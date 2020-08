Die KnowBe4 Inc. aus Florida, Anbieter einer Plattform für Security Awareness Trainings und simuliertes Phishing, hat seit August 2020 mit Dietmar Giese einen neuen Geschäftsführer für die DACH-Region. Giese hatte bereits mehrere Führungspositionen inne, zuletzt als Regional Manager für die DACH-Region bei iAdvize und als Geschäftsführer bei Trusted Shops.

Frühere Management-Positionen in der Geschäftsleitung bei Sprinklr, Cliq, zed und Jamba ergänzen seine Expertise von mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Verkauf, Werbung, Marketing, Technologie, Unternehmensberatung und Investment Banking.

Bedarf für Security-Schulungen dank Digitalisierung

"Dietmar ist eine versierte, erfahrene Führungskraft, die mit einer Fülle von Kenntnissen aus dem Technologiemarkt zu uns kommt, und wir freuen uns auf die Arbeit, die er in seiner neuen Rolle für unser Unternehmen leisten wird", erklärt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4. "Die DACH-Region ist ein wachsender Markt für die IT-Sicherheit, nicht zuletzt ausgelöst durch die digitale Transformation. Unternehmen in dieser Region sehen den Bedarf in Schulungen für Security Awareness zu investieren.“

"Ich freue mich sehr auf diese neue Opportunity bei KnowBe4, da ich fest davon überzeugt bin, dass wir in DACH ein großes Wachstumspotential ausschöpfen können", sagt Giese. "Ich freue mich, zur Vision von KnowBe4 beizutragen, indem wir Unternehmen dabei helfen, ihre menschliche Firewall zu stärken und sich gegen die sich stetig verändernde Bedrohungslandschaft zu wappnen."

Mehr zum Thema: KnowBe4 holt Bernd Kröning als Sales Director DACH