Sich weiterzuentwickeln ist für ITler von jeher Pflicht. Das gilt heute umso mehr, weil gerade Cloud-Services schnell reifen und sich verändern. Zudem treiben Cloud-Infrastrukturkomponenten die Entwicklung der Enterprise-Rechenzentren voran.

Unabhängig davon, ob Sie Ihre Kenntnisse nur auffrischen oder sich auf ein neues Fachgebiet spezialisieren möchten, stehen Ihnen jede Menge kostenlose Ressourcen großer Technologieunternehmen zur Verfügung. IT-Profis sollten diese Chance nutzen, um der nächsten Beförderung - oder einem besseren Job - ein Stückchen näher zu kommen.

8 kostenlose Karriere-Booster für IT-Profis

Die nachfolgend aufgelisteten Schulungs- und Weiterbildungsangebote sind qualitativ hochwertig. Sie bieten Videos, Referenzmaterial und in einigen Fällen sogar vollständige Laborumgebungen sowie kostenlose Softwaretools.

Oft gibt es auch Abschlusszertifikate, die Absolventen den Weg zu einer Zertifizierung ebnen können. Dabei sind die Angebote meistens kostenlos, bieten jedoch gegen Bezahlung zusätzliche Inhalte. Eine Registrierung ist fast immer erforderlich.

AWS Training

AWS bietet nicht nur Services im Übermaß, sondern auch eine beeindruckende Palette an Weiterbildungskursen an. Die Struktur der AWS-Trainingsbibliothek spricht sowohl Anfänger als auch Profis an - auch solche, die in weniger technischen Rollen in Vertrieb, Management oder Planung tätig sind. Die Kurse werden in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und einer Viezahl weiterer Sprachen angeboten.

Das Kursmaterial besteht bei AWS aus Text- und Videoinhalten sowie regelmäßigen Wissenstests. Letztere sollen gewährleisten, dass der Lernstoff auch im Kopf bleibt. Dabei lassen sich Kurse, die bereits bekannte Inhalte behandeln, im Schnellverfahren absolvieren. Zum Schulungsangebot gehört auch das etwas kitschige, aber durchaus innovative Open-World-Rollenspiel AWS Cloud Quest:

Zap drones?, Befriend pets ?? , Solve puzzles ?? AWS Cloud Quest is a role-playing game to help you build practical experiences with AWS. https://t.co/yHKu00Z9z3#AWSTraining #CloudComputing pic.twitter.com/QtNrNblADc — AWS Cloud SEAsia (@AWSCloudSEAsia) July 2, 2022

Amazon Web Services bietet sowohl eine kostenlose als auch eine Abonnement-pflichtige Schulungsbibliothek an. Die kostenlose enthält über 500 Kurse, Übungstests für Zertifizierungsprüfungen und Cloud Quest. Abonnenten können zwischen einer Team- (ab 449 Dollar pro Jahr und Platz) oder einer Einzel-Subscription (29 Dollar pro Jahr) wählen. Zahlende Benutzer erhalten auch Zugang zu Laborumgebungen, zusätzliche Cloud-Quest-Rollen sowie Zugriff auf ein zweites Rollenspiel - AWS Industry Quest.

Cisco Skills for All

Skills for All von Cisco bietet eine Fülle von Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene zu einer breit gefächerten Themenpalette - von Netzwerk-Basics über IoT bis hin zu Cybersicherheit. Die Kurse sind in Learning Collections von (im Regelfall) bis zu 70 Stunden gebündelt und vorrangig auf Englisch verfügbar, viele auch auf Spanisch und Französisch. In geringerem Umfang finden sich auch Angebote auf Deutsch, Portugiesisch und Russisch.

Das Kursmaterial von Skills for All umfasst Videoschulungen und interaktive Lektionen, die auf optimiertes Lernen und das Verinnerlichen von Lehrstoff ausgelegt sind. Cisco bietet auch einige Ressourcen zum Download an, darunter beispielsweise Packet Tracer, sein Simulations-Tool für die Netzwerkkonfiguration. Cisco bietet über Skills for All keine direkten Zertifizierungen an - einige Kurse wie etwa Python Essentials bereiten aber darauf vor.

Fortinet Training Institute

Das Fortinet Training Institute eröffnet einen kostenlosen Zugang zu den Network-Security-Expert (NSE)-Kursen der Stufen 1 bis 8. Die ersten drei ermöglichen es, Associate-Zertifizierungen zu erwerben. Die Kurse bauen aufeinander auf und bieten einen Überblick über Sicherheitsbedrohungen und Schutzmaßnahmen.

Darüber hinaus offeriert Fortinet auch Schulungskurse zum Selbststudium für eine Vielzahl von Sicherheitsprodukten. Einige Angebote können um kostenpflichtige, aber nicht zwingend notwendige Zusatzinhalte wie Bücher oder einen Laborzugang ergänzt werden. Die Schulungsinhalte bestehen größtenteils aus Videomaterial, aber auch interaktive Komponenten werden zur Überprüfung von Wissen und Skills eingesetzt. Vollständige Lernskripte stehen im PDF-Format zum Download bereit.

Viele Fortinet-Kurse beinhalten Abschlusszertifikate und können auch zum Erwerb von Continuing Professional Education Credits im Rahmen von (ISC)2-Zertifizierungen wie CISSP verwendet werden. Wie viele Stunden Sie angerechnet bekommen und welchem Zertifizierungsbereich diese entsprechen, ist in den jeweiligen Kursen angegeben.

Juniper Learning Portal

Dieses Lernportal konzentriert sich weitgehend auf Juniper-Zertifizierungen - wobei auch kostenlose Schulungen auf der Grundlage bereits erworbener Zertifizierungen verfügbar sind. Wer kein aktuelles Juniper-Zertifikat hat, muss sich auf Associate-Zertifizierungen beschränken. Diese ermöglichen jedoch Zugang zu einem Kurs für jede Zertifizierungsschiene.

Nach Abschluss eines zertifizierungsspezifischen Kurses erhalten Nutzer einen Gutschein, der ihnen 75 Prozent Rabatt auf die Prüfung einräumt. Bis zum Professional-Level sind alle Vorbereitungskurse für eine Juniper-Zertifizierung kostenlos, sofern User die Voraussetzungen für die Zertifizierung erfüllen. Für Kurse, die auf eine Zertifizierung auf Expertenniveau vorbereiten, wird eine Gebühr erhoben. Darüber hinaus steht auch eine kleine Auswahl nicht zertifizierungsbezogener Kurse zur Wahl.

Davon abgesehen bietet Juniper kostenlosen Zugang zu seiner vLabs-Plattform. Diese stellt vorgefertigte Laborumgebungen bereit, in denen interessierte Experten ihre Skills trainieren und validieren können. Die Anmeldung für diese Plattform erfolgt allerdings getrennt vom Lernportal.

Wenn Sie eine weitere Vertiefung wünschen, bietet Juniper auch diverse On-Demand-Schulungen gegen einen kursindividuellen Aufpreis. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, sich mit einem All-Access-Pass unbegrenzten Zugang zu allen On-Demand-Kursen und -Laboren zu erkaufen.

Microsoft Learn

Die Schulungsbibliothek von Microsoft bietet Material zu vielen Themen, die für den Betrieb moderner Rechenzentren relevant sind, darunter:

Active Directory,

Windows Server,

Hyper-V,

Clustering und Hochverfügbarkeit,

Speicher- und Dateidienste sowie

unzählige hybride oder Azure-basierte Workloads.

Die meisten Inhalte in Microsoft Learn sind textbasiert. Interessierte werden also jede Menge Zeit damit verbringen, Kursmaterial zu lesen, Diagramme zu wälzen und Tabellen zu durchforsten. Das fesselt zwar nicht in dem Maße, wie es interaktives Schulungsmaterial vermag, gewährleistet aber den zugriff auf eine Fülle von Informationen, die in den meisten Fällen direkt mit Microsoft-Zertifizierungen korrespondieren.

Microsofts Lernplattform bietet darüber hinaus Gamification-Anreize wie Urkunden oder Erfahrungspunkte. Gelegentlich bietet die Windows-Company auch spezielle "Learning Challenges" an, bei denen Belohnungen in Form von Prüfungsgutscheinen erlernt oder erspielt werden können.

Microsoft-Zertifizierungen sind schon seit mehr als zwei Dekaden populär und konzentrieren sich heute vor allem auf Azure. Zusätzlich zu den Branchen-Kernzertifizierungen bietet der Konzern heute auch Fundamentals-Zertifizierungen an, die die Einstiegshürde für eine "richtige" Zertifizierung etwas senken.

Red Hat Training

Der kostenlose Bereich des Schulungsangebots von Red Hat umfasst zehn Kurse, die wichtige Themen abdecken, zum Beispiel:

Grundlagen der Red-Hat-Administration,

OpenStack,

OpenShift oder

Ansible.

Jeder Kurs führt zu einer Zertifizierung als Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) oder als Red Hat Certified Specialist (RHCS). Zusätzlich zu den Kursen bietet das Unternehmen über die Streaming-Plattform Red Hat TV Schulungsvideos an. Diese sind sehr technisch gehalten und damit vor allem für IT-Profis nützlich, die sich mit den neuesten Red-Hat-Angeboten vertraut machen wollen.

Ein kostenpflichtiges Abo im Rahmen von Red Hat Learning ermöglicht unbegrenzten Zugang zu einer umfangreichen Kurs-Bibliothek, inklusive Cloud-basierter Labs und Zertifizierungsprüfungen. Die Preise beginnen bei 6.000 Dollar pro Jahr.

VMware Learning

Das kostenlose Basic-Abonnement von VMware Learning bietet in erster Linie textbasierte Produktübersichten und technische Einweisungen. Das geschieht allerdings auf hohem Niveau, die Inhalte werden in "mundgerechten" Häppchen mit eingestreuten Diagrammen und interaktiven Elementen serviert.

VMware Learning stellt darüber hinaus die VMware-Videobibliothek zur Verfügung, die auch ohne Basic-Abonnement öffentlich zugänglich ist und schnellen Zugriff auf zusätzliche Inhalte bietet.

Wenn die in der Basic-Stufe verfügbaren Ressourcen nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie für 218 Euro pro Jahr ein Premium-Abonnement erwerben, das Inhalte auf mittlerem Niveau, Kurse mit Schwerpunkt auf der Prüfungsvorbereitung (VMware Certified Technical Associate und VMware Certified Professional) sowie die Lernumgebung Customer Connect bietet.

VMware Kube Academy

Bei KubeAcademy handelt es sich um eine kostenlose Lernumgebung, die auf Kubernetes fokussiert und von VMware kuratiert, aber getrennt von VMware Learning betrieben wird. Inhaltlich geht es nur um Kubernetes. Das macht das hauptsächlich videobasierte Angebot für alle wertvoll, die sich ganz allgemein damit vertraut machen möchte, Container-basierte Anwendungen zu managen.

Die KubeAcademy bietet auch Lernpfade für verschiedene Themen und Erfahrungsstufen an, die es ermöglichen sollen, Wissen sukzessive zu erweitern. Die Kurse enthalten Transkripte zum Download und können auch mit anderen Referenzmaterialien oder sogar Slack-Kanälen verlinkt sein, um User mit einer Fach-Community zu verbinden.

Was Nachweise angeht, zeigt sich die KubeAcademy allerdings eher spartanisch: Es gibt keine Zertifikate, die Schulungen sind nicht direkt mit Branchenzertifizierungen verknüpft, und erzielte Erfolge sind nur auf der eigenen Profilseite sichtbar. (fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Network World.