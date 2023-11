Das erste größere Update für iOS 17 mit einigen neuen Funktionen steht unmittelbar bevor: Die erste Beta von iOS 17.1 hatte Apple am 27. September 2023 veröffentlicht, danach gab es im Wochenrhythmus neue Betas und gestern Abend schließlich den Release Candidate. Die finale Fassung wird es nächste Woche am Montag oder spätestens am Dienstag, den 24. Oktober geben. Diesen Termin hatte eine französische Behörde bereits verraten - Apple baut in iOS 17.1 eine Funktion ein, welche die Strahlung des iPhone 12 verringern soll, wenn es nicht nah am Körper ist.

Die bisherigen Betas brachten nach und nach Neuerungen, eine richtet sich spezielle an Nutzer der neuen iPhones 15 Pro. Wer auf die Aktionstaste Funktionen wie Kamera, Taschenlampe, Sprachmemos, Fokus oder die Lupe gelegt hat, konnte diese Aktionen versehentlich auslösen, wenn das iPhone 15 Pro in der Tasche verstaut war. Genau das soll iOS 17.1 verhindern.

Apple hat versprochen, einige auf der WWDC im Juni angekündigte Features, die es nicht in iOS 17.0 geschafft haben, noch im Oktober nachzuliefern, diesen Zeitplan wird das Unternehmen einhalten.

Die nachgelieferten Neuerungen von iOS 17 für den Herbst sind etwa gemeinsame Wiedergabelisten in Apple Music, die neue Journal-App, das automatische Ausfüllen von PDF-Formularen, Name Drop auf der Apple Watch und vieles mehr. Darüber hinaus nimmt Apple in diesen Updates oft Verbesserungen an der Benutzeroberfläche vor und fügt kleinere, unangekündigte Funktionen hinzu.

Neue Funktionen von iOS 17.1

Das haben wir bereits in der Beta-Version von iOS 17.1 entdeckt:

Standby-Einstellungen: Es gibt jetzt Einstellungen, um das Standby-Display automatisch (wenn der Raum dunkel ist), nach 20 Sekunden oder nie auszuschalten.

Fehlende Klingeltöne und Texttöne: Alle neuen Klingel- und Texttöne von iOS 17 fehlen in der ersten Beta von iOS 17.1. Es ist nicht klar, ob oder wann sie zurückkehren werden.

Favoriten in Apple Music: Anstatt Dinge in Apple Music zu "liken", können Sie jetzt Songs, Künstler, Alben und Wiedergabelisten "favorisieren". Favorisierte Objekte werden Ihrer Mediathek hinzugefügt und bei den Songvorschlägen berücksichtigt. Diese Funktion übernimmt Apple Music von der Klassik-App.

Air Drops über das Internet fortsetzen: Die erste Beta-Version von iOS 17.1 fügt die versprochene Funktion hinzu, mit der Air-Drop-Übertragungen über das Internet fortgesetzt werden können, wenn man sich von jemandem entfernt, bevor die Übertragung abgeschlossen ist.

Generisches Artwork für Wiedergabelisten in Apple Music: Wenn Sie Ihre eigene Wiedergabeliste in Apple Music bearbeiten, finden Sie eine Auswahl an generischen Artworks, die Sie dafür nutzen können, wenn Sie kein Foto oder vier zufällig ausgewählte Albumcover verwenden möchten.

Bestimmte Alben für zufällige Hintergrundbildschirme auswählen: Seit iOS 16 kann man auf dem iPhone sein Hintergrund mehrmals am Tag ändern, immer mit eigenen Fotos, dafür ist die Einstellung "Zufällige Fotos" im Reiter "Hintergrund" in der Einstellungen-App zuständig. Bislang steuerte das System die Auswahl der Fotos, der Nutzer bzw. die Nutzerin konnte lediglich einzelne Personen von der Auswahl ausschließen, oder Pflanzen nicht anzeigen lassen.

Aktionstaste an iPhone 15 Pro: Löst die Aktionstaste die Kamera, Taschenlampe oder die Lupe aus oder setzt einen Fokus oder nimmt ein Sprachmemo auf, soll das fortan nicht mehr passieren, wenn das iPhone in einer Tasche verstaut ist. Wer schon mal ein iPhone mit einer aktivierten Kamera und damit eingeschaltetem Bildschirm in der Tasche hat warm werden fühlen, wird diese Optimierung zu schätzen wissen.

Mit iOS 17.1 lässt sich die Funktion "Zufällige Fotos" noch weiter anpassen: Man kann nun neben den Personen und Pflanzen einzelne Alben auswählen. Hier würde sich besonders der Ordner "Favoriten" empfehlen, landen dort automatisch die besten Fotos aus der Mediathek, die mit dem Herzen gekennzeichnet werden.

iOS 17.1: So installieren Sie die öffentliche Beta-Version

Wenn Sie zu den ersten gehören möchten, die iOS 17 testen, können Sie sich für den öffentlichen Betatest anmelden. Der Prozess für die Installation einer Beta hat sich in iOS 16.4 geändert. So funktioniert der neue Prozess jetzt:

Klicken Sie auf der Apple Beta-Seite auf "Anmelden" und registrieren Sie sich mit Ihrer Apple-ID. Loggen Sie sich in das Beta-Softwareprogramm ein. Klicken Sie auf Ihr iOS-Gerät registrieren. Öffnen Sie die App Einstellungen, tippen Sie auf Allgemein und dann auf Softwareupdate. Wählen Sie im Abschnitt Beta Updates die iOS Public Beta aus.

Nach der Registrierung kann es einige Augenblicke dauern, bis die Beta-Option im Softwareupdate angezeigt wird.

iOS 17.1: So installieren Sie die Entwickler-Beta

Sie müssen als Apple-Entwickler registriert sein, ab iOS 17 müssen Sie nicht mehr 99 US-Dollar im Jahr für die Mitgliedschaft bezahlen. Ein kostenloser Entwickler-Account reicht aus, um die Entwickler-Beta zu installieren. Sie können sich über Xcode oder die Apple Developer App in iOS anmelden. So geht's mit der Apple Developer App:

Laden Sie die Apple Developer App aus dem App Store herunter. Öffnen Sie die App. Tippen Sie auf Konto. Melden Sie sich mit Ihrer üblichen Apple ID an.

Wenn Sie Apps im App Store verkaufen möchten, müssen Sie die 99 US-Dollar pro Jahr für einen kostenpflichtigen Account bezahlen. Melden Sie sich für das Apple Developer Program (hier) oder über die Apple Developer App an. Hier können Sie die kostenlosen und kostenpflichtigen Konten vergleichen.

Registrierte Entwickler können sich stattdessen für die öffentliche Beta-Version entscheiden, indem sie im Bildschirm "Softwareupdate" die Option "iOS Public Beta" auswählen. Nach der Registrierung als Entwickler kann es eine Weile dauern, bis die Option im Softwareupdate angezeigt wird.

Einige Entwickler haben eine Apple-ID für den Entwicklerzugang registriert, die sich von der Apple-ID unterscheidet, die mit ihrem persönlichen Apple-Account und ihren Daten verbunden ist. Um eine andere Apple ID für den Beta-Zugang zu verwenden als die, die für den Rest von iOS verwendet wird, öffnen Sie Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate > Beta-Updates und wählen Sie die Apple-ID unten auf dem Bildschirm aus. (Macwelt)

Dieser Artikel ist zuerst auf Macworld.com erschienen, wurde aus dem Englischen übersetzt und von uns an einigen Stellen ergänzt.