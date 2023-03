Die IT-Nachrichtenseite Bleepingcomputer berichtet über ein kurioses Problem der Google-Suche: Wenn man bestimmte englischsprachige Suchanfragen nach Emojis eingibt, dann stürzt die Google-Suche ab. Beispiele für solche Suchanfragen, die ohne Anführungszeichen eingeben werden, sollen zum Beispiel sein:

How many emojis on iOS

How many emojis on Apple

How many emojis on Windows

Nach der Eingabe dieser Suchanfragen, liefert die Google-Suche Serverfehler mit einer weißen Seite und diesem Text:

Server Error

We're sorry but it appears that there has been an internal server error while processing your request. Our engineers have been notified and are working to resolve the issue.

Please try again later.

Eine längere Liste der Eingaben, die die Suche abstürzen lassen beziehungsweise ließen, finden Sie hier. Alle Suchanfragen drehen sich um Emojis.

Bleepingcomputer schreibt, dass es dieses Problem sowohl auf google.com als auch in der mobilen Google-Android-App nachstellen konnte.

Wir können diese Probleme mit Google.com auf unserem Rechner derzeit aber nicht nachvollziehen. Vermutlich hat Google das Problem aufgrund der US-Medienberichte bereits behoben. Das sagt mittlerweile auch Bleepingcomputer. Von Google liegt noch keine Stellungnahme vor. Es gibt allerdings die Vermutung, dass der Absturz möglicherweise durch emojipedia.org verursacht wurde.

(PC-Welt)