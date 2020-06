Während derzeit Android 10 (Launch September 2019) auf immer mehr Smartphones ausgerollt wird, arbeitet Google bereits fleißig am Nachfolger-System Android 11. Voraussichtlich im dritten Quartal werden als erstes die Google-eigenen Smartphones der Pixel-Reihe das neue Android 11 erhalten. Besonders schnell ist auch OnePlus mit dem Android-Update für seine aktuelle OnePlus-Generation. Samsung ist hingegen etwas langsamer mit den Updates. Und LG oder HTC-Kunden warten bislang besonders lange - wenn sie überhaupt noch Updates erhalten.

Android 11: Das bringt die neue OS-Version

Google integriert in Android 11 verbesserte Sicherheits- und Privatsphäre-Einstellungen. In den Benachrichtigungen werden Chats bevorzugt und oben angezeigt, damit Sie keine wichtigen Unterhaltungen mehr verpassen. Außerdem bringt die neue Android-Version einen Screen-Recorder mit, der Videoaufnahmen des Bildschirms macht. Darüber hinaus erhält der sogenannte Scoped Storage Einzug, ein begrenzter Speicherzugriff für Apps. Damit sollen Programme künftig nicht mehr auf den gesamten Arbeitsspeicher, sondern nur noch auf einen bestimmten Ordner oder Bereich zugreifen dürfen.

Hier finden Sie eine Übersicht aller Funktionen von Android 11

Erste Android-11-Beta erneut verschoben

Zur Verfügung steht derzeit bereits die vierte Developers Preview, die bevorzugt Entwickler, aber auch Sie auf Ihrem Google Pixel-Smartphone installieren können. Das empfehlen wir aber nur Anwendern, die technisch versiert sind und sich auch über die eine oder andere Instabilität oder Fehlfunktion nicht ärgern. Die erste öffentliche Beta-Version war ursprünglich für Mai 2020 geplant, wurde aber aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie auf den 3. Juni 2020 verschoben - die Details dazu lesen Sie hier. Google verschiebt den Beta-Start erneut, denn " jetzt ist nicht die Zeit zu feiern", wie Google ausdrückt.

Wie zuletzt wird die Beta auch für ausgewählte Smartphones anderer Hersteller verfügbar sein - das "Update" können Sie dann ganz einfach "Over-the-Air" installieren.

Der offizielle Zeitplan für Android 11 sieht nun wie folgt aus:

Diese Smartphones bekommen ein Update auf Android 10

Nachfolgend finden Sie die Hersteller in alphabetischer Reihenfolge mit den Smartphone-Modellen, die Android 11 erhalten werden. Die Liste wird kontinuierlich erweitert.

Google: Alle Pixel-Modelle ab 2017

Die Google-eigenen Pixel-Smartphones bekommen drei Jahre lang die großen Android-Update. Heißt: Alle Pixel-Modelle seit dem 2017 vorgestellten Pixel 2 erhalten Android 11. Für diese Modelle stehen auch schon die Entwicklerversionen bereit.

Honor:

Wie beim Mutterkonzern Huawei ist die Update-Entwicklung schwer vorherzusagen, da Honor und auch Huawei bei neuen Geräten aufgrund des US-Banns keine Google-Dienste mehr verwenden dürfen. Stattdessen greifen Sie auf das quelloffene AOSP zurück, können aber keine Google-Anwendungen wie den Play Store, Maps und Co. nutzen.

Honor View 30 / 30 Pro

Honor 9X / 9X Pro

Honor 20 / 20 Pro

Huawei:

Neue Huawei-Modelle bekommen aufgrund der US-Sanktionen keine Android-Lizenz mehr, weshalb die Geräte ohne Google-Dienste ausgeliefert werden. Sie haben keinen Zugriff auf den Android-App-Store Google Play und können auch nicht die Google-Apps Maps, Mail und Co. nutzen. Alternativ dazu bietet Huawei die Huawei App Gallery, in der sich bereits einige Android-Apps befinden, die Sie installieren können - aber eben nicht alle! Auf der eigenen Seite zukunftsversprechen.de klärt Huawei ausführlich über die Situation auf.

Huawei-Handys, die bis dahin auf dem Markt kamen, können Sie weiterhin mit Google-Diensten nutzen. Dazu zählt auch die P30-Serie. Und auch die Neuauflagen der P30-Modelle Übrigens: Je nach Handy kommt das Android-Update nicht auf klassischem Wege, Sie müssen es teilweise über die vorinstallierte Support-App anstoßen.

Huawei P40 & P40 Pro (ohne Google-Dienste)

Huawei P40 Lite (ohne Google-Dienste)

Huawei Mate Xs (ohne Google-Dienste)

Huawei Mate 30 RS PORSCHE DESIGN

Huawei Mate 30 Pro (ohne Google-Dienste)

Huawei Mate 30 (ohne Google-Dienste)

Huawei Mate X (ohne Google-Dienste)

Huawei P30 Pro New Edition (mit Google-Diensten)

Huawei P30 ProHuawei P30 Lite

Huawei P30 Lite New Edition (mit Google-Diensten)

Huawei Mate 20Huawei Mate 20 Pro

Huawei PORSCHE DESIGN Mate 20 RS

Huawei P30 lite (bereits verfügbar)

Huawei Nova 6

Motorola:

Motorola war einmal Vorreiter, was die Android-Update-Politik anging, mittlerweile sieht das etwas anders aus. So gibt es nur noch ein Versions-Update. Nur das Motorola One Vision bekomme zwei Jahre lang große Android-Updates.

Motorola Moto Razr

Motorola Edge

Motorola One Action

Motorola One Power

Motorola One Vision

Moto G8

Moto G8 Plus

Moto G8 Power

Nokia:

HMD Global - die Firma hinter Nokia-Smartphones -garantiert Android-Updates für zwei Jahre und Sicherheits-Updates für drei Jahre. Die meisten der zwischen 2018 und 2020 vorgestellten Nokia-Handys werden also Android 11 erhalten.

Nokia 9 PureView

Nokia 8.3 5G

Nokia 8.1

Nokia 7.2

Nokia 7.1

Nokia 6.2

Nokia 5.3

Nokia 4.2

Nokia 3.2

Nokia 2.3 (wahrscheinlich)

Nokia 1.3

Nokia 1 Plus

OnePlus:

OnePlus ist sehr vorbildlich, was Android-Updates angeht. Die Handys bekommen nicht nur zwei Jahre lang die neueste Software, sie erhalten sie auch besonders schnell und schon kurz nach den Pixel-Modellen.

OnePlus 8 / 8 Pr

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7 / 7 Pro

Oppo:

Oppo ist der nächste große chinesische Hersteller, der auch den europäischen Markt samt Deutschland erobern möchte. Unter anderem mit dem Top-Modell Find X2 Pro, das wahrscheinlich Android 11 erhält.

Oppo Find X2 / Find X2 Pro

Samsung:

Viele aktuelle Samsung-Handys laufen mittlerweile mit Android 10 oder bekommen es bald. Für die meisten Modelle gibt es zwei Jahre lang Android-Updates, weshalb viele Modelle, die mit Android 9 auf den Markt kommen, auf Android 11 hoffen können.

Sony:

Zumindest für seine Top-Modelle hat Sony eine zweijährige Update-Garantie ausgesprochen. Bei der Mittelklasse müssen wir abwarten.

Sony Xperia 1 II

Sony Xperia 10 II

Sony Xperia 1

Sony Xperia 5

Xiaomi:

Xiaomi ist bekannt für seine ausgereifte Update-Politik, weshalb viele Xiaomi-Geräte auch Android 11 bekommen werden.

Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro

Xiaomi Mi Note 10 / Note 10 Pro

Xiaomi Mi 9T / Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 5G

Xiaomi Poco F2 Pro

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Xiaomi Mi A3

Weitere Hersteller wie LG oder Realme werden ihre Smartphones ebenfalls mit Android 11 updaten. Welche genau und wann lässt sich derzeit noch nicht sagen. Wir werden die Liste regelmäßig aktualisieren und sie über neueste Update-Entwicklungen informieren. (PC-Welt)