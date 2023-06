Nicht erst seit Chat-GPT und den aktuellen Wirtschafts- und Informationskriegen wissen wir um die Manipulationsmöglichkeiten digitaler Inhalte. Was früher schwarz auf weiß in Büchern und Atlanten nachzuprüfen war und kontrolliert wurde, kann heute "at your fingertips" verändert werden. Aktuelle Geschehnisse oder auch Historisches sind dann "freier interpretiert". So werden aus Freiheitshelden Terroristen - und umgekehrt, je nach Sichtweise der gerade Machthabenden und des geopolitischen Standpunkts.

Nicht für Konzerne, für das Leben lernen wir

Hierzulande ist Bildung Ländersache. Dennoch nimmt die Bundesregierung über verschiedene Leitlinien und Finanzierungstöpfe Einfluss auf das, was in deutschen Schulen angeschafft wird. Dahinter stehen Wirtschaftsinteressen, wie bei anderen Themen auch, die durch Foren, Stiftungen und Lobbyorganisationen mit mehr oder weniger edler Motivation ihre Interessen durchsetzen. Es geht mehr um Daten, Kontrolle, Geld und Marktmacht, als um Bildung. Beim Thema Microsoft 365 etwa, wurde deutlich, mit welcher Hingabe ausländische Konzerne für die Digitalisierung in Deutschland werben.

Ja, Technologie ist natürlich wichtig. Genau wie saubere Luft, funktionierende Toiletten und Pädagogen, die sich nicht von Konzernvorgaben beeinflussen lassen. Multifunktionale Tafeln, PC, Notebook und Tablets sind Werkzeuge, die sicher vor Spionage und Infiltration jedweder Art sein müssen. Dennoch müssen Handschrift, kognitives Lernen und vor allem kritisches Hinterfragen gelehrt werden. Begreifen ohne die Hände zu benutzen ist schwierig und Lernen mit viel zu wenigen Lehrern umso mehr.

Die Defizite in den grundlegenden Fächern von Lesen über Schreiben bis zu den Grundrechenarten machen sich bereits beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule bemerkbar. Sie sind nicht nur durch die Pandemie, die Veränderung der Sprache und dem Übermaß an "sozialen" Medien entstanden, sondern auch durch Personalmangel in KITAs und familiäre Zeitprobleme. Was es vor allem braucht? Mehr Lehrkräfte in allen Bereichen - von der pädagogischen Betreuung im Kindergarten bis zum Schulabschluss und darüber hinaus. Und digitale Sicherheit für die Kinder und ihre Daten.

Mein Fazit:

Die Schule soll für das Leben vorbereiten, nicht für Konzerne oder die Cloud. Oder wollen wir uns selbst digitalisieren, wie es die dystopischen Visionen von Orwell, Bradbury oder Huxley beschreiben?

Bis demnächst, Euer Querschläger!

Der ChannelPartner-Autor "Querschläger" ist ein Fachhändler aus Rheinland-Pfalz. Alle Kommentare aus über 25 Jahren "CP-Querschläger" finden Sie im "Querschläger"-Archiv.