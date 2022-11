Mit der Veröffentlichung von iOS 16.1 hat Apple das aktuelle Betriebssystem iOS 16 im Wesentlichen "fertig entwickelt". Natürlich wird es weitere Updates mit neuen Funktionen und Fehlerkorrekturen geben, aber iOS 16.1 bringt uns noch die bisher fehlenden Funktionen, die im Juni auf der WWDC angekündigt wurden und es noch nicht in iOS 16 geschafft hatten. Sie fällt außerdem mit der Veröffentlichung von macOS Ventura und iPadOS 16.1 (der ersten Version 16 für das iPad) zusammen, die das Ökosystem vervollständigen.

Endlich da: Live-Aktivitäten

Eine der interessantesten neuen Funktionen, die mit iOS 16.1 auf das iPhone kommen, sind die Live-Aktivitäten. Dabei handelt es sich um Benachrichtigungen, die für eine begrenzte Zeit auf dem Sperrbildschirm angezeigt werden und sich ständig aktualisieren. Wenn Sie sich Essen liefern lassen, bekommen Sie zum Beispiel eine Benachrichtigung, dass Ihre Bestellung eingegangen ist, eine weitere, dass sie fertig ist, eine dritte, dass sie gerade geliefert wird, und eine letzte, wenn der Lieferfahrer kommt. All das lässt sich jetzt mit einer einzigen Benachrichtigung erledigen, die sich im Laufe der Zeit einfach ändert.

Weitere großartige Einsatzmöglichkeiten für Live-Aktivitäten sind Timer, Apps zur Aktivitätsverfolgung, Mitfahrgelegenheiten wie Uber oder Lyft und natürlich die Verfolgung von Sportergebnissen. Wenn Sie ein iPhone 14 Pro haben, werden Sie von dieser Version besonders begeistert sein, da Live-Aktivitäten mit Dynamic Island verbunden werden können, was sie viel nützlicher macht.

Erst Update - dann Live-Aktivität

Live-Aktivitäten sind zwar in iOS 16.1 aktiviert, aber die Apps müssen aktualisiert werden, um sie nutzen zu können. Wenn Sie gerade ein Upgrade auf iOS 16.1 durchgeführt haben und wissen wollen, was es mit Live-Aktivitäten auf sich hat, sollten Sie mit diesen Apps beginnen (in alphabetischer Reihenfolge), die alle mit Live-Aktivitäten-Unterstützung aktualisiert worden sind.

Sehen Sie anstehende Aufgaben, während Sie im Fokus sind.

Anzeigen und Verwalten Ihrer Pausenzeiten.

Behalten Sie den Überblick über Ihren aktiven Stilltimer.

Verfolgen Sie herannahende Schlechtwetterfronten.

Workout verfolgen.

Timer und Rezeptschritte anzeigen.

Sounds starten und stoppen.

Anzeigen und Verwalten von Trainingseinheiten.

Workouts aufzeichnen.

Flüge verfolgen.

Sehen Sie Ihre Fokus Session.

Verfolgen Sie Ihre Fokus-Statistiken in Echtzeit.

Verfolgen Sie Einkaufssitzungen und Kochzeiten.

Verfolgen Sie, wie viel Sie in einer bestimmten Kategorie ausgegeben haben.

Verfolgen Sie Timer und überspringen Sie Schritte in Brühanleitungen.

Verfolgen Sie Echtzeit-Statistiken, einschließlich eines rollenden Höhendiagramms.

Sehen Sie Ihr aktives Training.

Starten Sie Anwendungen über den Sperrbildschirm.

Zugriff auf zuletzt gesuchte Wörter und Funktionen wie Suchen und Scannen.

Behalten Sie den Überblick über jedes Sonnenereignis.

Sehen Sie Ihre Protokolle mit laufenden Timern.

Sehen Sie Timer.

Sehen Sie den Fortschritt Ihres Fokus.

Adoptieren Sie ein Haustier, zeigen Sie Gesundheitsdaten, App-Starter oder Zitate an.

Überprüfen Sie den Status Ihres Paddels.

2FA-Authentifizierungscodes anzeigen.

Behalten Sie den Überblick über Timer und Aktivitäten.

Verfolgen Sie Ihre nächste Aufgabe.

Verfolgen Sie Ihre Statistiken in Echtzeit.

Erhalten Sie Einblicke in das aktuelle Spielgeschehen.

Stellen Sie Spielstände bis zu sechs Stunden vor Spielbeginn ein.

Countdown-Timer anzeigen.

Behalten Sie den Überblick über mehrere Timer.

Verfolgen und verwalten Sie Timer.

Obwohl Apple bei der Vorstellung von Live-Aktivitäten oft Uber und Uber Eats als Beispiele genannt hat, wird die Funktion in den Versionshinweisen des letzten Updates, das am 24. Oktober erschienen ist, nicht erwähnt.

