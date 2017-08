Alexandra Knost soll als Senior Projektmanagerin bei Interlutions den Agenturkunden Wolters Kluwer betreuen. Zuvor war Alexandra drei Jahre freiberuflich als Projektmanagerin, Konzeptionerin und Autorin tätig. Frühere berufliche Stationen führten sie zur Bluecarat AG, Soennecken eG und Obi. Privat engagiert sie sich für die Aktion #becherbashing, die sich gegen die Verwendung von Einwegbechern richtet.

Die Aufgabe von Nina Pollerhof wird darin bestehen, sich federführend um die Interlutions-Kunden QSC AG und Super RTL-Toggo zu kümmern. Ihre Liebe zum Projektmanagement entdeckte Nina bei ihrem vorherigen Arbeitgeber brandung, wo sie unter andere Kunden wie den 1. FC Köln und Galeria Kaufhof aber auch gemeinnützige Organisationen wie den wünschdirwas e.V. betreute.

Den Einstieg in die Branche ebnete ihr ein Studium an der bib in Bergisch Gladbach, wo sie zunächst eine Ausbildung zur gestaltungstechnischen Assistentin machte und schließlich den Abschluss als BA (Bachelor of Arts) in Promotional Media erzielte.