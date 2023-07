Microsoft bringt endlich eine von Word-Nutzern lang ersehnte Funktion: Das Einfügen von unformatiertem, reinem Text per Tastenkombination. Die englische Bezeichnung dafür lautet "Paste Text Only shortcut". Das teilte Microsoft per Tweet mit:

So nutzen Sie die neue Tastenkombination STRG+Shift+V

Windows-Anwender drücken dafür gleichzeitig die STRG-Taste (auch als CTRL-Taste bezeichnet) und die Umschalttaste (auch als Shift-Taste bezeichnet) und die V-Taste, wenn Sie den zuvor zum Beispiel mit STRG+C in die Zwischenablage kopierten Text in Word einfügen wollen. Mac-Benutzer verwenden stattdessen Cmd+Shift+V.

So gehen Sie Schritt für Schritt vor:

Kopieren Sie den gewünschten Text aus der Quelle

Platzieren Sie im Word-Dokument den Cursor an der Stelle, an der Sie den kopierten und in der Zwischenablage befindlichen Text einfügen wollen

Drücken Sie auf dem Windows-Rechner STRG+Shift+V (auf dem Mac: Cmd+Shift+V). Der eingefügte Text übernimmt automatisch die Formatierung des in dem Word-Dokument vorhandenen benachbarten Textes. Die originale Formatierung des eingefügten Textes verschwindet.

Diese Tastenkombination ist von anderen Anwendungen durchaus schon bekannt, nur steht sie eben bisher nicht in Word für Windows und auch nicht in Word für Mac zur Verfügung.

Das bringt die neue Tastenkombination STRG+Shift+V

Sie sparen sich damit das Entfernen der Formatierungen aller Art (fett, kursiv, Schriftart, Schriftgröße, Hintergrundfarbe etc.) über die entsprechenden Menü-Punkte in Word. Wenn Sie häufig Texte nach Word kopieren und in diesen oft Formatierungen enthalten sind (zum Beispiel, weil es sich um Text von einer Webseite handelt), dann sparen Sie mit der neuen Tastenkombination richtig viel Zeit und vermeiden zudem eine Fehlerquelle für ein unschönes Ergebnis.

Hier steht die neue Tastenkombination STRG+Shift+V zur Verfügung

Freuen Sie sich aber nicht zu früh. Denn derzeit steht das Einfügen von unformatiertem Text per STRG+Shift+V nur in der Beta-Version von Word für Windows (Word Beta-Version 16.0.15831.20174 oder höher) und Mac (Word Beta-Version Version 16.67.1113.0 oder höher) zur Verfügung. Somit können also nur Insider-Tester des M365-Home-Channel oder des M365-Business-Standard-Beta-Channel den neuen Zeitspartrick verwenden, die Masse der Word-Nutzer muss sich dagegen noch etwas gedulden.

Microsoft hat hier zudem eine Übersicht über diesen und weitere neue Tastatur-Shortcuts für Word veröffentlicht.

(PC-Welt)