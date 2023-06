Die digitalen Signatur-, Identitäts- und Sicherheitslösungen von GlobalSign sind nun ein integraler Bestandteilt der Dokumenten-Management-Systeme (DMS) von Exsolut. Dessen Kunden können die Digital Signing Services des weltweit vertretenen Anbieters verwenden.

Die on-premises-Software "TeamDocument" von Exsolut ist damit in der Lage, digitale Dokumente eindeutig einer Person als deren Urheber zuzuordnen. Weitere, ein Dokument bearbeitende Menschen, werden mit Hilfe der GlobalSign-Lösung ebenfalls eindeutig digital identifiziert. Der Zugriff auf die Dokumente kann auf diese Weise nur geschlossenen Gruppen gewährt werden.

"GlobalSign ist unser neuer Partner für den sicheren Umgang mit Informationen und Dokumenten - das A und O eines jeden modernen Unternehmens. Gemeinsam stehen wir für nachhaltiges und zugängliches Wissen in Zeiten der digitalen Transformation", begründet Exsolut-CEO Sayit Özdemir den Abschluss der technologischen Partnerschaft mit GlobalSign.

Dessen Digital Signing Service (DSS) wurden speziell an die Dokumenten-Management-Systeme von Exsolut angepasst, um den Dokumentenbearbeitungsstatuts jederzeit nachzuverfolgen. Nach Aussagen des deutschen Softwareherstellers sind dessen Kunden an einer digitalen Signatur interessiert. Damit können sie die gesetzlichen Bestimmungen erfüllen und eine sichere - bestimmten Personen eindeutig zuordenbare - Kommunikation auch in E-Mails gewährleisten. Außerdem sparen sie damit Zeit, Kosten und personelle Ressourcen.

Laut Xsolut sind digitale Identitäten zum Beispiel in der Fertigungsindustrie sehr wichtig, und nur Anbieter, die die digitale Unterschrift als Funktion in ihrer Plattform anbieten, können so Arbeitsabläufe und Prozesse ihrer Kunden sinnvoll digitalisieren. Hier geht es um den Aufbau von klar definierten digitalen Arbeitsabläufen und Genehmigungsverfahren.



