Der Digitalverband Bitkom hat seine Konjunkturprognose für das Jahr 2024 vorgelegt. Im vergangenen Jahr habe die Branche für Informationstechnik (IT), Telekommunikation und Unterhaltungselektronik insgesamt 215 Milliarden Euro umgesetzt. Das waren 2,0 Prozent mehr als im Jahr 2022. Für das laufende Jahr sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst ein Wachstum um 4,4 Prozent auf 224,3 Milliarden Euro voraus.

Wintergerst verwies auf den von Bitkom und Ifo Institut erstellten Digitalindex. Während der Index für die Gesamtwirtschaft im Dezember von minus 9,4 Punkten noch einmal auf minus 11,2 zurückging, legte der Digitalindex von 6,0 auf 9,8 Punkte zu.

Digitalbranche ist größter industrieller Arbeitgeber

Das Umsatzwachstum im Digitalbereich geht einher mit einem Anstieg der Beschäftigungszahlen. Bis Ende 2024 sollen 36.000 neue Arbeitsplätze in der Branche entstehen, was die Gesamtzahl auf 1,368 Millionen erhöhen würde. Bereits im Jahr 2023 wurden 28.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Damit ist die Digitalbranche laut Bitkom der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland, noch vor der Automobilbranche, dem Maschinenbau sowie der Chemie- und Pharma-Industrie.

Das Wachstum wird vor allem von der Informationstechnik vorangetrieben, während die Unterhaltungselektronik schrumpft. Obwohl die Händler aufgrund der Fußball-Europameisterschaft der Männer im kommenden Sommer einen Umsatzschub bei Fernsehgeräten erhofften, seien keine technischen Neuerungen in diesem Segment in Sicht, wie beispielsweise die Einführung einer neuen Generation von Spielekonsolen.

Software legt um fast 10 Prozent zu

Im Bereich der Informationstechnik hingegen brummt es: Nach einem leichten Wachstumseinbruch im vergangenen Jahr erwartet der Bitkom für 2024 einen Umsatz von 151,5 Milliarden Euro, was einem Plus von 6,1 Prozent entspricht. Besonders das Softwaregeschäft legt stark zu, mit einem erwarteten Plus von 9,4 Prozent auf 45,5 Milliarden Euro.

Auch die Umsätze mit Plattformen für die Entwicklung, das Testen und die Bereitstellung von Software sollen überdurchschnittlich wachsen, nämlich um 12,3 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. In diesem Bereich spiegelt sich auch der aktuelle Boom bei Künstlicher Intelligenz wider, da das Geschäft mit KI-Plattformen voraussichtlich um 38,3 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro wachsen wird.

"Künstliche Intelligenz wird auch 2024 das Top-Thema bleiben", sagte Wintergerst. Unternehmen sollten sich jetzt mit KI beschäftigen, entsprechende Projekte starten und in die Technologie investieren. Der Bitkom-Präsident appellierte an die Politik, beim neuen europäischen KI-Gesetz (AI-Act) "Augenmaß zu beweisen und sicherzustellen, dass KI in Deutschland und Europa sowohl weiterhin genutzt als auch entwickelt werden kann." (dpa/pma/rs)