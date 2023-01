Mit dem neu geschaffen Geschäftsbereich für Digital Natives möchte Microsoft einen Beitrag zur digitalen Transformation in Deutschland leisten. Das Team unter der Führung von Inka Nobel soll Kunden aus der Generation der Digital Natives bei ihren Wachstumsambitionen mit Technologien, Services und Trainings unterstützen.

Zuletzt arbeitete Nobel als Head of Sales und Member of the Executive Board bei dem Digitaldienstleister diva-e Digital Value Excellence. Dort begleitete sie Kunden verschiedener Branchen bei ihrer digitalen Transformation. Zuvor verantwortete sie das Neukundengeschäft für Deutschland bei Merkle, einer Agentur für Customer Experience. Während ihrer beruflichen Laufbahn davor hatte Nobel verschiedene Führungspositionen mit Zuständigkeiten für die Märkte DACH und Zentraleuropa in Googles Europa-Zentrale in Dublin inne. Von 2009 bis 2015 war die Diplombetriebswirtin in der Schweiz bei der Hotelplan Group tätig - als Geschäftsführerin verschiedener Online-Reisebüros.

» CP-Newsletter Mit unseren kostenlosen CP-Newslettern bleiben Sie stets top informiert

und erhalten Zugriff auf alle Insider-Artikel! Hier anmelden!

Der bei Microsoft Deutschland für das Großkundengeschäft verantwortliche Manager Florian Deter freut sich sehr, Inka Nobel für den Softwarekonzern gewonnen zu haben: "Sie verfügt über umfangreiche digitale Expertise, ausgeprägtes Entrepreneurship und ein hervorragendes Netzwerk. Mit ihren innovativen Ansätzen und Kenntnissen wird sie uns und unseren Kunden helfen, gemeinsam mehr zu erreichen."



Mehr Microsoft-Personalien:

Edith Wittmann

Oliver Gürtler

Marianne Janik

Hussain Mahmood

Alexander Britz

Gavriella Schuster

Matthew Linden