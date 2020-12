Das Analystenhaus Gartner hat auch in diesem Jahr die wichtigsten, strategischen Technologie-Trends ermittelt, auf die sich Unternehmen und Organisationen im kommenden Jahr vorbereiten sollten. Die Trend-Technologien für 2021 hat Gartner auf seiner Flaggschiff-Konferenz, dem IT Symposium/Xpo 2020, bekannt gegeben.

Gartner: Tech-Trends 2021

Die Auguren erwarten, dass die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Herausforderungen IT-Entscheider noch lange beschäftigen werden: "Resilienz war nie so wichtig wie heute - in allen Bereichen eines Unternehmens", so Brian Burke, Research Vice President.

"Unternehmen müssen einerseits Antworten auf die Folgen der COVID-19-Krise finden und andererseits Wachstum erzeugen. Dazu sollten sie sich auf drei Bereiche fokussieren, die die diesjährigen Trends maßgeblich treiben: die Menschen stehen im Mittelpunkt, ortsunabhängiges Arbeiten und resiliente Auslieferung."

Diese Tech-Trends haben die Analysten für 2021 ermittelt:

Internet of Behaviors (IoB)

Privacy-enhancing Computation

Cybersecurity Mesh

Distributed Cloud

Hyperautomation

Anywhere Operations

Total Experience

Intelligent Composable Business

AI Engineering

Im nachfolgenden Video erklärt Gartner-Analyst Burke, was es mit diesen Begriffen im Einzelnen auf sich hat:

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Network World (fm).