz Standards. Seit einiger Zeit werden auch Video-Chats unterstützt. Im Unterschied zu den Alternativen Telegram und Signal ist Threema leider nicht kostenlos, ist mit einmalig 3,99 Euro aber sehr günstig. Bedauerlicherweise ist die App noch nicht sehr verbreitet. Mit Threema Work gibt es auch eine Ausgabe für Firmen.

Microsoft Lens

Es ist mittlerweile schon selbstverständlich geworden, mit dem iPhone Briefe, Plakate oder Zeitungsartikel abzufotografieren. Das Problem ist aber eher die Verwaltung: Wie man schnell merkt, ist Apple Fotosammlung dafür nicht ideal. Hier helfen spezialisierte Apps wie Microsoft Lens weiter, die abfotografierte Briefe automatisch beschneiden und drehen und den abfotografierten Text erfassen und durchsuchen können. Es gibt auch einen Spezialmodus für Whiteboards. Vorteil der kostenlosen App Microsoft Lens gegenüber Alternativen: Die Dokumente können nicht nur als Foto, sondern auch als PDF, nach einer Anmeldung auch als Word- oder Excel-Datei exportiert werden. One Drive wird unterstützt.

Foto und Kamera

Epoc Cam

Schon für wenig Geld gibt es erstklassige Webcams für Zoom und Teams am Mac. Mithilfe einer App wie Epoc Cam können Sie allerdings einfach ihr iPhone als Webcam nutzen: Bietet dieses doch nicht nur eine erstklassige Kamera, sondern auch ein gutes Mikro und akzeptable Lautsprecher. Sie müssen nur auf einem Mac oder PC einen Spezialtreiber des Anbieters Corsair installieren, dann funktioniert die Anbindung wahlweise per USB oder WLAN. Tipp: Bei der Anbindung per USB wird das iPhone zugleich aufgeladen. Die App ist kostenlos nutzbar, für 8 Euro gibt es höhere Auflösung und ein Wasserzeichen verschwindet aus dem Kamerabild. Apps von Apple werden leider nicht unterstützt.

Snapseed

Snapseed von Google ist eine sehr bekannte Bildbearbeitungsapp, für die Bearbeitung von Fotos aber immer noch eine Empfehlung wert. So überzeugt die App durch ihre auf Smartphones, Touch Screens abgestimmte Bedienung. Unter „Looks“ wählen Sie unter zahlreichen Filtereffekten, über „Tools“ stellt die App mehrere Dutzend Bearbeitungsfunktionen bereit. So können sie damit gut Farbkorrekturen vornehmen, aber auch einfach schief aufgenommene Architekturaufnahmen gerade rücken. Gute Automatik-Funktionen stehen für Ungeduldige zur Verfügung, Sie können aber auch sehr detailliere manuelle Bearbeitungen vornehmen. Snapseed gehört außerdem zu den wenigen kostenlosen Apps die RAWFotos bearbeiten können.

Einkaufen

Too Good To Go

Too Good to go ist ein interessantes Projekt, das der Verschwendung von Lebensmitteln vorbeugen will. Der Webdienst führt einen Katalog an teilnehmenden Cafés, Restaurants, Bäckereien und anderen Geschäften, über die Sie – meist nach Ladenschluss – ein Essenspaket genannt „Magic Bag“ abholen können. Sie erhalten dann etwa beim Griechen ein griechisches Menü für 4 Euro. Zu den Anbietern gehören auch namhafte Ketten wie Dean & David, viele Bäckereien und Imbisse. Aber auch Hotelketten wie das Hilton stellen hier Frühstück bereit, bezahlt wird über die App. Da sich der Dienst vor allem in Deutschland großer Beliebtheit erfreut und viele teilnehmende Geber ansprechen konnte, ist er gerade für preisbewusste Stadtbewohner eine günstige Alternative zum Pizzadienst.

Stocard

Fast jede Ladenkette oder Shop hat heute eigene Kundenkarten und Apps. Ginge es nach DM, Lidl oder Aldi, würde jeder Kunde diese Karte natürlich ausschließlich über die App des jeweiligen Unternehmens benutzen. Stocard bietet dagegen die Option, alle Kundenkarten und zugehörigen Rabatte in einer einzigen App zu verwalten. Nach einer Anmeldung profitiert man zusätzlich von Gutscheinen und wird über Angebote informiert. Eine starke Konkurrenz für Stocard ist aber auch die Apple Wallet, die immer mehr Kartentypen unterstützt.

Google Übersetzer

Mit iOS ist eine Übersetzungs-App vorinstalliert. Trotzdem hat Googles Übersetzungs-App noch einige interessante Vorteile. Ein guter Party-Trick: Richtet man die Kamera auf einen fremdsprachigen Text, kann die App diesen in Echtzeit in die deutsche Sprache übersetzen – und ersetzt den Text durch deutschen. Das ist etwa bei Aushängen oder Menükarten recht nützlich. Auch die automatische Übersetzung von Gesprochenem ist möglich, das iPhone kann so einen Dolmetscher übersetzen – allerdings nur bei Internetverbindung. Großer Vorteil von Apples App ist dagegen die Offline-Nutzung, durch die auch alle Daten auf dem Gerät des Nutzers bleiben.

Medien

TuneIn-Radio

Das Medium Radio wirkt manchmal altmodisch, dank neuer Formen wie Podcasts und Altbewährtem wie Live-Sportberichten ist es aber noch äußerst erfolgreich. Eine der beliebtesten Radio-Apps ist der Dienst TuneIn, der laut eigenen Angaben über 100.000 Radiosender aus 197 Ländern verfügbar macht. Dazu gehören auch deutsche Sender und Podcasts. Die kostenlose Version blendet Werbung ein, ohne Unterbrechung zahlt man 10 Euro im Monat.

