Digitale Souveränität ist schon lange in der Diskussion. Sie wurde als "nice to have" immer wieder herbeigewünscht. Seit Anfang 2025 wurde aus "wir sollten mal" sehr schnell ein "ach, hätten wir nur". Besserung ist vorerst nicht in Sicht - im Gegenteil. Kunden werden sich der Abhängigkeiten richtig bewusst - und wollen von ihren Dienstleistern Antworten haben.

Da ist es ausgesprochen hilfreich, Erfahrungen mit anderen auszutauschen, die den Schritt schon gegangen sind. Deshalb stehen beim c.m.c. Kongress von ChannelPartner am 8. und 9. April in Düsseldorf konkrete Erfahurngsberichte und Praxisbeispiele zum Thema "Digitale Souveränotät" ganz oben auf der Agenda.

Adesso hat die eigene Organisation komplett umgekrempelt, um den eigenen Kunden auf deren Bedürfnisse angepasste Managed Services anzubieten. So hat sich das Unternehmen zum Beispiel auf die sogenannten Application Management Services spezialisiert, also auf den effizienten und kostensparenden Betrieb von Anwendungen beim Kunden.

Ertan Mutlu, Partner Managed Services bei Adesso, wird einen exklusiven Einblick in die aktuelle Managed-Services-Strategie des Dortmunder IT-Dienstleisters gewähren. Interessenten können dann erfahren, wie Adesso einzelne Service-Elemente in einem übersichtlichen, modularen Portfolio zusammengefasst hat. Ertan Mutlu wird erklären, warum sich die Suche nach einem im Markenkern verankerten USP lohnt, und wie sich daraus branchenfokussierte und KI-gestützte Dienstleistungen ableiten lassen.

Ebenfalls etwas über innovative Services wird in Düsseldorf Patrick Menne erzählen. Der Vice President Business Line Cloud & Datacenter bei Netgo ist auch für die neue - in Deutschland gehostete - eigene auf OpenStack basierende Cloud-Plattform des Systemhauses verantwortlich. Damit möchte der IT-Dienstleister einen Beitrag zur digitalen Souveränität Deutschlands leisten.

Besonders hervorzuheben ist Netgos Application Delivery Platform, eine in dieser Cloud verankerte Entwicklungsumgebung, in der neue Anwendungen gefahrlos entwickelt und getestet werden können - außerhalb der IT-Infrastruktur der US-amerikanischen Hyperscaler und unabhängig von Virtualisierungsplattformen wie VMware.

Der langjährige Ionos-Partner IT-Haus setzt sich auch für "Cloud made in Europe" ein. Marc Zimmermann, Manager Core & Hybrid Infrastructure bei dem Systemhaus aus Trier, wird auf dem c.m.c.-Kongress zeigen, welche Optionen die IaaS-Plattform von Ionos schon heute bietet: In Bezug auf Rechen-Power, Backup-Kapazitäten und Möglichkeiten, in der Cloud eigene Awendungen entwickeln und testen zu können (Plattform as a Services, PaaS) stehen Ionos' Möglichkeiten denen der US-amerikanischer Hyperscaler in nichts nach.

Darüber hinaus wird Zimmermann in Düsseldorf auch berichten, welche Kunden die Vorteile dieser souveränen europäischen Digitalplattform schon heute genießen. Unterstützt wird er bei seinen Ausführungen von Emily Raidt, Team Lead Channel Sales bei Ionos. Der IT-Haus-Manager ist sich sicher, mit Ionos den optimalen IT-Infrastrukturanbieter gefunden zu haben: "Mit diesem Partner sind wir bestens gerüstet, um unseren mittelständischen Kunden eine sichere und skalierbare Cloud-Lösung zu bieten und gleichzeitig die NIS2-Anforderungen zu erfüllen."

Eine Alternative zu den Hyperscalern gibt es auch bei Enthus. Dort agiert seit einem Jahr Andreas Knols als Head of Cloud. Und er brachte zu dem in der DACH-Region flächendeckend vertretenen IT-Dienstleister viel Cloud-Know-how mit. Denn bis April 2024 war Knols noch der Cloud-Verantwortliche bei Netgo, wo er wertvolle Erfahrungen bei der Implementierung von digital-souveräner IT-Infrastruktur sammeln konnte.

Auf dem c.m.c.-Kongress wird er Resellern und Managed Service Providern die Vorteile der Enthus-Cloud demonstrieren. In seiner Session möchte Knols beweisen, wie leicht eine wirksame und effektive Disaster Recovery-Lösung aufzusetzen ist. Denn in der Enthus-Cloud kommen Technologien wie Backup-Auslagerung und VM-Replikation zum Einsatz - beide Lösungen basieren auf der HPE-Plattform "GreenLake". Alle Fragen dazu kann HPE-Partner-Manager Niklas Hasenkamp noch vor Ort in Düsseldorf beantworten.

Managed Services leicht gemacht

Peter Gerhardt, Channel Account Manager DACH bei Pax8, setzt auf einen interaktiven Austausch mit den Teilnehmern des c.m.c.-Kongresses. Von ihm erfahren interessierte MSPs, wie sie Managed Services einfach und effizient erbringen und Ausfälle vermeiden.

Als Value Adedd Distributor (VAD) ist Pax8 Vorreiter im Cloud Business. Das in den USA 2012 gegründete Unternehmen expandierte 2021 nach Europa - durch die Übernahmen des niederländischen Cloud-Distributors Resello. Schon damals gab es eine deutsche Niederlassung in Eschborn, die unter der Pax8-Ägide ausgebaut wurde. Der Cloud-Marktplatz des VADs gilt als eines der innovativsten in der Branche. Mit integrierten Funktionen können MSPs ihre Managed Services automatisiert bereitstellen, verwalten und abrechnen.

Es lohnt sich also gleich in vielfacher Weise, am c.m.c-Kongress am 8. & 9. April in Düsseldorf teilzunehmen. Hier könnt Ihr Euch für das in Deutschland einmalige Event anmelden.

Und falls Ihr noch einen Kollegen/eine Kollegin kostengünstig mitbringen wollt? Kein Problem! Er/sie erhält 40 Prozent Nachlass. Nutzt dazu bitte bei der Anmeldung (im letzten Schritt) den Rabatt-Code cmc2025-friend.