Das Windows System Control Center (WSCC) ist eine reinrassige Tool-Sammlung, die vor allem für erfahrene PC-Profis und Netzwerk-Administratoren interessant ist. Denn im Gegensatz zu den populären Programmsammlungen Portable Apps Suite, Lupo Pen Suite und Liberkey umfasst das WSCC keine Produktivanwendungen wie Webbrowser, Office-Software oder Multimedia-Programme.

Das Windows System Control Center vereint die Tools von Microsoft Sysinternals und Nirsoft unter einer gemeinsamen Bedienoberfläche und bindet auch einige Windows-Bordwerkzeuge mit ein. Die Tools sind in der WSCC-Menüoberfläche in entsprechenden Rubriken sortiert. Die Programme selbst sind beim erstmaligen WSCC-Start noch nicht enthalten. Sie lassen sich bei bestehender Internetverbindung in einem Live-Modus starten oder mittels Software-Manager herunterladen und automatisch in die Menüoberfläche einbinden.

Installation auf USB-Stick

Um das Windows System Control Center auf einem USB-Stick zu installieren, entpacken Sie die Datei "wscc.zip" auf dem Speicherstick. Öffnen Sie den Windows-Explorer und wechseln Sie auf dem USB-Stick in das WSCC-Verzeichnis. Doppelklicken Sie die Datei "wscc.exe". In der Oberfläche kontrollieren Sie unter "Options" im Register "Software" die Speicherpfade, die relativ auf den USB-Stick verweisen sollten - also nach dem Muster ".\Sysinternals Suite\" und ".\NirSoft Utilities\". Falls Sie die 64-Bit-Versionen der Tools verwenden wollen, setzen Sie im Register "Network" ein Häkchen vor dieser Option. Klicks auf "Updates" und "Install" starten den Download der Tools.

Hinweis: Einige Antivirenprogramme vermuten, dass es sich bei den systemnahen Tools, mit denen sich unter anderem Passwörter retten lassen, um Schadsoftware handelt. Dem ist aber nicht so. Entsprechende Warnhinweise können Sie ignorieren.

Bedienung des WSCC

Die Navigation durch die einzelnen Rubriken ist nicht sonderlich kompliziert. Allerdings sind einige Aspekte zu beachten. Es empfiehlt sich, WSCC immer mit Administratorrechten zu starten. Dazu klicken Sie die Datei wscc.exe mit der rechten Maustaste an und wählen dann aus dem Kontextmenü "Eigenschaften". Dort wechseln Sie zu "Kompatibilität" und setzen ein Häkchen bei "Programm als Administrator ausführen". Schließen Sie den Dialog.

Um das WSCC ohne Umweg über den Windows-Explorer starten zu können, empfiehlt es sich, eine Desktop-Verknüpfung zur Datei wscc.exe anzulegen. Dazu öffnen Sie das WSCC-Verzeichnis im Windows-Explorer und klicken mit der rechten Maustaste auf die EXE-Datei. Im Kontextmenü wählen Sie "Senden an, Verknüpfung erstellen (Desktop).

Der Aufbau der Bedienoberfläche ist übersichtlich. In der linken Spalte sind die Tools nach Herstellern geordnet in drei Rubriken eingeteilt: "Sysinternals Suite", "NirSoft Utilities" und "Windows Utilities". Doppelklicken Sie auf einen dieser Einträge, klappt die Liste der Unterrubriken auf. Bei "Systinternals Suite" sind das "File and Disk", "Network", "Process", "Security", "System Information" und "Miscellaneous". Die in die jeweilige Unterrubrik einsortierten Tools zeigt WSCC inklusive Kurzbeschreibung im Hauptfenster an. Möchten Sie die standardmäßige Darstellung "Software List View" des Windows System Control Center nicht, können Sie sie in den Einstellungen anpassen. Neben der Standardeinstellung "Details" lassen sich die Tools auch ohne Programmbeschreibungen ("Icons") oder in Listenform ("Report") anzeigen.

Die Hilfedateien einiger Tools sind ebenfalls mit an Bord. Ob zu einem Programm weitere Informationen verfügbar sind, erkennen Sie am blauen Hilfe-Icon, das neben der Start-Schaltfläche des jeweiligen Tools platziert ist.

Aktualisierungen laden: Der vollständig in das Windows System Control Center integrierte Update-Manager findet neue beziehungsweise aktualisierte Tools von Nirsoft und Sysinternals und pflegt diese nach einem Download automatisch ein.

Programme des WSCC starten

Klicken Sie sich durch die einzelnen Rubriken und starten Sie Programme. Um nach einer Funktion oder einem Programm zu suchen, nutzen Sie am besten das Suchfeld rechts oben in der WSCC-Oberfläche. Wenn Sie dort etwa als Suchbegriff "driver" eingeben, erhalten Sie eine Liste mit den Programmen, die sich mit Treibern beschäftigen. Dazu gehören etwa die Tools Driver View, Servi Win und InstalledDriverList. Das gewünschte Tool starten Sie dann per Mausklick auf den entsprechenden Button. Oft benutzte Programme lassen sich mit einem Klick der rechten Maustaste und der Auswahl "Add to Favorites" in den Favoriten-Ordner eintragen, wo sie schneller zu finden sind. Über das Kontextmenü der rechten Maustaste gelangen Sie auch zu den Eigenschaften der Programme und können etwa bei Kommandozeilen-Tools feste Laufzeitparameter setzen.

Bluescreen View

Bluescreen View kann herausfinden, warum Ihr Windows-PC oder -Notebook einen Bluescreen produziert. Das Analyse-Tool wertet die Logdateien aus, die bei einem solchen Absturz erzeugt worden sind, und liefert Ihnen etwas mehr Infos als der kryptische Bluescreen preisgibt. Nach dem Programmstart geben Sie an, aus welcher Quelle die Logdatei gezogen werden soll. Dazu steht Ihnen in den Optionen der Punkt „Advanced Options“ zur Verfügung. Es gibt drei mögliche Quellen: den „MiniDump“-Ordner, einen Remote-Computer oder ein Verzeichnis, mit dem Ihr PC verknüpft ist. Currports

Currports zeigt Ihnen nach dem Start eine Liste alle geöffneten TCP/IP- und UDP-Ports und die Programme an, die den jeweiligen Port nutzen. Angezeigt werden zu jedem Dienst oder Programm die jeweils geöffneten Ports und das jeweilige Protokoll. Das Programm macht auch vor versteckten Prozessen nicht halt, sodass Sie auch Schadsoftware entdecken und beseitigen können. Unbekannte Programme werden farblich hervorgehoben, sodass die Liste übersichtlicher wird. Unerwünschte Prozesse können Sie beenden und die entsprechenden Ports schließen. Driver View

Driver View zeigt eine Liste aller auf Ihrem System installierten Gerätetreiber in alphabetischer Reihenfolge an. Darüber hinaus liefert die Freeware noch Angaben über Versionsnummer, Produktname, Beschreibungen und Pfad der einzelnen Treiber. Ein rechter Mausklick auf eine Zeile öffnet ein Kontextmenü, über das Sie etwa ein Fenster mit den Dateieigenschaften des gewählten Treibers aufrufen oder eine Google-Suche nach dem Namen starten. Um die Darstellung der Treiberliste übersichtlicher zu gestalten, gibt es verschiedene Ansichtsoptionen im Menü „View“. Shell Ex View

Shell Ex View hilft bei der Verwaltung von Kontextmenüeinträgen, die im Windows Explorer nach einem Rechtsklick auf eine Datei oder einen Ordner erscheinen. Das Tool analysiert beim Starten alle eingetragenen Shell-Erweiterungen und zeigt diese im Hauptdialog an. Für eine bessere Übersicht gehen Sie über den Menüpunkt „Ansicht“ zu „Spalten einrichten“ und deaktivieren Sie alle Spalten bis auf „Erweiterungsbezeichnung“, „Deaktiviert“, „Erweiterungstyp“ und „Microsoft“. Wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus und drücken Sie F7, um die Erweiterung abzuschalten. Currprocess

Currprocess zeigt alle aktuell ausgeführten Prozesse unter Windows mitsamt zahlreicher Details auf. Die Fülle der Informationen geht dabei weit über den Task-Manager von Windows hinaus, der selbst unter Windows 8.1 immer noch vergleichsweise spärliche Informationen liefert. Das Gratis-Tool Currprocess ist weitaus auskunftsfreudiger und zeigt nahezu alle erfassbaren Informationen zu aktuellen Prozessen mit interessanten Details an. Zusätzlich listet das Programm die vom Betriebssystem selbst und von Anwendungen geladenen Module (DLL-Dateien) auf. Devmanview

Devmanview ist eine gute Alternative zum Geräte-Manager von Windows. Das kostenlose Tool zeigt ihnen nach dem Start und kurzer Systemanalyse eine komplette Liste der im Computer verbauten und in Windows installierten Hardware an. Die angezeigten Details sind leichter zugänglich, als das unter Windows selbst der Fall ist, wo oft mehrere Mausklicks notwendig sind. Als Besonderheit lässt sich die Liste auch für andere PCs im Netzwerk anzeigen. Zudem ist auch das Verwalten der Hardware sowie das Aktivieren und Deaktivieren einzelner Komponenten im Netzwerk möglich. Drive Letter View

Drive Letter View listet alle Laufwerksbuchstaben sämtlicher Geräte auf, die aktuell mit dem System verbunden sind oder jemals verbunden waren. Das ist besonders nützlich, wenn eine Vielzahl von USB-Datenträgern angeschlossen wurde, die die Laufwerksbuchstaben im Alphabet nach oben getrieben haben. Verursacht dies Probleme, so können die einzelnen Einträge geändert oder gelöscht werden. Dies wird sowohl bei lokalen Datenträgern per Karte oder USB als auch bei Netzwerklaufwerken unterstützt. Einige Extras wie ein Geschwindigkeitstest sind ebenfalls dabei. Browsing History View

Browsing History View funktioniert ohne Installation und zeigt nach dem Start den kompletten Browser-Verlauf von Chrome, Firefox sowie dem Internet Explorer an. Die Liste lässt sich beispielsweise nach Datum, URL oder der Anzahl der Aufrufe sortieren. Mit den drei Tools IE-Cache View, Mozilla Cache View und Chrome Cache View zeigen Sie eine Liste mit allen geladenen Dateien und den zugehörigen Webseiten in den entsprechenden Browsern an. Wenn Sie den Namen der gesuchten Datei kennen, können Sie über die Tastenkombination Strg-F danach suchen. DNS Query Sniffer

DNS Query Sniffer erkennt alle DNS-Abfragen, die von Ihrem PC aus gestartet werden. Im ersten Schritt müssen Sie den Netzwerk-Adapter auswählen, den Sie überwachen möchten. Ist Ihr PC per Kabel mit dem DSL-Router verbunden, wählen Sie hier Ihre Netzwerkkarte aus, bei einer WLAN-Verbindung ist es der WLAN-Chip. Nach der Auswahl startet die Protokollierung aller DNS-Abfragen. Überwiegend sind das harmlose und erwünschte Anfragen. Sollte auf Ihrem PC aber ein Spionage-Code sein, der eine DNS-Abfrage startet, dann taucht auch diese im Protokoll auf. Servi Win

Servi Win listet alle unter Windows installierten Dienste auf und zeigt weit mehr Informationen als das Windows-eigene Snap-in, das Sie etwa über „Start/Ausführen“ und der Eingabe von „services.msc“ starten können. Servi Win zeigt zusätzlich etwa Hersteller, Versionsnummer und Kurzbeschreibung. Treiber und Dienste lassen sich einfach per Mausklick über das Kontextmenü oder über den Menüpunkt „Action“ stoppen, starten, unterbrechen und fortsetzen. Darüber hinaus können Sie die Starteinstellungen wie „automatisch“, „manuell“ oder „nie“ ändern. Net Res View

Net Res View analysiert das komplette Netzwerk und listet alle Server, Computer, NAS-Systeme und Netzwerkdrucker zusammen mit weiterführenden Infos auf. Ebenso berücksichtigt werden administrative Shares, die Windows standardmäßig für Systemlaufwerke anlegt. Zu jedem Freigabenamen führt das Tool den Typ und die zugehörige Domäne oder Arbeitsgruppe auf. Mithilfe der ermittelten IP- und MAC-Adresse sowie des lokalen Freigabepfads lassen sich genauere Rückschlüsse auf die jeweilige Ressource ziehen. Diese kann man direkt im Windows-Explorer öffnen. Folders Changes View

Folders Changes View überwacht von Ihnen vorgegebene Verzeichnisse und dokumentiert alle Veränderungen an den Dateien in diesen Verzeichnissen. So finden Sie leicht heraus, dass bestimmte Anwendungen ungefragt auf Dateien zugreifen, ohne dass Sie diesen Zugriff erlaubt haben. In der Voreinstellung überwacht das Tool das Systemlaufwerk „C:\“. Setzen Sie ein Häkchen bei „Alle Unterordner in diesem Ordner überwachen“, wenn Unterordner einbezogen werden sollen. Entfernen Sie das Häkchen, wenn nur das Root-Verzeichnis protokolliert werden soll. Process Activity View

Process Activity View offenbart welche Ordner und Dateien von einem bestimmten Prozess verwendet werden. Diese Informationen sind beispielsweise dann nützlich, wenn man den Ursachen für ein langsames Windows-System auf die Schliche kommen möchte, beziehungsweise wenn man den Verdacht hat, dass eine Schadsoftware ihr Unwesen treibt. Dazu wertet das Tool zusätzlich die Lese und Schreibzugriffe auf die betreffenden Dateien aus. Dadurch ist jederzeit ersichtlich, was ein Prozess mit einer von ihm verwendeten Datei wie häufig macht. Clipboardic

Clipboardic speichert im Hintergrund automatisch alle in der Windows-Zwischenablage abgelegten Textinhalte in einer Datei. Immer dann, wenn man mit der Tastenkombination Strg-C etwa in Word einen markierten Text in die Windows-Zwischenablage übernimmt, legt Clipboardic dafür eine neue Zeile in seiner Speicherdatei an. Möchten Sie zu einem späteren Zeitpunkt einen der gespeicherten Einträge verwenden, genügt ein Doppelklick auf die entsprechende Zeile im Clipboardic-Fenster. Das Tool überträgt sie in die Zwischenablage und man kann sie mit Strg-V einfügen. Monitor Info View

Monitor Info View hat nur eine Aufgabe – und die löst das Tool ausgezeichnet. Nach dem Start zeigt das Programm die an den Computer angeschlossenen Monitore und liefert umfassende Informationen. Monitor Info View zeigt den Hersteller, die exakte Typenbezeichnung, und das genaue Herstellungsdatum, die vertikalen und horizontalen Frequenzbereiche sowie im unteren Fensterbereich die unterstützten Anzeigemodi an. Mit den so ermittelten Werten lässt sich dann leicht das Alter von Gebrauchtmonitoren feststellen und das Zusammenspiel mit Grafikkarten optimieren. Produkey

Produkey extrahiert Windows- und Office-Lizenzschlüssel aus der Registry, sollten Ihnen die Originaldokumente mit den Keys abhandenkommen. Sogar die Seriennummern von Exchange Server und SQL Server vermag das Tool zu exportieren. Praktisch: Über die Kommandozeilenfunktion lassen sich mit Produkey auch von entfernten Rechnern Seriennummern auslesen. Der Programmierer gibt allerdings selbst an, dass eine Wiederherstellung der Schlüssel bei manchen Ausgaben von Windows 7 und 8/8.1 nicht möglich ist, da sie nicht mehr in der Registry abgelegt werden. Regscanner

Regscanner ist ein Tool zum gezielten Durchsuchen der Windows-Registrierungsdatenbank mit weit mehr Optionen, als sie Windows selbst über regedit.exe bietet. Dazu bietet der Regscanner mehrere Filtermöglichkeiten, die eine gezielte Suche nach bestimmten Stichwörtern ermöglichen. Sie geben etwa einen Zeitraum an, indem die Registry verändert wurde, legen die Typen und die Bereiche fest, die in die Suche einbezogen werden sollen und schließen Bereiche aus. Außerdem lässt sich die Ergebnisliste nach der Suche beispielsweise nach Schlüssel, Typ oder Namen sortieren. My Uninstaller

My Uninstaller fungiert als Ersatz für das Windows-eigene Deinstallationsprogramm und entfernt mit wenigen Klicks scheinbar mühelos alle gewünschten Programme von Ihrer Festplatte. Dabei stützt sich das kostenlose Tool auf den Uninstaller von Windows, sodass er auch dessen Grundfunktionen und Fähigkeiten besitzt. Darüber hinaus kann er Ihnen weitaus mehr Informationen zu der installierten Software liefern, beispielsweise Programmname und -Version, Hersteller mit Webseite, Installationsordner, De-installationsbefehl und Registry-Eintrag. HTTP Network Sniffer

HTTP Network Sniffer überwacht und analysiert den Datenverkehr der Netzwerkkarte. Dazu fängt das Tool quasi alle Verkehrsdaten von Browsern sowie sonstigen Online- Programmen ab und zeigt verschiedene Daten beziehungsweise Infos für jedes erfasste Paket an: Dazu zählen unter anderem Pfad, Verweise, Inhaltstyp, URL, IP-Adresse von Clients und Server, Reaktionszeit, Benutzeragenten und vieles mehr. Der HTTP Network Sniffer erstellt im HTML-Format einen Report über den analysierten Traffic. Ausgewählte Einträge lassen sich in die Zwischenablage kopieren. Adapterwatch

Adapterwatch sammelt technische Details wie die eindeutige MAC-Adresse, der verbaute Chipsatz und zugewiesene IP-Adressen zu einer im PC verbauten Netzwerkkarte beziehungsweise zu externen Netzwerkadaptern. Das kann etwa dann nützlich sein, wenn man auf der Suche nach einem passenden Netzwerktreiber oder einem Update ist, und wissen möchte, welcher Chipsatz verbaut ist. Auch für die ein oder andere Optimierungsmaßnahme und für eine gezielte Ursachenforschung bei Netzwerkproblemen sind die von Adapter Watch ermittelten Informationen nützlich. Wireless Net View

Wireless Net View zeigt in der näheren Umgebung befindliche WLANs mit einer Reihe zusätzlicher Informationen an. Das Tool ist die ideale Ergänzung zur in Windows integrierten Netzwerkverwaltung, um sich Infos über die Verfügbarkeit von WLANs zu verschaffen oder um das eigene WLAN zu verwalten. Das Programm findet, vorausgesetzt der PC besitzt einen WLAN-Adapter, alle in der Umgebung vorhandenen drahtlosen Netzwerke und stellt sie in einer Liste dar. Zusätzlich zum Netzwerknamen (SSID) werden Signalstärke, Sicherheitsstandard und MAC-Adresse angezeigt. Wireless Network Watcher

Wireless Network Watcher richtet sich an Privatnutzer, aber auch an Netzwerkadministratoren, die Ihr Netzwerk im Blick behalten möchten. Auf einfache Weise lassen sich mit dem Tool alle verbundenen PCs und Geräte anzeigen. So lässt sich leicht feststellen ob sich Dritte unbefugt Zugriff zum eigenen Netzwerk verschaffen konnten. Ist man mit einem Netzwerk verbunden, so scannt die Freeware dieses, listet anschließend alle verbundenen Geräte auf und zeigt zugehörig die IP-Adresse, die MAC-Adresse, den Hersteller der Netzwerkkarte und die Gerätenamen an. Clean After Me

Clean After Me erlaubt es Ihnen, alle während einer Sitzung automatisch von Windows in die Registry geschriebenen Einträge in einem Rutsch zu löschen. Dazu gehören unter anderem Cookies, im Cache gespeicherte Dateien und der Inhalt des Papierkorbs. Sie starten das Programm, markieren die Elemente, die gelöscht werden sollen, und klicken auf „Clean Selected Items“. Statt die unerwünschten Dateien einfach zu löschen, können Sie sie auch sicher vernichten. Klicken Sie dafür auf „Advanced Options“ und wählen Sie „Fill the file with zero bytes, and than delete“. Win Updates List

Win Updates List liefert auf Mausklick eine Übersicht aller installierten Windows-Updates samt Service Packs und Hotfixes. Ohne lange Suche erhalten Nutzer einen schnellen Überblick aller sicherheitsrelevanten Windows-Aktualisierungen. Ein rechter Mausklick auf einen Listeneintrag und der Menüpunkt „Open Web Link“ öffnet die entsprechende Hilfeseite des Microsoft-Supports im Webbrowser. Ein Doppelklick auf einen der Update- Einträge zeigt außerdem weiterführende Details wie das Installationsdatum oder den dazugehörigen Uninstall-Befehl an. Autoruns

Autoruns ist eine Alternative zum Windows- internen Autostart-Konfigurationsmenü. Wenn Windows startet, starten gleichzeitig etliche Programme und Routinen mit. Das verlangsamt nicht nur das Hochfahren, sondern belegt auch unnötig viele Systemressourcen. Mit Autoruns starten Sie nur das, was Sie wirklich brauchen. Dazu zeigt das Gratis-Tool – geordnet in Registerkarten – verschiedene Bereiche und Speicherorte und die dort geöffneten Routinen. Mit Hilfe eines Häkchens entscheiden Sie, welche Anwendung beim nächsten Windows-Start ausgeführt werden soll. Process Monitor

Process Monitor führt Protokolle über im Hintergrund von Windows ausgeführte Systemprozesse, sodass Sie sehen, was auf Ihrem Rechner geschieht. Sie können mit dem Tool beispielsweise erkennen, welche Programme sich auf Ihrem Rechner befinden, obwohl Sie diese deinstalliert glaubten oder welche Programme ungewollt mit Windows gestartet werden. Das Programm notiert sämtliche Lese und Schreibzugriffe, die Sie auch nachträglich auswerten können. Dabei hilft Ihnen die Filterfunktion, mit der Sie nur die für Sie wichtigen Daten beobachten lassen. Diskmon

Diskmon zeigt alle Schreib- und Lesevorgänge der Festplatte in einem Fenster an. Sie sehen so den physischen Zugriff und die aktuellen Vorgänge auf der Festplatte. Ablesen lassen sich Aktion, Sektor, Zeit, Dauer und auf welche Festplatte der PC aktuell etwas schreibt. Die Ausgabe lässt sich auch in eine Logdatei speichern. Wenn Sie die Funktion „Minimize to Tray Disk Light“ im Menü „Options“ aktivieren, minimiert sich das Tool direkt in die Taskleiste und zeigt Ihnen die aktuelle Nutzung der Festplatte wie ein LED-Symbol an – Schreibzugriffe als rote und Lesezugriffe als grüne Anzeige. Process Explorer

Process Explorer zeigt Prozesse in einem Fenster und darunter weitere Details zum aktuellen Prozess an, etwa den aktuellen Zugriff auf Verzeichnisse. Das Tool enthält wesentlich mehr Infos als der Taskmanager in Windows. Wenn Sie auf die Messfenster im oberen Bereich klicken, blendet der Process Explorer ein Systeminformationsfenster ein, das ähnliche Informationen enthält wie der Taskmanager, diese aber viel umfangreicher auf verschiedenen Registerkarten darstellt. Über „Options\Replace Task Manager“ können Sie den Standard-Taskmanager in Windows ersetzen.

Die wichtigsten Tools des WSCC

